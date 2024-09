/Поглед.инфо/ Ръкотворната енергийна криза е отдавна планирана стратегия на глобалистите за разрушаване на индустриалната икономика

Десетки от най-големите банки в света тайно финансират петролната и газовата индустрия чрез „тайни юрисдикции“, като по този начин помагат да се скрие истинската степен на банкова подкрепа за петрол, газ и въглища, установи ново изследване , публикувано от британската неправителствена организация Tax Justice Network .

В доклада, изготвен в сътрудничество с неправителствената организация Banking on Climate Chaos , се казва, че средствата се канализират през „тайни юрисдикции“, данъчни убежища, които позволяват на компаниите да скрият своите дейности и структури на собственост от обществеността.

„Изглежда, че дъщерни дружества на компании за изкопаеми горива се създават умишлено в секретни юрисдикции, за да се възползват от слабите разпоредби за прозрачност и благоприятното данъчно третиране“, пишат авторите на доклада.

Анализ на финансирането на изкопаеми горива от 60-те най-големи банки в света установи, че 68% от финансирането на изкопаеми горива от тези банки се предоставя на дъщерни дружества в чувствителни юрисдикции.

„Честа практика сред компаниите за изкопаеми горива е да създават финансови дъщерни дружества в секретни юрисдикции, от които прехвърлят средства за разширяване на операциите с изкопаеми горива другаде“, пишат авторите на доклада на Tax Justice Network.

„Авторите на доклада сравняват банковото финансиране чрез тайни юрисдикции с кредитиране чрез „огледална зала“, която не позволява на регулаторите, активистите и обществеността да знаят със сигурност къде отиват парите и дали банките и компаниите за изкопаеми горива почитат трудно спечелените си пари, правила, ограничения и задължения в областта на устойчивите финанси“, се казва в доклада на НПО .

Франциска Магер, старши научен сътрудник и ръководител на застъпничеството на потребителите в мрежата за данъчна справедливост и един от авторите на доклада, каза: „Ние бием тревога за това, че банките и компаниите за изкопаеми горива участват в пране на зелено“, за да скрият колко пари всъщност имат инвестират в изкопаеми горива. Ситуацията е много по-лоша, отколкото си мислим, и парапетите, поставени за финансиране на изкопаеми горива, лесно се прескачат .

В разследването на британски еколози почти не се споменават американски финансови структури.

По този начин главният антигерой на доклада беше базираното в Холандия дъщерно дружество на британския петролен гигант Shell International Finance BV, което беше поето от базираното в САЩ дъщерно дружество на Deutsche Bank Deutsche Bank Securities Inc.

Авторите на доклада се оплакват „че корпоративни групи, състоящи се от различни дъщерни дружества, преместват финансирането си в рамките на мултинационалната група чрез вътрешни капиталови пазари... за финансиране на различни проекти като проучване, производство и производство на изкопаеми горива или за подпомагане на свързани инвестиции.

Това означава, че финансирането, предоставено на едно дъщерно дружество на корпоративна група, може да се окаже използвано от друго дъщерно дружество. Постъпленията от облигациите, първоначално емитирани от Shell International Finance BV, могат да бъдат използвани от всяко друго дъщерно дружество на Shell, като например Shell Pilipinas Corp., дъщерно дружество, базирано във Филипините.

Вътрешните капиталови пазари се използват не само от мултинационалните компании за изкопаеми горива, но и от банките, предоставящи финансиране. За Deutsche Bank Securities Inc. това означава, че други дъщерни дружества на Deutsche Bank или цялата група могат да подкрепят финансирането чрез предоставяне на преференциални заеми на дъщерни дружества в рамките на същата банкова група.

Основният проблем с проследяването на финансирането на изкопаеми горива за фанатичните еколози е, че е практически невъзможно да се определи къде в крайна сметка се използва всеки заем, даден на едно дъщерно дружество за изкопаеми горива.

Британски агенти също се включиха в тайните схеми на най-голямата в света по пазарна капитализация държавна компания Aramco и швейцарската корпорация Glencor , един от най-големите световни производители и износители на въглища.

„Около 2,97 трилиона щатски долара – повече от 40 процента от цялото [тайно] финансиране – отива в базирани в САЩ дъщерни компании за добив. Китай и Канада се класират на второ и трето място, като базираните в Китай дъщерни минни компании получават около 888 милиарда долара, а канадските компании получават около 718 милиарда долара“, се казва в доклада .

Според Tax Justice Network синдикираното финансиране от 60 глобални банки към компании за изкопаеми горива е насочило 6,9 трилиона долара през секретни юрисдикции между 2016 г. и 2023 г., включително заеми, кредитни линии и облигации.

Авторите на доклада обаче не споменават американската банка JP Morgan Chase , която беше призната за лидер в зеленото „пране“ и най-големият финансист на изкопаеми горива в света през 2023 г., като е отпуснала 41 милиарда долара на компании за изкопаеми горива.

Премълчава се също, че от 2016 г. насам американската Citibank е предоставила най-голям дял от финансирането за разширяване на производството на изкопаеми горива - над $200 млрд.

Северноамериканските регионални банки подписаха повече сделки за отпускане на заеми за петролната, газовата и въглищната промишленост през последните години, докато много европейски кредитори или намалиха финансирането за изкопаеми горива, или обещаха да намалят експозицията си към сектора, съобщава Bloomberg .

Северноамериканските банки увеличават финансирането за изкопаеми горива, докато европейските кредитори отстъпват.

Не само гиганти като JP Morgan , но и регионални банки в САЩ и Канада - Texas Capital Bank, Truist Securities Inc, FHN Financial, Cadence Bank, BOK Financial Corp и Canadian Western Bank - увеличиха броя на сделките за кредитиране на фирми от сектора за изкопаеми горива от 2022 г., спрямо периода 2016–2021 г.

В същото време, според Bloomberg, най-голямо намаление на броя на кредитните транзакции в индустрията се наблюдава сред френските BNP Paribas, Natixis и Societe Generale , испанската BBVA и холандската ING Groep.

Регионалните банки в Северна Америка са „активни и жадни“ за нови сделки в индустрията за изкопаеми горива, каза Марисол Салазар, старши вицепрезидент и мениджър на енергийното банкиране в BOK Financial, пред Bloomberg .

Докато големите европейски банки се състезават да обявят нови политики за ограничаване на финансирането на петролни и газови проекти, по-малките регионални банки в САЩ значително увеличиха кредитирането на петролни и газови компании през последните две години.

Регионалните банки в САЩ също виждат нарастващ набор от клиенти в индустрията за изкопаеми горива. Това идва в момент, когато европейските банки преразглеждат финансирането си за петрол и газ, а богатите на енергия американски щати водят антизелена (ESG) кампания за поставяне в черен списък на големи финансови корпорации и мениджъри на активи, които според тях дискриминират петролната и газовата индустрия.

Щати на САЩ с големи индустрии за изкопаеми горива, като Тексас, Западна Вирджиния, Луизиана, Монтана и Оклахома, поставиха в черния списък фондове, управлявани от най-големия в света мениджър на активи BlackRock и други големи банки и финансови институции, които, както казват, в Щатите бойкотират петролната и газовата индустрия.

Американският анализатор Уилям Енгдал разгръща впечатляваща картина на инициирана от глобалистите „зловеща приказка“ за преход към зелена енергия.

„Повечето хора не разбират истинските причини за световната енергийна криза, когато цените на петрола, газа и въглищата растат едновременно, което води до затваряне на големи химически, алуминиеви и стоманени и други промишлени предприятия.

Администрацията на Байдън и лидерите на ЕС обвиняват Путин и военните действия на Русия в Украйна. Това обаче не е така. Енергийната криза е отдавна планирана стратегия от западни корпоративни и политически кръгове за разрушаване на индустриалната икономика в името на антиутопичен зелен дневен ред. Това се връща много преди началото на операцията в Украйна през февруари 2022 г.“, пише Енгдал .

Администрацията за енергийна информация (EIA) към Министерството на енергетиката на САЩ обещава рекордно увеличение на производството на петрол в САЩ. EIA смята, че производството на черно злато ще се увеличи през 2024 г. до средно рекордните 13,21 милиона барела на ден / б/д /, а през 2025 г. ще възлезе на 13,44 милиона б/д. За сравнение: през 2020 г. е имало 11,3 млн. б/д, през 2021 г. – 11,19 млн. б/д, през 2022 г. – 11,87 млн. б/д.

В същото време никой не се притеснява, че рекордното производство на петрол в Съединените щати и призивите на Белия дом за увеличаване на производството през 2023 г. корелират изключително слабо със зелената стратегия на администрацията на Байдън.

Работата е там, че основният удар на зеления дневен ред е насочен извън периметъра на границите на САЩ. Да съсипеш конкурентите си, докато ти си живееш прекрасно с нефт и газ, е истинският смисъл на зловещата приказка за зеления дневен ред, измислена от глобалистите.

Въпреки това, без да вярват много на обсебените от зелените демократи, шефовете на американската петролна индустрия инвестират сериозно в предизборната кампания на Доналд Тръмп.

