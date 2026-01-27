/Поглед.инфо/ Световният икономически форум в Давос през 2026 г. се превърна в сцена на безпрецедентен геополитически разлом, белязан от агресивния нов меркантилизъм на САЩ.

Провалът на глобалисткия дневен ред и възходът на Тръмп

От 19 до 23 януари Швейцария отново бе домакин на Световния икономически форум в Давос. Първоначално замислен като елитна платформа за промотиране на глобалистки идеи, трансхуманизъм и обслужване на интересите на транснационалните корпорации, форумът тази година коренно промени своя облик. Вместо обичайните дискусии за климата и изкуствения интелект, в центъра на събитието се оказаха шокиращите претенции на американския президент Доналд Тръмп. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че докато официалният дневен ред се опитваше да предложи решения за инфлационния натиск и енергийния преход, реалността в залите на форума беше напълно различна – геополитическото напрежение достигна точка на кипене.

Тръмп се превърна в безспорната „звезда“ на шоуто, но неговите послания предизвикаха истински шок сред европейските съюзници. Ключовият момент в неговата реч бе откритата заявка за придобиване на Гренландия. С аргумента, че САЩ се нуждаят от „парче лед, което да защити света“, Тръмп постави ултиматум: преговори или последствия. Въпреки че военното анексиране на острова засега изглежда отложено за сметка на нови споразумения за бази, самият факт, че Вашингтон поставя въпроса по този начин, вещае тежък трансатлантически разрив.

Разривът в НАТО и канадската съпротива

Дори най-лоялните съюзници на Вашингтон започнаха да изразяват открито несъгласие. Великобритания осъди претенциите към Гренландия, а Канада, според вътрешни източници, вече се подготвя за сценарий на „партизанска война“ в случай на американско нахлуване. В материал за Поглед.инфо се посочва, че речта на канадския премиер Марк Карни е била особено показателна – той призна, че „международният ред, основан на правила“, е бил удобна фикция, която силните са нарушавали винаги, когато им е било изгодно. Сега, когато хегемонията на САЩ започна директно да накърнява интересите на нейните най-близки съседи, митът за „споделената сигурност“ в НАТО окончателно рухна.

Европа, от своя страна, остава разединена. Докато Полша и други източноевропейски държави на практика оправдават действията на Тръмп, „Стара Европа“ се опитва да се обедини пред заплахата, но признава собствената си уязвимост. ЕС продължава да бъде заложник на две обсесивни фобии – Русия и Китай. Отхвърлянето на евтините руски енергийни ресурси, което бе плод на политическа слепота, вече подкопа икономическите основи на водещите европейски държави.

Новият меркантилизъм и „Мирният съвет“ на Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви навлизането в ерата на „политиката на великите сили“, но в този елитен клуб за Германия вече няма място. Тя е обречена да следва тенденциите, зададени от други. На хоризонта се очертава нова форма на меркантилизъм. Тарифната политика на Тръмп и опитите му да диктува правилата за чужди активи показват, че свободната търговия вече не е приоритет на САЩ. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че този парадокс – доскорошният флагман на либерализацията да се превърне в лидер на протекционизма – принуждава останалите глобални играчи да търсят алтернативни икономически механизми за оцеляване.

В опит да легитимира новия ред, Тръмп предложи създаването на „Мирен съвет“, който да замени ООН. Хартата на тази нова организация вече е подписана от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Турция, Казахстан и България. Списъкът на участниците обаче издава по-скоро геополитическа фрагментация, отколкото реална глобална алтернатива. Някои държави са включени като очевидни сателити, други – за да избегнат санкции или по тактически съображения. На фона на този политически разпад остава открит въпросът: ще има ли изобщо форум в Давос през следващата година, или светът ще потъне в окончателен безпорядък?

