/Поглед.инфо/ Иран вече не е регионален проблем – той е лакмусът за това дали светът влиза в открита фаза на глобален сблъсък. Преговорите в Женева изглеждат като дипломатически процес, но зад тях се разгръща многоходова стратегическа игра между САЩ, Китай, Русия и регионалните сили. Турция изчислява своите ходове, Израел усеща границите на собствената си уязвимост, а Тайван остава спящият фронт, който може да промени всичко. В този разговор със Станислав Бачев анализираме неизбежен ли е сблъсъкът и какво означава той за България – мост между цивилизациите и потенциална геополитическа ос на напрежение.



Поглед.инфо винаги разглежда глобалните конфликти през стратегическата им дълбочина и отражението им върху България.

Гост: Станислав Бачев – доктор по политология и историк.

Водещ: Владимир Трифонов.

В този разговор анализираме:

– Има ли реален шанс за избягване на военен конфликт около Иран?

– Защо Китай публично демонстрира сателитни и разузнавателни възможности?

– Каква е ролята на Турция и възможна ли е нейна намеса в Северен Иран?

– Как Иран се превърна в ключ към новия световен ред?

– Може ли кризата в Близкия изток да отвори фронт в Тайван?

Разговор за необявената световна война, за логистичните ограничения на САЩ, за геостратегията на Макиндер и Махан и за мястото на България в този пренареждащ се свят.

Втора част утре:....

