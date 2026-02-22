/Поглед.инфо/ Анализаторът Александър Тимохин разкрива пред Поглед.инфо стряскащи данни за финалната фаза на подготовката на САЩ за пряк военен удар срещу Иран. В своя задълбочен преглед авторът посочва конкретни военни движения, включително в България, които вещаят начало на агресията в рамките на часове, поставяйки света пред енергиен и геополитически колапс.

Признаците на предстоящата буря: България като логистичен център

Светът е затаил дъх, докато признаците за предстояща американска агресия срещу Иран стават неоспорими. Данните сочат, че подготовката на Вашингтон е навлязла в своя последен стадий. Един от най-преките индикатори за мащаба на операцията е неочакваното затваряне на летище София за гражданска авиация в нощта на 23 срещу 24 февруари. По информация на източници, там са разположени десет американски самолета-цистерни, чиято цел е да осигурят презареждането на стратегическите бомбардировачи, преминаващи по северните и източните маршрути към Близкия изток.

Това разполагане не е изолиран инцидент. Още 15 танкера са позиционирани на Азорските острови, готови да поддържат удари през Атлантика – тактика, вече изпитана по време на операцията „Midnight Hammer“ през 2025 г. През последния месец САЩ методично натрупват въздушно оръжие и военновъздушни сили в регионални бази, подготвяйки се за сценарий на масирана въздушна кампания.

Морската мощ и защитата на Израел

Докато небето над Европа се пълни с танкери, в морето се движи ударната група на самолетоносача USS Gerald Ford. В момента тя преминава покрай Гибралтар и се очаква да достигне Източното Средиземноморие в рамките на два до три дни. Тези кораби не са само нападателна сила; те имат критична политическа задача – защитата на Израел от ответния ирански удар.

За Белия дом е жизненоважно да предотврати мащабни ракетни поражения върху израелска територия. Миналия път защитата беше осигурена от израелските системи Hetz и американските разрушители. Днес САЩ разполагат с ограничен ресурс в района, като единственият разрушител в Червено море е USS Delbert D. Black. Пристигането на разрушителите USS Mahan, USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill, оборудвани с ракети-прехващачи, ще бъде сигналът, че Вашингтон е готов да „отпуши“ конфликта, чувствайки гърба на своя съюзник защитен.

Военната машина през 2026: По-голяма и по-опасна

Концентрацията на сили срещу Иран днес е значително по-мащабна, отколкото беше през 2025 г. Американската армия е разгърнала огромна мрежа за поддръжка – от самолети за радиоелектронно заглушаване и ранно предупреждение (AWACS) до специализирани транспортни и релейни машини. В сянка остават хеликоптерите на 160-и авиационен полк за специални операции, чието присъствие подсказва, че се планират не само бомбардировки, но и дръзки наземни рейдове.

Въпреки забраната на Великобритания САЩ да използват базата „Диего Гарсия“, американското командване изглежда необезпокоено. Наличните ресурси са напълно достатъчни за водене на интензивна въздушна война в продължение на дни. Въпросът обаче остава: ще бъде ли това достатъчно за пълна победа? В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че ако иранският народ и ръководство проявят воля за съпротива, само въздушни удари няма да сломят държавата, освен ако САЩ не разчитат на „вътрешен коз“ – пета колона или преврат.

Грешките на Техеран: Хазартът, който не се състоя

Иран вече допусна стратегически грешки, които го поставиха в отбранителна позиция. Първата голяма грешка беше изграждането на военна доктрина, фокусирана върху превантивни удари и използване на прокси сили за нарушаване на разгръщането на врага. Проблемът е, че Техеран не посмя да използва тази система по политически причини. Един пръв удар срещу САЩ би бил самоубийствен, давайки на Вашингтон железен претекст за пълното унищожение на републиката под знамето на член 51 от Устава на ООН.

Втората грешка беше изгубеното време в безплодни преговори. Докато дипломатите обсъждаха параметри, САЩ използваха времето като оръжие за концентрация на сили. Иран се остави да бъде подведен от илюзията за сделка, докато реалността беше методична подготовка за непровокирана агресия. Това забавяне позволи на американците да минимизират дипломатическите щети и да се подготвят логистично без сериозен отпор.

Стратегия за оцеляване: Как Иран може да отвърне на удара?

Единственият шанс за Иран да избегне пълното поражение е превръщането на конфликта в тотална война, за която САЩ не са психологически и икономически подготвени. Според експерти, Иран трябва незабавно да активира своите посредници в Ирак, но само ако те са снабдени с ракети с голям обсег и дронове. Хаотичните атаки с леко оръжие срещу американски бази ще бъдат лесно неутрализирани. Необходими са съгласувани, масирани удари, които да претоварят ПВО системите на агресора.

Критичен елемент в иранската отбрана трябва да бъде Ормузкият проток. Блокирането му с мини е ход, който ще накара целия свят да плати цената на американската авантюра. Глобалната енергийна криза, която ще последва, е най-мощното политическо оръжие на Техеран. В допълнение, Иран трябва да атакува петролните терминали на всяка държава, която предоставя територията си за американските удари. Лицемерният неутралитет на Запада трябва да бъде заменен от реален страх за собственото му икономическо оцеляване.

Пропагандната война и вътрешните разломи в САЩ

На информационния фронт Иран трябва да смени тактиката. Вместо да се фокусира върху цивилните жертви, които слабо вълнуват западния консуматор, Техеран трябва да удря по болните места на американската политика. Акцентът трябва да бъде върху безумните разходи за войната на фона на икономическите проблеми у дома. Към американската десница трябва да се насочи посланието, че техните войници умират като „наемници“ на Израел.

Същевременно, иранското разузнаване може да използва Каспийско море за електронно наблюдение на израелските полети през Азербайджан. В небето иранските изтребители имат шанс само ако използват планинския релеф за засади, избягвайки открития въздушен бой. Зенитно-ракетните комплекси също трябва да действат на принципа на „удари и изчезни“, за да имат шанс срещу превъзхождащата американска авиация.

Възможно ли е оцеляването в пълен мрак?

В крайна сметка, съдбата на Иран зависи от способността на неговата административна и военна машина да оцелее под дъжд от прецизни бомби. САЩ вероятно ще се опитат да ликвидират физически цялото висше ръководство, включително Али Хаменей. Но ако системата на управление не се разпадне и народът не се поддаде на паника, Вашингтон може да се окаже в задънена улица.

Дори суперсила като САЩ има лимит на своите ресурси и боеприпаси. Историята е показала, че без наземна операция нито една държава не е била напълно покорена само от въздуха. Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, волята за съпротива е фактор, който не може да бъде изчислен от нито един алгоритъм в Пентагона. Резултатът от този сблъсък ще определи не само съдбата на Близкия изток, но и бъдещето на долара и глобалния ред.

