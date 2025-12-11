/Поглед.инфо/ Кой всъщност даде на България шанс да съществува – армията, „големите сили“ или едно лично приятелство между руски княз и османски султан?

В това интервю на Георги Стамболиев с княз Никита Лобанов-Ростовски и Румен Петков се разказват малко известната история на Константинополския мирен договор, забравения герой на българската държавност и истинската цена на 140-те хиляди руски жертви край Плевен.

Разговор за паметта, за неблагодарността на днешните елити, за васалния ЕС, разпадащата се Европа и за това защо връзката България–Русия не може да бъде изтрита с санкции.

В „Конкретно“ на YouTube канала PublicInfo Георги Стамбулиев посреща княз Никита Лобанов-Ростовски и Румен Петков в разговор, който обръща представите ни за българската история.

Князът разказва как неговият предшественик княз Алексей Борисович Лобанов-Ростовски – архитектът на Константинополския мирен договор (1879 г.) – превръща руската военна победа в юридически призната българска държавност, въпреки съпротивата на Великобритания и решенията на Берлинския конгрес.

Говорим за 140 000 руски „посланици“, погребани по българските земи, за Плевенската епопея, за забравените страници в нашите учебници и за днешната васална позиция на България в ЕС – санкции, русофобия, икономически упадък и разпадаща се Европа.

Княз Ростовски и Румен Петков търсят изход: народна дипломация, възстановяване на духовните и исторически връзки с Русия и подготовка за 150-годишнината от Плевенската епопея като символ на общата ни памет и бъдеще.

