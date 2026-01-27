/Поглед.инфо/ Глобалният ред се разпада, докато САЩ започват да „изяждат“ собствените си васали в опит да спасят своята икономика от неизбежен колапс и изолация.

Геополитическата месомелачка и съдбата на „средните сили“

В съвременния свят, който често се възприема като триъгълник между суперсилите Русия, Китай и САЩ, останалите близо двеста държави са изправени пред екзистенциален въпрос: как да оцелеят в политическата и военна месомелачка на нашето време? Докато за малките и слаби държави, като балтийските страни, изборът е сведен до простото приемане на подаяния от Брюксел и ролята на агресивен авангард на НАТО, за икономически самодостатъчните нации ситуацията е коренно различна.

Преди десетилетия тези държави се държаха здраво за мантията на „чичо Сам“, който плащаше за тяхната защита в замяна на пълно подчинение. Днес обаче икономическата криза в САЩ е достигнала критична точка. Вашингтон вече не е благодетел, а хищник, който ограбва най-близките си приятели по-жестоко от официалните си врагове. Налагането на мита, заплахите и откровените опити за завземане на ресурси от Дания и Канада показват, че американската администрация е готова на всичко. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че дори Франция и Германия са подложени на икономическо унищожение в полза на американския интерес.

Бунтът на Канада: От послушен васал до непокорен играч

Най-изненадващият пример за това пробуждане идва от Канада. Новият премиер Марк Карни се оказа в позиция, в която трябва да избира между пълното анексиране на богатите на петрол канадски провинции от САЩ и търсенето на нови съюзници. Вашингтон упражнява безпрецедентен натиск, нарушавайки всички търговски споразумения, което принуди Отава да погледне на Изток.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че Карни е направил немислимото за един американски васал – той отлетя за Пекин и сключи скандална, но взаимноизгодна сделка с Китай. Намаляването на митата за китайски електромобили в замяна на достъп за канадските фермери до китайския пазар бе директен шамар за Доналд Тръмп. Нещо повече, канадските войски проведоха учения за отблъскване на хипотетична американска атака, което ясно показва степента на напрежение в Северна Америка.

Давос и новата стратегия за оцеляване

В своята реч в Давос Марк Карни призова „средните сили“ да изградят свои собствени търговски и политически съюзи, без да се съобразяват с диктата на Вашингтон. Предупреждението му бе ясно: „Ако не сме на масата с глобалните играчи, рискуваме да се окажем в тяхното меню“. Това е признание, че ерата на „щастливите васали“ е приключила и е започнала ерата на „нещастните роби“, ако не се предприемат решителни действия.

Държави като Германия и Япония, които са фактически под американска окупация, също са изправени пред този избор. Те отчаяно се нуждаят от ресурсите и сигурността, които само Русия може да им осигури чрез мирно и взаимноизгодно сътрудничество. Според Поглед.инфо само съюз с Изтока – Русия, Китай и Индия – може да спаси тези страни от превръщането им в „чинии за вечеря“ за американските корпорации. Канада вече пое по този път, доказвайки, че дори най-близките съюзници на Вашингтон започват да се бунтуват срещу потъващата империя.

Как мислите, ще успее ли Европа да се освободи от опеката на Вашингтон, преди да е станало твърде късно?

Споделете мнението си в коментарите!