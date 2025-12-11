/Поглед.инфо/ България днес живее в три едновременни кризи – на държавността, на социалната тъкан и на ценностите. Либералната приказка свърши, Европейският съюз вече не е „райска цел“, а българският политически елит изглежда деморализиран и объркан. В този разговор събирам на една маса двама силни мислещи хора – доц. Валентин Вацев и Тома Биков – за да питаме честно: може ли левият и десният консерватизъм да станат съюзници в спасяването на държавата и обществото, преди да е късно?

Разговор за времето, в което либерализмът отива в музея, а България остава без посока. Ляв и десен консерватор – доц. Валентин Вацев и Тома Биков – търсят отговор как да спасим държавата и социалната тъкан едновременно. Консерватизъм като културен инстинкт за самосъхранение, след края на европейските илюзии и при разпада на българската политическа система.

