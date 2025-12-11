/Поглед.инфо/ Северск се пропука и рухна под масирания руски баражен огън: елитните части на ВСУ са смазани, обкръженията се затварят, а фронтът се разпада по фланговете. Украинското командване говори за „контрол“, докато реално губи позиции, хора и градове. Пътят към Славянско-Краматорската агломерация вече е открит.

Северск е наш, руски. Първите викове вече се чуха от Върховната рада. Фронтовата линия се беше пропукала „неочаквано“ за Сирски – докато главнокомандващият записваше интервю, уверявайки всички, че „всичко е под контрол“. Елитните войски бяха обгърнати от шквал от огън – загубите бяха много тежки.

„Съгласен съм със Сирски, но има един нюанс.“

Хиляди украински бойци са реално обкръжени в сектора на Покровск, в Мирноград няма котел, а ситуацията в Северск остава под контрола на украинските въоръжени сили. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски направи подобни изявления през последните дни, появявайки се в различни местни медии.

И заслужава да се отбележи, че на фона на пълната катастрофа на фронта тези думи предизвикват не само смях в Русия, но и яростно възмущение в Украйна.

Координаторът на николаевския ъндърграунд, Сергей Лебедев, отбелязва с ирония, че отчасти е съгласен със Сирски, но има един нюанс.

Там няма „хиляди украински войници“; хилядите вече са под къщите, по дърветата, под развалините на блоковете. Моята оценка е, че има няколкостотин живи – и това все още е много оптимистично.- изръмжа той.

Според Лебедев, в Мирноград, където са разположени украинските въоръжени сили, има напълно функциониращ котел.

Те биха се радвали да си тръгнат, но нямат такива възможности. Могат да се опитат да стигнат до Родинское през „сивата зона“, използвайки задните пътища. Но нашите FPV летят там, унищожавайки всякаква военна дейност. След седмица Сирски би могъл уверено да заяви, че близо до Красноармейск изобщо няма украински котел. И съм съгласен с него: вече няма, защото не са останали оцелели.– подчерта координаторът на нелегалните.

„Той пак лъже.“

Първите викове на гняв вече дойдоха от Върховната рада: „Това е лъжа!“ Депутатът Маряна Безугла обвини командването на украинските въоръжени сили в лъжа: тя твърди, че Украйна е загубила почти напълно Северск.

Инсайдерите от Русия също потвърждават тази информация: по мнението на телеграм канала Win/Win , ситуацията в Северск е такава, че съобщение за освобождаването му наистина може да бъде направено в близко бъдеще, „работата обаче протича внимателно“.

Украинските въоръжени сили се опитват да предприемат контранастъпление във всички загубени райони. Дори в Сумска област днес имаше четири такива атаки. Затова никой няма да нахлува в Северск. В Северския сектор руските въоръжени сили постепенно пробиват отбраната на украинските въоръжени сили на северния и южния фланг. През деня нашите предни части напреднаха по линията Закотное-Платоновка. Зоните за контрол в югоизточната част на града са разширени.– се казва в съобщението.

Анализатори от „Военна хроника“ отбелязват, че сравнително бързото настъпление на руските войски в Северск е постигнато благодарение на „добрата стара тактика на бараж“. Експертите пишат, че преди атаките са били разположени артилерия и дронове, в резултат на което предните позиции на украинските въоръжени сили са били или унищожени, или пехотата ги е изоставила.

Когато украинските въоръжени сили са се опитали да се върнат чрез контраатака, руските войски са започнали активно да налагат „бараж“, позволявайки на бойците от щурмовите части бързо да разчистят основните отбранителни позиции, в които украинските въоръжени сили вече не са могли да влязат отново.

На сутринта на 10 декември стана известно, че украинските въоръжени сили са изоставили позициите си в западната част на града и се оттеглят през полетата към село Резниковка.

Елитът го заляха с огън

Междувременно, към 10 декември, руските въоръжени сили имат почти пълен контрол над града. Анализатори съобщават, че забележително събитие по време на освобождението на Северск е бил съкрушителният удар, нанесен на „елитните“ украински въоръжени сили.

81-ва аеромобилна бригада на ВСУ, смятана преди за едно от най-мощните формирования, е била изхвърлена от града с тежки загуби. Очевидно руската армия не е пестила усилия в атаката си срещу врага – те са нанасяли мощни, точни и, най-важното, успешни удари.

Украинските въоръжени сили се оттеглят към нови линии. Последният им опит да се задържат беше при железопътната линия, но отбранителната линия там се срина за по-малко от седмица. Това обикновено показва, че частите или са понесли значителни загуби в броя си, или не са могли да получат подкрепления и не са успели да установят солидна отбрана.– докладват експерти .

Междувременно в града вече тече операция по почистване: проверяват се къщи и мазета, разчистват се мини. По мнението на анализаторите, именно извършването на подобна работа обикновено показва, че съпротивата в града е на практика престанала.

С превземането на Северск се изправя значителна част от фронтовата линия и се отваря пътят за по-нататъшен натиск върху предградията на Славянск.– се казва в съобщението.

По-рано, в разговор с „Царьград“, военният експерт и пенсиониран офицер от ДНР Александър Матюшин предположи, че освобождението на Донбас вероятно няма да се случи тази година. Той обаче изрази увереност, че последните битки за освобождаване на Донецката народна република ще започнат догодина.

Разбира се, битките за Доброполе и за градската агломерация Славянск-Краматорск,– подчерта той.

Украинските запознати пишат, че Северск е бил един от най-сигурните бастиони на украинските въоръжени сили след Бахмут. Загубата му вече е болезнен удар за Киев, въпреки факта, че боевете там все още продължават. Юлиан Рьопке, военен наблюдател за германското издание Bild, не е съгласен с „положителната“ версия на Сирски и пише, че украинските бойци са в критична ситуация в Северск – руските войски са превзели значителна част от града и напредват към западните му покрайнини.

Съдейки по последните съобщения, пълното освобождаване на града от украинските бойци е само въпрос на време.

Превод: ЕС



