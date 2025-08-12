/Поглед.инфо/ Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова коментира информацията от Министерството на отбраната за евентуална провокация от страна на украинските въоръжени сили преди срещата на президентите в Аляска. Тя посочи установения „почерк“ на Киев.

Руското Министерство на отбраната предупреди, че украинската армия може да се опита да извърши провокация преди срещата на руския и американския президент в Аляска. Ведомството посочи, че украинските въоръжени сили може да атакуват Харковска област с помощта на безпилотни летателни апарати и ракети.

Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова посочи „почерка“ на Киев, който може да се разпознае в това предупреждение. Дипломатката смята, че това наистина е възможно, тъй като саботажът „вече се е превърнал в техен престъпен подпис“.