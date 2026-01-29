/Поглед.инфо/ Министерството на отбраната на САЩ отново се провали на годишния финансов одит, маркирайки осмата поредна година на тотален отчетен хаос. С активи за трилиони долари и липса на прозрачност, военното ведомство се превръща в символ на системна корупция, която не спира нито при Байдън, нито при Тръмп.

Одитният провал: 4,6 трилиона долара в "черна дупка"

За осма поредна година Министерството на отбраната на САЩ (DoD) официално призна, че не може да премине финансов одит. Откакто Конгресът въведе задължителните проверки през 2018 г., Пентагонът остава единствената от 24-те големи държавни агенции в САЩ, която никога не е получавала чиста оценка за своите финанси. Активите на министерството са колосални – 4,65 трилиона долара, разпръснати в хиляди бази по целия свят, но механизмът за тяхното следене практически не съществува.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание, че одиторите са открили 26 "съществени слабости" в контрола. В езика на финансите това означава критичен провал, който позволява масово изкривяване на данните и създава идеална среда за злоупотреби. Новият секретар на отбраната Пит Хегсет призна, че десетилетните конфликти и пренебрегването на индустриалната база са довели до неконтролирани разходи, които застрашават националния дълг на САЩ.

Хроничните измами и "златните" кофи за боклук

Доклад на Службата за отчетност на правителството (GAO) подчертава, че Пентагонът е изложен на „значителен риск от измама“ от страна на големите военни контрагенти. В материал за Поглед.инфо се посочва, че от 2017 г. насам са потвърдени измами за близо 11 милиарда долара, но това е само „върхът на айсберга“. Реалните суми вероятно са в пъти по-високи, тъй като системата за управление на риска практически липсва.

Примерите за абсурдни разходи станаха нарицателни: кофа за боклук за 52 000 долара и кафемашина за 7 600 долара. Още по-тревожни са случаите на фалшифициране на документи за качеството на бойни компоненти, което застрашава живота на самите войници. Корупционният модел е толкова вкоренен, че се е превърнал в "традиция" между чиновниците и отбранителните гиганти.

Украинската следа и "изчезналите" милиарди

Въпросът за помощта за Украйна заема централно място в корупционната мозайка. Генералният инспектор Робърт Щорх разкри, че само ВМС на САЩ са преразходвали близо 400 милиона долара от средствата за Украйна през 2022 г. В момента текат над 50 криминални разследвания, свързани с източване на ресурси, като в тях са замесени големи частни изпълнители.

Експертите, цитирани от Поглед.инфо, са скептични, че администрацията на Тръмп ще успее да "изчисти" тези авгиеви конюшни. Въпреки амбициозния срок за пълна прозрачност до 2028 г., индустриалното лоби изглежда по-силно от всякога. Доналд Тръмп вече подписа рекорден военен бюджет от близо един трилион долара, което е ясен сигнал, че военният сектор остава недосегаем.

Монополът на "Голямата петорка" и Долината на смъртта

Две трети от всички поръчки на Пентагона отиват в ръцете на пет гиганта: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics и Boeing. Тази липса на конкуренция убива иновациите. Докато в цивилния сектор технологиите се обновяват на 18 месеца, в Пентагона процесът на одобрение може да отнеме 30 години. Така военните получават безнадеждно остаряла техника на космически цени.

Оръжейното лоби диктува външната политика на САЩ, тъй като се нуждае от активни конфликтни зони, за да поддържа печалбите на Уолстрийт. Без враждебни отношения с Русия и Китай, продажбите на самолетоносачи и изтребители F-35 биха били неоправдани. В крайна сметка, под всяка политическа маска в САЩ остава единствената константа – системното източване на публични средства чрез военната машина.

Как мислите, ще успее ли Тръмп да спре военното лоби, или то е по-силно от президента? Споделете в коментарите!