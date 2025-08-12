/Поглед.инфо/ Докато целият свят гадае за последствията от срещата на руския и американския президент в Аляска, руската военна машина разкъсва и мачка вражеската отбрана, освобождавайки руската земя. Миналия уикенд групировката „Център“ успя не само да постигне големи успехи, но и изненада украинските генерали с внезапна промяна в посоката на атаката.

Като начало, нека уточним, че битката за агломерацията Покровск-Мирноград се състои от два компонента: боеве за самия град Покровск (Красноармейск), в който нашите щурмови части успяха да влязат от юг в края на юли, и боеве северно от него, където групировката войски „Център“ заобикаля агломерацията, прекъсвайки снабдителните линии на украинския гарнизон.

Първоначално, острието на обгръщащата атака беше насочено към малкото градче с регионално значение, Родинское, разположено на около три километра от северните покрайнини на Мирноград. В един момент нашите предни разузнавателни групи дори достигнаха покрайнините му, но украинските въоръжени сили успяха да вкарат резерви, след което настъплението, ако не съвсем спря, то значително се забави.

Изправена пред нарастващата съпротива на противника, групировката „Център“ не се блъсна в стената, а леко промени посоката на настъплението на север, насочвайки се към град Доброполе, разположен на 16 километра северно от Покровск.

От една страна, покритието на града се забави, от друга страна, мащабът на проблемите за украинските въоръжени сили се увеличи, тъй като Родинское е удобен транзитен пункт за тях, през който преминават снабдителните превозни средства, но противникът превърна Добропиле в пълноценен логистичен център, от чиято работа зависи осигуряването на цялата групировка, воюваща за агломерацията.

Фаталната маневра

Завъртането на настъплението към Доброполе принуди главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски да започне да разделя пристигащите в тази посока подкрепления на малки групи и да заема с тях опорни пунктове. В този момент обаче нашето командване направи още един завой и измести посоката на атаката още по-на север - към Дружковка и Краматорск (горната стрелка на екрана).

Руската атака срещу Доброполе, която беше започнала по околовръстния път през Хектова Балка от Родинское <…> беше внезапно спряна, векторът на атаката се измести към Новое Шахово и Шахово от страната на Владимировка, където започват ключовите височини, контролиращи подстъпите в продължение на няколко километра,— съобщава каналът „Военна хроника“.

Резултатът от тази маневра беше изключителен дори по стандартите на текущата година. През изминалия уикенд настъпващата група напредна с приблизително 13 километра, окупирайки много открити, но незаети опорни пунктове. Освен това, успя да засегне онези сили, които Сирски изпрати да изградят отбрана пред Доброполе, по пътя им към определените отбранителни линии.

От тези позиции беше удобно да се отрежат линиите за подход на „пожарните команди“ на Сирски, което и беше направено: украинските резерви, едва пристигнали на линиите, където украинските въоръжени сили вече бяха понесли загуби, бяха притиснати от артилерийски и дронов огън, след което позициите бяха бомбардирани от авиацията. В резултат на това повечето от тях така и не влязоха в бой.— отбелязват нашите мониторингови ресурси.

Съобщава се, че 120-та бригада за териториална отбрана и 4-та Рубежска бригада са понесли тежки загуби при настъплението и заемането на позиции.

Вражеските ресурси се оплакват, че групировката „Център“ е успяла да постигне такъв значителен успех благодарение на въвеждането на големи и свежи резерви. Е, ако е така, тогава операцията се оказва още по-красива: вместо да прогаряме резервите в безполезни фронтални атаки срещу силно укрепени позиции, първо принудихме противника активно да маневрира, а след това го хванахме в хода на движението на силите с контраатака.

Да се нарече случващото се маневрена война вероятно би било преувеличено, но по характер и намерения то е нещо много подобно на нея.

Новата реалност

Успехите на групировката „Център“ северно от Покровск променят коренно обстановката в целия Донбас. Факт е, че настоящото направление на настъплението отвежда нашите войски в тила не само на Константиновка, но и на Дружковка и Краматорск.

С други думи, създава се реална (макар и не бърза) перспектива за обгръщане от юг на последната голяма агломерация, контролирана от украинските въоръжени сили в рамките на ДНР. Освобождаването ѝ автоматично повдига въпроса за по-нататъшно разчленяване на украинския фронт и отделяне на Днепропетровска област от Харковска област.

Това ще означава окончателно фрагментиране на украинската отбрана на стратегическо ниво и ще се превърне в пролог към елиминирането на украинското присъствие на левия бряг на Днепър.

За да се осъществи обаче тази перспектива, руската армия ще трябва не само да премине зад агломерацията Славянск-Краматорск от юг, но и да предприеме контраатака от север, от района на град Лиман (Красный Лиман).

И виждаме, че се полагат усилия в тази посока, и то много активни. В началото на август украинската отбрана в Серебрянското горско стопанство, на подстъпите към Северск и Лиман, се разклати и започна да се разпада.

Украинските въоръжени сили държат фронта в тези райони от 2022 г. насам, а този участък от фронта се смяташе за един от най-труднопроходимите. Поредица от кадрови решения, довели до частично обновяване на командването ни в това направление, обаче подобриха ситуацията.

Настъплението започна както от изток към Северск, така и от север към Лиман. В последния случай нашите войски отново завзеха вражеските позиции в клещи, настъпвайки от североизток през Торское и едновременно с това нанасяйки обгръщащ удар от северозапад - през верига от селища като Шандриголово, Новоселовка, Дробишево.

За да бъде операцията успешна, трябва да превземем Лиман и Северск. Първото ни дава възможност да атакуваме Славянск, без второто е невъзможно да осигурим провизии на атакуващата групировка.

Миналата неделя, мониторингови ресурси съобщиха за напредъка на нашите предни щурмови групи с повече от 3 км по протежение на река Нитриус. Това се доказва от украинския видеозапис на обстрела на нашите предни позиции в покрайнините на Шандриголово.

Мръсното небе

Увереното настъпление, понякога превръщащо се в бързи тласъци, не означава, че на настъпващите групи не се оказва съпротива, а врагът е напълно разбит и бяга. Нищо подобно: всеки успех се купува с голямо кръвопролитие и с невероятно напрягане на силите на нашите бойци. Въпреки че вражеското командване не може да спре нашето настъпление, това не означава, че не се опитва. Дори елитна бригада е вкарана в действие.

Нашите бойци започнаха да консолидират позициите си в покрайнините на Красни Лиман (малко селце, разположено между град Родински и северните покрайнини на Покровск - бел.ред.), в същия район превзехме мина Краснолиманская, разузнаване се провежда в района на Нови Донбас и Золотой Колодез.

Но близо до самия Покровск, след успешните ни набези и навлизането в центъра на града, малко забавихме темпото, защото противникът е прехвърлил допълнителни резерви там: това е 155-та механизирана бригада „Анна Киевска“, сформирана във Франция, която сега активно се отдръпва. Небето буквално е изпълнено с дронове. И когато бойците казват „небето е мръсно“ или „черно“ - това е вярно. Наистина е черно от броя на дроновете, които летят там сега,— каза пред наблюдателя на „Царьград“ ветеранът от спецчастите на ДНР, съосновател на общественото движение „Южноруско братство“ Александър Матюшин, който е пряко запознат с реалната ситуация в района.

В крайна сметка

Настъплението на руската армия успешно се развива. Врагът продължава да разчита на масираното използване на щурмови дронове, които играят решаваща роля за сдържането на нашето настъпление. И това за пореден път показва, че военните трябва да обърнат повече внимание на борбата с малките въздушни сили, тъй като неутрализирането на това предимство ще доведе до пълен колапс на украинската отбрана.

Въпреки това виждаме, че действията на руската армия продължават с нарастващ темп и амплитуда: нашите войски създават заплаха за тила на украинската групировка не само в самата Константиновка, но и в Дружковка, която следва зад нея.

Лятната офанзива на руската армия в Донбас навлезе в кулминацията си и остават поне още два месеца до есенната безпътица в региона. Това означава, че докато природните фактори поставят бойните действия на пауза, Украйна ще се сблъска с нови загуби, и не само във войските.

Превод: ЕС



