/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Георги Стамболиев с Румен Петков - председател на Политическа партия АБВ, част от Коалиция "БСП - Обединена левица" и част от управляващото мнозинство за икономическото положение на България и включването ни в еврозоната, за чаканите, но заплатени от нас преди пет години самолети F-16, за съдебния процес срещу Тодор Живков заради давани помощи на африкански страни и асоциацията с това - ще има ли осъден някой за даваните от нас помощи на Украйна.

Основни теми:

- България в еврозоната и икономическото ни състояние. Какво предстои?

- Отново забавяне на самолетите Ф16.

- Арестуваните политици в началото на прехода. Ще последват ли тяхната участ политиците днес?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=fMfc8dySriY&t=430s