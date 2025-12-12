/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, митингът в София на 10 декември отстъпва като мащаб само на Великденското бдение 1990 г. на отец Христофор Събев и митинга на Орлов мост на 7 юни същата година.

За първи път имахме национален протест, който обхвана на практика цялата страна. Протестите наподобяват тези в Сърбия. Сакаме промяна, но не знаем кой ще я направи. Знаем и, че при избори, Вучич ще победи. Навремето викахме "Долу БКП", за да дойде СДС. Сега никой не скандира името на партията, която да е алтернатива.

Изборите до дупка, които още 2020 г. предрекох и познах, ще продължат и през 2026-а. Вероятно е да има два предсрочни вота - пролетта и есента, заедно с президентските.

ППДБ се опитват да яхнат протеста. Беше смешно, че Мирчев и Кокорчо са оратори на митинг за правовата държава. Ако те бъдат избрани, ще има нови предсрочни избори в кратък срок. Мирчев и Кокорчо спасители на българската демокрация! То и за виц не става... Ако това е надеждата на протеста, халал да им са!

Ако протестиращите изберат правителство на Сорос, все едно България си купува фабрика на 8 септември 1944 г.

Тръмп ще проведе шокова терапия в Европа. Каза го вчера в Брюксел американският посланик Бил Уайт. Скоро ще го кажат и в другите посолства на Щатите в ЕС.

Тръмп изрично подчерта в "Политико", че ще подкрепя Орбан и Патриоти за Европа. Той няма да толерира правителство на Сорос в България, както и медиите, които според същия американски посланик, 78% в Европа работят грозно, необективно и обидно срещу Доналд Тръмп. Челно място в европейските Сорос ТВ заемат българските Нова и БТВ.

Кокорчо, Атанасов и Мирчев са партизани на Сорос и “Америка за България“. За тях Тръмп е путинист. Като нищо ще изпълняват указанията на Стармър, Макрон и Мерц за война до дупка в Украйна.

България със соросоидно правителство начело може да изяде по една-две ракети в Бургас и Варна. Англичаните искат да се набутат в Черно море и марионетно правителство ще е добре дошло за провокация и ответен руски удар с надежда за война. Но Тръмп няма да си мръдне пръста по член 5 от договора за НАТО.

Каквото и правителство да имаме, от 1 януари вече трябва да излезем от Коалицията на желаещите на провалените политици - Стармър, губещ тежко от Фараж, на Макрон с едва 11% подкрепа и Мерц, който е надминат от Алтернатива за Германия.

Мелони вече обърна палачинката и вчера отсвири Зеленски и за парите, и за оръжията, и за руските активи. И то в присъствие на Таяни, който е от ЕНП.

Управляващите в оставка нямат широка обществена подкрепа, но и опозицията няма такава. Нова партия не се задава. Радев има още година мандат, който му трябва, за да се утвърди в Съвета за мир на Тръмп и Орбан. Едва ли Радев ще иска да остане в историята като първия президент, неизкарал пълен мандат, защото го засърбяло да става депутат.

Борисов и Пеевски са партийни лидери и не могат да бъдат отстранени от политиката с протест, а на конгрес. Всеки ден да има избори, пак ще ги изберат за депутати. Това е положението. Другото е желаното да се взима за реално.

Времето на Сорос в Европа изтича. България и Румъния са последните му бастиони.