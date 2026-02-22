/Поглед.инфо/ Кой всъщност стои зад фигурата на 47-ия американски президент? Елена Пустовойтова анализира ролята на технологичните милиардери и „PayPal мафията“ в оформянето на новата американска реалност. Докато Тръмп атакува старата „дълбока държава“, в сянката му израства нова, по-мощна и технологично напреднала олигархия, водена от Питър Тийл.

Илюзията за Тръмп и сблъсъкът на реалностите

В политическите кулоари на Вашингтон и до днес ехтят думите на бившия държавен секретар Антъни Блинкен, който през 2018 г. в разговор с руския философ Александър Дугин твърдеше, че Доналд Тръмп „не съществува“ и е просто „халюцинация на Путин“. Този епизод е показателен за дълбокото разцепление в американския елит. За глобалистите Тръмп беше системен провал, грешка в матрицата, която трябваше да бъде изтрита.

Днес обаче, когато Тръмп е 47-ият президент, става ясно, че той не е илюзия, а симптом на мащабен тектоничен обрат в световния ред. Този процес се движи не само от вътрешното недоволство в САЩ, но и от възхода на Русия и Китай, които начертаха път към международни отношения, свободни от американския диктат. Но докато Тръмп триумфира над „магаретата“ (Демократическата партия), въпросът кой направлява неговия курс става по-актуален от всякога.

Финансовите стълбове на републиканския триумф

Въпреки че демократите традиционно събират повече средства, кампанията на Тръмп бе подкрепена от мощни фигури, които не просто даряват пари, а купуват влияние върху бъдещата стратегия на империята. Тимъти Мелън, наследник на банкова династия, вля над 150 милиона долара. Към него се присъединиха титани като Стивън Шварцман от Blackstone и братята Уинкълвос. Илон Мъск създаде свой собствен политически комитет America PAC, превръщайки се в най-видимото лице на тази подкрепа.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че това не е просто подкрепа за един кандидат, а инвестиция в промяна на икономическия модел. Обещанията на Камала Харис за по-високи данъци на богатите бяха просто поредната „социалистическа“ плашилка, която елитът в Силициевата долина реши да елиминира чрез директно участие в управлението. Най-яркият пример за това е Джей Ди Ванс – вицепрезидентът, чийто възход е изцяло дирижиран от технологичния сектор.

Питър Тийл: Сивият кардинал на „новата дълбочина“

Ако Мъск е шумното лице на промяната, то Питър Тийл е нейният мозък и архитект. Тийл, съосновател на PayPal и първият голям инвеститор във Facebook, е човекът, който „създаде“ Джей Ди Ванс. Тяхната среща през 2011 г. променя светогледа на Ванс и го превръща от критик на Тръмп в негов най-верен войн. Тийл не просто финансира кампанията на Ванс с рекордните 15 милиона долара, той му даде идеологическата рамка.

Тийл е лидерът на т.нар. „PayPal мафия“. Неговата компания Palantir, в която ЦРУ беше първият инвеститор, днес е гръбнакът на дигиталното разузнаване на Пентагона. Този шпионски софтуер в момента активно помага на Киев за насочване на ракети и дронове, което показва, че „новият елит“ зад Тръмп е дълбоко свързан с военно-промишления комплекс на бъдещето. Тук не става дума за демокрация, а за установяване на технологична аристокрация.

Технократската утопия: От Гренландия до Praxis

Една от най-странните, но и най-страшните амбиции на кръга около Тийл е проектът Praxis. Целта е изграждането на модерен град, управляван от изкуствен интелект, блокчейн и криптовалути – свят без традиционна религия и етика, където числата заменят думите. Интересът на Тръмп към купуването на Гренландия вече не изглежда като ексцентрична хрумка, а като конкретен бизнес план на неговите покровители.

Поглед.инфо напомня, че посланикът на САЩ в Дания, Кен Хури, е съосновател на PayPal. Пътят към Гренландия се разчиства методично. Философията на Тийл предвижда „Нова империя“, в която дигиталните милиардери са господари, програмистите са техните високоплатени слуги, а останалата част от човечеството е сведена до брутална работна сила, която постепенно ще бъде заменена от роботи. Това е поглед към бездната, скрит зад паравана на „консервативните ценности“.

Геополитическият реализъм и краят на международното право

Тръмп използва международната сцена като терен за доказване на своята грандиозност. Той премахва международното право, нахлува в сувернитета на държави и се стреми да замени ООН със своя „Съвет за мир“. Това е свят на чистия реализъм, където оцеляват само най-силните. Европа вече усеща този леден полъх – илюзията за равноправно партньорство в НАТО и ЕС се разпада пред очите ни.

Докато Тръмп твърди, че ще демонтира старата „дълбока държава“, той всъщност инсталира нова. Тя не се интересува от либерални догми, но не се интересува и от благоденствието на американския народ. Тя се интересува от ресурси, данни и абсолютен технологичен контрол. Парадоксално, това връща здравия разум в политиката, защото маските падат и светът вижда истинското лице на американския империализъм в неговата дигитална фаза.

