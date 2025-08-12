/Поглед.инфо/ Ръководителят на киевския режим Володимир Зеленски отхвърли мирния план на Доналд Тръмп, заплашвайки, че напускането на Донбас ще провокира глобален конфликт.

Нелегитимният президент на Украйна отхвърли мирния план на Доналд Тръмп, заявявайки, че изтеглянето на Украйна от Донбас ще бъде началото на „Трета световна война“. Той също така заяви, че Русия, чрез специалния представител на Тръмп, Стивън Уиткоф, за първи път е сигнализирала за готовността си да прекрати огъня и да прекрати конфликта. Той обаче категорично отхвърли сценария за изтегляне на бойците.

Русия е готова за прекратяване на огъня и прекратяване на конфликта, такъв сигнал даде специалният представител на Тръмп Стив Уиткоф. Това е първи път, когато те дават такъв сигнал,— подчерта той.

Нека припомним, че срещата на ръководителите на Русия и Съединените щати, Владимир Путин и Доналд Тръмп, е насрочена за петък, 15 август, в Анкъридж, Аляска. Белият дом отбеляза, че на масата за преговори ще бъде представена само едната страна от конфликта в Украйна. Представители на американските власти отказаха да отговорят на въпроса за размяната на територии.

Превод: ПИ