/Поглед.инфо/ От 31 октомври до 1 ноември 2025 г. лидерите на АТИС проведоха среща в Кьонджу, Южна Корея. Под мотото „Изграждане на устойчиво бъдеще“ те обсъдиха общите усилия за засилване на регионалната свързаност, насърчаване на иновациите и стимулиране на устойчив икономически просперитет.

В момента Азиатско-тихоокеанският регион се намира на кръстопът, а глобалната търговска система е изправена пред значителни предизвикателства. Бързият напредък в технологии като изкуствения интелект, в съчетание с демографските промени, които преобразуват пазарите на труда, оказват дълбоко влияние върху икономиките в целия регион. „Ние признаваме, че икономическата интеграция, иновациите и сътрудничеството са ключ към постигането на просперитет и икономически растеж в нашия регион. За тази цел призоваваме за засилено сътрудничество и конкретни действия за насърчаване на икономическия растеж, от който да се възползват всички.“

„Ръководени от Визията на АТИС за 2040 г. от Путраджая, ние оставаме ангажирани с изграждането на отворена, динамична, устойчива и мирна общност в Азиатско-тихоокеанския регион до 2040 г., постигайки споделен просперитет за хората в региона и бъдещите поколения“, се казва още в декларацията.