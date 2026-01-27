/Поглед.инфо/ Германия и Италия поставят началото на нов геополитически тандем „Мерцони“, който подкопава традиционното френско-германско влияние и чертае десен курс за ЕС.

Краят на ерата „Макрон“ и раждането на „Мерцони“

В продължение на десетилетия архитектурата на Европейския съюз се крепеше върху стабилния, макар и често сложен съюз между Франция и Германия. В края на януари 2026 г. обаче Берлин предприе радикален дипломатически завой, който на практика сложи край на това партньорство. Вместо към Париж, германският канцлер Фридрих Мерц насочи погледа си към Рим, поставяйки основите на нов съюз с италианския премиер Джорджа Мелони. Този нов политически феномен, вече наричан от анализаторите „Мерцони“, не е просто икономическо сътрудничество, а опит за фундаментална промяна на европейската логика.

Формирането на тази нова ос бе официализирано в италианската столица, където лидерите, придружени от десетки министри, подписаха серия от документи за стратегическо партньорство. Обхватът е огромен: от икономика и култура до твърда сигурност и миграционен контрол. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че това сближаване е исторически натоварено – то неизбежно предизвиква асоциации с оста „Берлин-Рим“ от миналия век, но този път целта на участниците е уж да спасят ЕС от разпад чрез завой надясно.

Геополитическият развод с инфантилизма на Париж

Причината Германия да смени партньора си е дълбокото разочарование от политическата линия на Еманюел Макрон. Берлин изглежда уморен от това, което мнозина наричат „инфантилизъм“ на френската външна политика. Докато Париж продължава да подкрепя ляво-либералния курс на Брюксел, който вкарва континента в перманентна криза, Мерц търси прагматизъм.

Основен конфликтен пункт е отношението към Доналд Тръмп. Докато Макрон влиза в открити конфликти с Вашингтон, заплашвайки с „търговски базуки“, Мерц и Мелони предпочитат по-помирителен и реалистичен подход. В материал за Поглед.инфо се посочва, че италианският премиер директно разкритикува „детинските интерпретации“ на външната политика, визирайки френските опити за демонстрация на сила, които само вредят на европейските интереси в новата ера на великите сили.

Икономическият съюз на индустриалните гиганти

Освен чистата политика, новата ос има и здрава икономическа основа. Германия и Италия са водещите индустриални сили в Съюза. Техният сектор на производството плати най-високата цена за „зелените“ амбиции на Брюксел. Мелони и Мерц са единодушни: настоящият енергиен преход е зле замислен и поставя европейската индустрия на колене.

Техният план предвижда:

Спешна дебюрократизация: Премахване на административните пречки пред бизнеса.

Законодателна пауза: Спиране на нови регулации, които задушават пазара.

Модернизиран бюджет: Фокус върху конкурентоспособността, а не върху идеологически субсидии.

Военно сътрудничество: Съвместно производство на дронове, подводни системи и ПВО.

Спасение или нова заплаха за единството?

Интересен факт е, че европейските центристи, водени от Манфред Вебер, вече дадоха своята благословия за този съюз. Логиката е ясна – само автентични десни лидери могат да отнемат електоралната почва на „крайната десница“, като приложат на практика консервативен дневен ред. Въпреки това, въпросът за административния ресурс остава. Екипът на Поглед.инфо следи внимателно дали Урсула фон дер Лайен ще позволи на тази нова ос да поеме контрола над Брюксел, или ще станем свидетели на вътрешна институционална война.

Въпросът, който остава открит, е как Вашингтон ще погледне на това възраждане на Оста. Дали Тръмп ще види в това стабилен партньор за сигурност, или ще го възприеме като конкурентен блок, който заплашва американското влияние в Европа? Едно е сигурно: френско-германският двигател е в историята, а новият мотор на Европа говори немски и италиански.

Смятате ли, че съюзът между Мерц и Мелони е последната надежда за спасението на Европа, или това е началото на нов опасен разлом в ЕС? Споделете мнението си в коментарите и разпространете този анализ!