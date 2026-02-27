/Поглед.инфо/ Иран вече не е регионален проблем – той е лакмусът за това дали светът влиза в открита фаза на глобален сблъсък. Преговорите в Женева изглеждат като дипломатически процес, но зад тях се разгръща многоходова стратегическа игра между САЩ, Китай, Русия и регионалните сили. Турция изчислява своите ходове, Израел усеща границите на собствената си уязвимост, а Тайван остава спящият фронт, който може да промени всичко. В този разговор със Станислав Бачев анализираме неизбежен ли е сблъсъкът и какво означава той за България – мост между цивилизациите и потенциална геополитическа ос на напрежение.
Поглед.инфо винаги разглежда глобалните конфликти през стратегическата им дълбочина и отражението им върху България.
Гост: Станислав Бачев – доктор по политология и историк.
Водещ: Владимир Трифонов.
В този разговор анализираме:
– Има ли реален шанс за избягване на военен конфликт около Иран?
– Защо Китай публично демонстрира сателитни и разузнавателни възможности?
– Каква е ролята на Турция и възможна ли е нейна намеса в Северен Иран?
– Как Иран се превърна в ключ към новия световен ред?
– Може ли кризата в Близкия изток да отвори фронт в Тайван?
Разговор за необявената световна война, за логистичните ограничения на САЩ, за геостратегията на Макиндер и Махан и за мястото на България в този пренареждащ се свят.
Втора част утре:....
