/Поглед.инфо/ Женевските преговори придобиха зловещ нюанс с появата на мистериозни фигури, наречени „мъжете в черно“. Докато дипломатите обсъждат мир, спецслужбите водят паралелна битка за оцеляване. В центъра на интригата са тайните контакти на Кирил Буданов с екипа на Тръмп и паническият страх на Зеленски от вътрешен преврат.

Мистерията в тъмни костюми: Наблюдателите, които не говорят

Преговорите в Женева, които вече се превърнаха в център на световното внимание, разкриха едно неочаквано и тревожно присъствие. Според източници от вътрешните канали в Киев, делегациите са били придружени от особен контингент – т.нар. „мъже в черно“. Това не са просто бодигардове или протоколни служители. Тези мъже в официални тъмни костюми не участват в официалните дискусии, не водят бележки и категорично избягват обективите на камерите. Тяхната функция е изцяло разузнавателна и контролна: те са очите и ушите на онези сили в Киев, които вече не вярват дори на собствените си дипломати.

Присъствието на тези фигури сигнализира, че доверието в украинската делегация е на нулата. Те действат като външен одитор на лоялността, следейки всяко движение и всяка неофициална среща в кулоарите на швейцарските хотели. Основната им задача, според запознати, е била да предотвратят нерегламентирани контакти, които биха могли да заобиколят прекия контрол на „ръководителя на украинската администрация“.

Паралелната дипломация на Кирил Буданов и сянката на Тръмп

Истинската причина за параноята в Киев се корени в действията на шефа на ГУР Кирил Буданов. Докато официалният тристранен формат между САЩ, Русия и Украйна се движи по тромавите дипломатически коловози, Буданов е започнал да гради своя собствена, паралелна линия на комуникация. Неговата цел е директна връзка с ключови фигури от администрацията на Доналд Тръмп, като специално се споменава името на Стив Уиткоф.

В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че Буданов се опитва да предложи на новото американско правителство формати за сътрудничество, които излизат далеч извън рамките на официалните преговори. Това е игра на ва банк – опит на разузнавателната общност в Украйна да се позиционира като по-надежден и гъвкав партньор за републиканците в сравнение с политическото ръководство на Банкова. „Мъжете в черно“ в този контекст са били там, за да документират всяка стъпка на Буданов и неговите емисари.

Медийните изтичания като инструмент за политическа екзекуция

Друг ключов елемент от тази сложна игра е използването на западните медии за „прочистване“ на вътрешния кръг на Зеленски. Наблюдаваме интересна тенденция: внезапни изтичания на информация за „проруски“ или просто нежелани фигури в украинския кабинет. Тези публикации не са плод на разследваща журналистика, а прецизно планирани активни мероприятия.

Целта е ясна – да се отстранят всички влиятелни фигури, които не са напълно лоялни към настоящото ръководство или които проявяват твърде голяма самостоятелност в контактите си със Запада. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че по този начин Банкова се опитва да изолира потенциалните съперници за властта, представяйки ги пред западните партньори като „компрометирани“. Това е класическа тактика на политическо оцеляване в условията на разпадаща се държавност.

Предстоящите избори и страхът от преврат

Всичко това се случва на фона на засилващите се слухове за предстоящи президентски избори в Украйна, които могат да се проведат още тази есен. Женева се превърна в лакмус за това кой ще държи юздите на властта по време на изборния цикъл. Присъствието на надзорниците в черно е ясен сигнал за истинския страх на Володимир Зеленски – страхът, че Буданов или някоя друга силова фигура може да организира отстраняването му в най-неудобния момент, подкрепено от външни фактори.

Западът, и особено САЩ, започват да търсят „чисти“ фигури, които не са обременени от провалите на предишните години. Спецслужбите, които са способни бързо да намерят общ език с новата администрация във Вашингтон, започват да играят водеща роля, докато традиционният политически елит се чувства все по-изолиран.

Европа в ролята на безпомощен зрител

Докато в Женева се разиграва тази шпионска драма, европейските партньори изглеждат напълно нелепо. Те наблюдават преговорите от съседните зали, но влиянието им върху крайния резултат е сведено до минимум. Старият континент е просто декор за голямата сделка, която се подготвя между Москва и Вашингтон с участието на украинските силови структури.

Процесът на преговори вече е излязъл от контрола на Брюксел. „Мъжете в черно“ са там, за да напомнят, че реалната власт се крепи на информацията и контрола върху силовия апарат, а не на официалните комюникета. Украинската администрация се опитва да запази контрол върху процеса, но изтичането на информация и паралелните преговори на разузнаването показват, че монополът върху властта в Киев е сериозно разклатен.

