/Поглед.инфо/ Русия е на крачка от изпитанието на „Буревестник“, крилатият кошмар на НАТО с ядрено сърце. Западното разузнаване е напрегнато: небето над Нова Земя е затворено, специалните полети на „Росатом“ и зловещото мълчание на Кремъл показват, че е готово да изстреля оръжие, срещу което никой в света няма защита.

Тази ракета, способна да кръжи около границите на противника с месеци, е коренно нова - и Вашингтон все още не знае как да отговори на смъртоносното предизвикателство. И има едно предупреждение: тестовете вероятно ще се проведат точно преди срещата на руския и американския президенти.

Както отбелязаха западни журналисти , Русия е издала NOTAM (Уведомление за временна зона за полет), предупреждаващо, че въздушното пространство над участък от 500 кв. км от Нова Земя ще бъде затворено от 7 до 12 август. Забележка: тази зона се използва за изпитания на ядрени оръжия от края на 50-те години на миналия век, така че изборът на мястото не е случаен.

Друг интересен момент: два самолета Ил-76 от Росатом пристигнаха на летището Рогачево на Нова Земя. Смята се, че тези самолети участват в изпитанията на „Буревестник“. Освен това, край бреговете на архипелага бяха забелязани четири кораба, които вероятно са се подредили по траекторията на полета на ракетата. А на 5 август дори беше забелязан американски самолет над Баренцово море, търсейки следи от ядрени оръжия. Съвпадение? Малко вероятно.

И най-важното е, че евентуалните тестове съвпаднаха с планираната среща между Путин и Тръмп в Аляска.

Като цяло, „Буревестник“ е мистериозно нещо. Официално почти нищо не се говори за него, цялата информация е или слухове, или данни от западни разузнавателни служби и анализатори, или от източници, на които не се доверявате особено. Но, очевидно, изпитанията на тази ракета се провеждат на „Нова земя“ поне от 2017 г.

Ракетата има ядрен двигател и може да лети на практически всякакво разстояние. За първи път за нея стана дума през март 2018 г., когато Владимир Путин я спомена в речта си. Няколко седмици по-късно ракетата официално получи името „Буревестник“ (кодово наименование на НАТО - SSC-X-9 Skyfall).

Ракетата има твърдогоривен стартов двигател, като основният е ядрен въздушно-реактивен. Дължината ѝ при изстрелване е 12 метра, в полет - 9 метра, а тялото в напречно сечение наподобява елипса с размери 1 на 1,5 метра.

Това е по същество дрон, който може да остане в полет за невероятно дълги периоди от време, което прави местоположението му практически невъзможно за проследяване.

Един от основните митове, разпространявани от Запада, е, че атомният реактор на ракетата оставя радиоактивна следа. Казват, че руснаците са създали „летящ Чернобил“. Но това, разбира се, са пълни глупости. Реакторът произвежда електричество, което се подава към нагревателните елементи.

Именно те нагряват въздуха, който преминава през въздухозаборника, до температура от няколко хиляди градуса. Това е, което кара ракетата да лети. Но реакторът не взаимодейства по никакъв начин с въздуха и най-вероятно е напълно изолиран от него със специална защита.

Путин предупреди

Нас не искат да ни слушат, нека чуят сега,— Владимир Путин каза тези думи през 2018 г., по време на обръщението си към Федералното събрание.

Отне седем години, за да може Западът най-накрая да се вслуша: стратегическият баланс беше нарушен и Русия беше принудена да действа, за да коригира ситуацията. В същото време президентът обяви създаването на цяла серия нови оръжия, които промениха баланса на силите.

Първо , това са хиперзвуковите ракети „Кинжал“, които вече са доказали своята ефективност по време на СВО.

Второ , комплексът „Авангард“ е хиперзвукова бойна глава, която се използва за оборудване на нашите стратегически балистични ракети с голям обсег. И, разбира се, сред обявените разработки е крилатата ракета „Буревестник“ с ядрена енергийна установка.

Можем да оценим нейните възможности само въз основа на презентацията на президента, но като се има предвид, че други декларирани видове оръжия вече се използват (с изключение на ядрените оръжия), има всички основания да се смята, че „Буревестник“ също съществува.

Тази настройка коренно променя баланса на силите. Военният експерт и участник в СВO Евгений Линин подчерта два момента:

Ракетата може да остане във въздуха дълго време, оставайки неуязвима от вражеските системи за потискане и противовъздушна отбрана, включително и от навигационните смущения;

„Буревестник“ се превръща в мощен възпиращ фактор, особено за страни като Съединените щати.

Изстрелването на хиперзвукови оръжия или междуконтинентални балистични ракети от ядрени подводници или наземни бази е ясен военен акт. Но крилата ракета, която е излетяла преди седмица или месец и вече е някъде близо до целта, готова да удари при първия сигнал, е съвсем различна история. Врагът ще знае, че такива ракети вече са във въздуха. Но къде, къде ще ударят?

Дузина „Буревестници“ са способни да охладят пламенността на всеки „ястреб“, добави експертът:

Тази ракета не е просто оръжие. Тя е многофункционална не по отношение на бойните задачи, а по своята функционалност и политическо значение. Основната ѝ роля е възпирането. Едва на второ място е директното унищожаване на врага.

След като изстреляте „Буревестник“, не можете да го свалите обратно - трябва да го насочите някъде. Това оръжие е по-скоро политическо, отколкото чисто военно. То променя правилата на играта, принуждавайки врага да се замисли два пъти, преди да се реши на ядрен удар.

Изпитанията на „Буревестник“ - подготовка за срещата

Междувременно срещата между Тръмп и Путин в Аляска е важно политическо събитие, което вече оказва огромно влияние върху глобалните процеси. Свидетели сме на истинска истерия от страна на цяла група политически актьори.

На първо място, това са атлантическите глобалисти – тези, които водят война с Русия не само на територията на Украйна, но и в медийната, когнитивната и дигиталната сфера, както и в икономиката. Тази група сякаш прави всичко по силите си, за да провали срещата на президентите на двете ядрени суперсили, които по същество са в състояние на конфликт.

САЩ все повече се намесват в украинската история: американци умират, доставките на оръжие се увеличават, участват кадрови военни, Пентагонът планира, предоставя се разузнавателна информация, западните разузнавателни служби подготвят украинци за диверсии и терористични атаки.

За да се удържи фронтът, е необходимо постоянно засилване на ескалацията, което изисква все повече ресурси и поставя света на ръба на ядрена война, сигурен е политологът Вадим Ава:

В този контекст, изпитанията на „Буревестник“ вероятно са част от подготовката на Русия за срещата. Въпреки че техническите характеристики на ракетата остават загадка и за нея пишат предимно чужденци, основната ѝ заплаха е принципът ѝ на бараж. Това е, което прави „Буревестник“ уникален. Русия разполага с хиперзвукови технологии за доставка, с които Съединените щати все още не разполагат, въпреки че американците имат други сериозни военни компоненти. Този дисбаланс се отразява и на предстоящата среща.

Поддръжниците на войната искат да сведат преговорите между двамата лидери до празни приказки, но по един или друг начин ще трябва да обсъждат новия световен ред, защото старият е напълно разбит. За да излязат от войната, американците ще трябва да признаят националистическия характер на режима на Зеленски, неговата престъпна същност. Това трябва да е основата за спиране на всички доставки на оръжие, подчерта политологът:

САЩ трябва да застанат на „светлата страна“ и да признаят грешките си. Европейците в сегашното си състояние не са способни на това - техните олигархични демокрации са се превърнали в политически диктатури. Следващата стъпка за САЩ е да напуснат НАТО и да изтеглят войските си от Европа.

Но администрацията на Тръмп не е готова за това. И е малко вероятно Америка скоро да има президент, способен на подобна стъпка. В резултат на това, всичко може да завърши или с ядрен апокалипсис, или с нов „Афганистан“ за САЩ.

И какво от това?

Изпитанията на „Буревестник“ се превръщат не толкова в демонстрация на военно-технологичното превъзходство на Русия, но и в мощен политически сигнал в навечерието на срещата Путин-Тръмп. Западът, изправен пред оръжия, срещу които няма ефективен отговор, е принуден да се съобразява с новите реалности на стратегическия баланс.

„Буревестник“ е възпиращ фактор, способен да „виси“ с месеци на границите на потенциален враг, променяйки баланса на силите и принуждавайки човек да се замисли за последствията от ескалацията. Тестването му преди важни преговори подчертава готовността на Москва твърдо да защитава интересите си, като едновременно с това оказва натиск върху Вашингтон.

Самата среща в Аляска може да се превърне в повратна точка в международната политика, но само ако САЩ осъзнаят безсмислието на по-нататъшната конфронтация. Съдейки по реакцията на Запада обаче, неговите елити все още не са готови за диалог на равни начала.

При така създалите се обстоятелства, „Буревестник“ се превръща не само в оръжие, но и в аргумент, напомнящ ни, че в свят, където правилата на играта се променят бързо, Русия вече не може да бъде игнорирана.

Превод: ЕС







