/Поглед.инфо/ Днес се случи нещо, което Европа се страхуваше да признае през последните 30 години:

Америка вече не е гарант на европейската сигурност.

Тръмп говори с лидерите на ЕС, Германия призна зависимостта си, а в САЩ дори се внесе законопроект за излизане от НАТО.

Започна разпадът на трансатлантическата ера — и България влиза в геополитическа зона на турбуленции, за която не е подготвена.

Уважаеми зрители,

в този анализ разглеждаме най-важното геополитическо събитие на деня — драматичната промяна в отношенията между Европа и Съединените щати.

Доналд Тръмп проведе нов кръг от разговори с европейските лидери, Германия публично призна, че Европа е „твърде зависима от Америка“, а в Конгреса на САЩ беше внесен проектозакон за напускане на НАТО.

Това не е просто новина. Това е тектонен срив на глобалната архитектура на сигурността.

Америка се отдръпва. Европа остава сама. Русия и Китай запълват вакуума. А България няма стратегия за свят, който вече не прилича на стария евроатлантически ред.

Видеото анализира:

– защо САЩ вече не искат да бъдат „щитът на Европа“

– какво означава това за НАТО

– защо европейските лидери звънят панически на Тръмп

– как Русия и Китай печелят от новата реалност

– къде е България в този глобален разлом

Гледайте до края — последиците са огромни и неизбежни.