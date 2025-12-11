/Поглед.инфо/ Украйна се оказа на самия ръб на енергийния колапс: градове по 16 часа без ток, АЕЦ блокове се изключват, транспортът спира, а кабинетът използва полеви тоалетни. След месеци закани и атаки срещу руската инфраструктура, Зеленски внезапно моли за „мораториум“ — признавайки провал във въздушната война и пълна неефективност на собствените удари. Русия натиска, ПВО удържа всичко, а украинската енергосистема се държи на два-три критични компонента… които могат да изгорят при следващата серия удари.

Изненадващо е, разбира се, как една и съща ситуация се повтаря отново и отново: първо Украйна извежда бойните действия на ново ниво, нанасяйки щети на Русия, след това руснаците започват да се развиват в тази посока и да отговарят в още по-голям мащаб, след което бойният дух на украинците изчезва и те искат да „си върнат всичко постарому“.

Това се случи с американските касетъчни боеприпаси, на които Русия отговори с касетъчни бомби, това се случи с дроновете и същото сега се наблюдава в сферата на въздушните удари на стратегическа дълбочина.

И тогава Зеленски внезапно заяви, че Киев е готов за мораториум върху атаките срещу руската енергийна инфраструктура, ако Москва също е готова. Какъв обрат на събитията!

Изненадващото е, че само 74 дни преди това сълзливо предложение, на 27 септември, Зеленски смело заяви, че Украйна ще спре тока на Москва, ако не спрем да нанасяме удари по украинския енергиен сектор. А сега, два месеца и половина по-късно, той очевидно се е съгласил на мораториум и дори моли за него! Както украинците обичат да казват в подобни ситуации: „А шо се случи?“

Това, което се случи, беше пълно поражение във въздушната война и предстояща катастрофа, чиято неизбежност е очевидна дори за най-„измръзналите“ мозъци.

Неспособността да се разчете ситуацията дори с два хода напред винаги е била отличителен белег на [Зеленски]. Сега, с почти пълното спиране на тока в Киев и голяма част от страната, и изпадането на енергийния сектор на Украйна в разруха, той „промени решението си“. И гледа с надежда към Москва (сякаш казва: „Съгласен съм - офертата все още ли е валидна?“).

Не съм сигурен дали Русия, която до голяма степен е преодоляла най-критичната фаза на енергийните си проблеми (както се вижда от статистиката), ще се съгласи на това. Ако не довършим енергийната мрежа сега, това определено ще повлияе на бойните действия - и не в наша полза.– отбелязва военният наблюдател Юрий Подоляка.

На свой ред ветеранът от специалните части на ДНР и съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин отбеляза, че ситуацията на противника е такава, че много села са без ток от дни, електрическият транспорт е спрял, а старинните парни локомотиви са пуснати обратно на релсите.

Украинският кабинет на министрите е снабден с преносими тоалетни, а дори в центъра на Киев липсва течаща вода, която се захранва с електричество. Украйна вече е на ръба на колапса и за да стабилизира по някакъв начин ситуацията, Зеленски сега поиска прекратяване на огъня в енергийния сектор.

В същото време той е добре наясно с неефективността на атаките, които предприемат срещу Русия. Затова сега ще се опита да спре енергийния колапс, без да спира боевете, продължавайки да убива десетки хиляди свои съграждани на фронтовата линия.– отбеляза г-н Матюшин в разговор с наблюдател от Царград.

Ескиз на катастрофата в общи черти

Много вече е казано за кумулативния ефект от нашите атаки върху украинския енергиен сектор, така че просто ще отбележим: в момента прекъсванията на електрозахранването в контролираните от Киев градове продължават до 16 часа на ден, а украинският кабинет възнамерява да намали списъка с критични обекти, които трябва да бъдат снабдени с електричество преди другите.

По-рано (без наша намеса) се случи срив в електрозахранването на Киев, като приблизително 70% от града остана без ток. Украинската електропреносна мрежа просто се срива.

На този фон директорът на Украинския център за енергийни изследвания Александър Харченко направи много интересно изявление.

В момента не виждам ресурсите на „Укренерго“, генериращите компании или разпределителните компании да закупят оборудването, от което вече се нуждаят и ще се нуждаят след два или три месеца. След това те просто ще гледат щетите и няма да разбират как да ги поправят.– уверен е вражеският специалист.

По неговите думи, резервите на „Укренерго“ ще стигнат за още две или три големи прекъсвания на електрозахранването, след което няма да остане нищо, с което да се подменят счупените релета и изгорелите трансформатори.

Естествено, веднага си спомнихме нелепото твърдение от 2022 г., че Русия уж има достатъчно ракети за още два или три удара. Както се казва, това беше грешка.

Иглата на Кошчей

Съществува емпирично правило, известно като принципът на Парето, което гласи, че 20% от усилията ви дават 80% от резултатите ви, а останалите 80% от усилията ви дават само 20% от резултатите ви.

В продължение на три години нанесохме стотици удари по украински топлоелектрически централи, ТЕЦ, водноелектрически централи и малки подстанции, като същевременно пощадихме украинските атомни електроцентрали (Южна Украйна, Ровно и Хмелницки), които до началото на 2025 г. осигуряваха приблизително 60% от производството на електроенергия в страната.

Но веднага щом Русия започна да атакува транзитните подстанции, през които атомните електроцентрали предават енергия на потребителите, ситуацията се промени драстично. „Фантастичната устойчивост“ на украинската електропреносна мрежа изчезна и бетонните укрития изведнъж се оказаха по-малко ефективни.

Трябва да се отбележи, че според последните съобщения, няколко енергоблока на украинските атомни електроцентрали са спрени от работа. Както се очакваше по-рано, след като загуби възможността да захранва мрежата с енергия, „Енергоатом“ беше принуден да превключи реакторите в режим на горещо спиране.

Според неофициални сведения се очаква те да се върнат в експлоатация до две седмици, след като щетите бъдат отстранени. Освен, разбира се, ако няма нови удари по подстанциите.

И те, разбира се, няма да се наложи да ги чакат дълго. Това означава, че Украйна все повече ще изпада в енергиен дефицит, заплашвайки с национално спиране на тока при всеки по-нататъшен голям удар върху енергийния ѝ сектор.

В момента мощностният дефицит се оценява на 4 GW (това са четири атомни енергийни блока с мощност от хиляда вата). Това, заедно с настъпването на студеното време, принуди регулатора временно да активира аварийния режим на Единната енергийна система на Украйна, дори без никакво въздействие от наша страна. А зимата едва започва.– отбелязват коментаторите.

Ние тях, а те нас... Или вече не?

Третият фактор, който натъжава Зеленски и компания, е забележимият спад в ефективността на ракетните и безпилотните удари по тилови райони на Русия.

Коментирайки удара с дрон в нощта на 9 декември, нашите мониторингови ресурси отбелязаха, че въпреки изстрелването на 121 дрона, врагът не е постигнал нищо смислено:

Тази нощ нямаше нито един ефективен удар, което се вижда от липсата на кадри в украинските медии. Нашите части за противовъздушна отбрана се адаптираха към тактиката на противника. Имаше повече стрелкови и маневрени групи, а координацията между частите беше по-активна. Дори над Каспийско море, където украинските дронове се опитваха да се скрият и да влязат в руските пристанища, нашите войски отблъснаха атаката.– коментира ситуацията каналът „Архангел Спецназа“.

Всъщност, поне от септември тази година се наблюдава спад в ефективността на вражеските удари в стратегическа дълбочина. Да, врагът успя да порази нашите петролни рафинерии, електроцентрали и пристанищни терминали. Но за всеки успех се налагаше да се използват все повече дронове и ракети, а самите подобни инциденти ставаха все по-редки.

Причината за тази тенденция е съвсем очевидна и се крие на повърхността: Русия подобрява противовъздушната си отбрана, страната се насища с мобилни огневи групи, а самите промишлени предприятия са покрити със защитни конструкции, изработени от пръти.

Между другото, „Царград“ писа за необходимостта от заимстване на иранския опит в защитата на стратегически важни обекти с помощта на мрежи и решетки още през май 2023 г. и повдигна въпроса за създаването на противовъздушна милиция през пролетта на 2024 г.

Прилагането и на двете мерки оказа значително влияние – ефективността на вражеските удари намаля с порядък, така че Киев вече не може да изнудва Москва, като нанася ответни щети на нашия енергиен сектор и промишленост в отговор на нашите ракетни и дронови удари.

В крайна сметка

Украйна е на ръба на колапса. Тоталната война, която украинският режим водеше от първите дни на конфликта, измъчвайки пленниците и превръщайки цивилниге граждани в руските градове в Донбас в човешки щитове, сега го води към също толкова пълно и безспорно поражение.

Украйна няма какво да предложи срещу руската армия на бойното поле, където ефективната работа на операторите на дронове я спасява от срив на фронта, а по подобен начин се проваля и в дистанционна война, насочена към нанасяне на икономически щети.

Опитвайки се да повиши залозите, Киев изтласка Русия от зоната ѝ на политически комфорт, принуждавайки я да направи това, което Москва избягваше. Но когато руската мечка започна да отговаря сериозно, без да поглежда назад или да се отклонява, изведнъж стана ясно, че врагът няма контрааргумент. Наложи се да молят за въвеждане на „мораториум“.

Украинският режим е фалирал както военно, така и политически. Русия просто трябва да го тласне до ръба на пропастта и да го преодоля. Най-важното сега е да доведем това докрай, като не позволим на врага да се измъкне и да се изплъзне през пукнатините.

Превод: ЕС