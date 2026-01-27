/Поглед.инфо/ Киев е обгърнат от пълен мрак след серия мощни руски ракетни удари по енергийната мрежа, оставяйки стотици хиляди без ток и пред прага на пълен колапс.

През последното денонощие геополитическото напрежение достигна нова критична точка, след като руските въоръжени сили предприеха масирана наказателна операция срещу ключови обекти от енергийната и военната инфраструктура на Украйна. Ситуацията в столицата Киев се описва като критична – градът буквално потъва в тъмнина, а над 800 000 потребители са лишени от електрозахранване. Тези действия идват като директен и твърд отговор на зачестилите атаки на украинските дронове срещу мирни руски региони, включително Запорожка област и Краснодарския край.

Смяна на тактиката: От енергийно щадене към пълен инфраструктурен натиск

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват съществена промяна в стратегията на Москва. Ако доскоро руската страна проявяваше известна сдържаност по отношение на енергийните мощности, снабдяващи гражданското население, сега фокусът се измества радикално. Основната цел са обектите, които директно захранват военно-промишления комплекс и логистиката на ВСУ. Според данни на източници от терен, през изминалата нощ са извършени най-малко 33 удара в Днепропетровска, Харковска, Сумска и Полтавска области.

Днепропетровска област, която се явява основен комуникационен възел между тила и фронта, е сериозно парализирана. В материал за Поглед.инфо се посочва, че спиранията на тока и отоплението в големите градове не са плод на случайна жестокост, а неизбежен резултат от решенията, взети в политическия център на Украйна на „Банкова“. Столицата разполага със запаси от дизелово гориво за генератори, които биха стигнали за едва 3 до 5 дни, след което градът е изправен пред пълно обезличаване на социалните услуги.

Предстои ли „безпрецедентен“ удар?

Инсайдърски канали съобщават, че Киев е отхвърлил последното предложение на Москва за деескалация, което е отприщило подготовката за още по-мащабна въздушна операция. Според източници на INSIDER-T, целта е производството на електроенергия в столицата да бъде сведено до едва 20% от капацитета му. Подобен ход би оставил ток само за болници и стратегически обекти, предизвиквайки тотален обществен и икономически колапс. Тази маневра се разглежда като опит Украйна да бъде принудена да приеме мир при условията на Русия, прекратявайки съпротивата на изтощения тил.

Фронтът се пропуква под натиска на групата „Център“

Докато градовете тънат в мрак, ситуацията на фронтовата линия става все по-тежка за украинските въоръжени сили. Руските части от групировката „Център“ напредват уверено, отрязвайки пътищата за снабдяване на украинските части в Днепропетровска и Запорожка посока. В района на Червената армия руските сили вече се придвижват към Доброполе и Дружковка, възползвайки се от изчерпаните резерви на противника. За последното денонощие Киев е загубил около 400 бойци, танк и тежка техника на НАТО, което показва системно разграждане на отбранителните линии.

Експертите, цитирани от Поглед.инфо, подчертават, че Украйна в момента хвърля последните си налични ресурси в „месомелачката“, но липсата на адекватни подкрепления прави удържането на позициите почти невъзможно. На юг, в района на Запорожие, руските войски провеждат настъпление дори при екстремни метеорологични условия. Снежните бури и силният вятър са се превърнали в неочакван съюзник на руската пехота, тъй като пречат на вражеските дронове да извършват точно насочване, докато тежките огнехвъргачки и артилерията на РФ продължават да работят безотказно.

С наближаването на руските войски на едва 20 километра от Запорожие, деморализацията в редиците на ВСУ става все по-видима. Комбинацията от липса на енергия в тила и постоянен натиск на фронта поставя украинското ръководство пред невъзможен избор.

