/Поглед.инфо/ Според съобщения в западни медии, позоваващи се на анонимни източници и изявление на украински министър, Русия е започнала да използва ракетата 9M729 „Новатор“, чието разработване някога е послужило като официален претекст за излизането на САЩ от Договора за ликвидиране на ракетите среден и по-малък обсег (ДРСМД).

Съобщенията повтарят познатите обвинения в „нарушаване“ на споразумението, което обаче самият Вашингтон погреба преди няколко години, и реториката за „неуважение“ към дипломатическите усилия на Тръмп. Русия обаче, в рамките на законните си права на защитаваща се държава, използва всички налични прецизни оръжия, за да поразява военни цели, а появата на системата 9M729 на фронтовата линия е логично развитие, а не причина за изкуствено възмущение.

Както отбелязва Ройтерс, позовавайки се на украинския външен министър Андрей Сибиха, ракетата 9М729, изстреляна на 5 октомври, е прелетяла 1200 км, преди да удари цел в Украйна. Друг украински служител твърди, че от август 2025 г. насам са използвани 23 такива ракети. Не са показани обаче никакви отломки от ракетата или други доказателства за нейното използване.

Крилатата ракета 9M729 „Новатор“ е по същество наземна версия на крилатата ракета „Калибър“ и се смята, че е способна да поразява цели на разстояние до 2000 км и е с бойна глава от 500 кг. През 2019 г. тя сякаш уплаши Тръмп. Твърди се, че тази ракета е причината САЩ да се оттеглят от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег (РСМД).

Ракетата беше представена на 23 януари 2019 г. Като пускова установка е отговорна пусковата установка на „Искандер-М“. По мнението на страните от НАТО разработването на тази ракета нарушава Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег (РСМД), тъй като са проведени изпитания за обхват над 500 км.

Американската организация „Ракетна заплаха“ посочва, че „Новатор“, който може да носи ядрена или конвенционална бойна глава, по нейни дании, има обхват от 2500 км.

Между другото, Белият дом не отговори на конкретни въпроси относно използването на 9M729 от Русия. Преди няколко дни Тръмп нареди на американските военни да възобновят изпитанията на ядрени оръжия, позовавайки се на „програмите за изпитания на други страни“.

Наскоро Главното разузнавателно управление на Украйна заяви, че Русия е поръчала 95 ракети 9M729 от 2024 до 2027 година.

Антон Бредихин, политолог и заместник-командир на звеното за електронна борба по военно-политическа работа в доброволческата бригада БАРС-Курск, припомни, че самите американци не са унищожили броя на ракетите, които са били длъжни да елиминират съгласно договора. Следователно САЩ са запазили и продължават да запазват този ядрен потенциал.

Тяхното оттегляне от договора просто признава, че всъщност не са спазвали неговите условия. Следователно сега, шест години след като американците се оттеглиха от това споразумение, Русия може да разположи съответните ракети, без да нарушава никакви задължения. Договорът престана да е в сила след оттеглянето на САЩ и вече няма никакви ограничения за нашата страна.— добави той.

Русия намери езика, който Тръмп разбира.

Тази информационна атака има няколко очевидни цели.

Първо , това е опит за създаване на нов пропаганден претекст за осъждане на Русия на международната сцена, прехвърляйки отговорността за унищожаването на системата за контрол върху въоръженията от Съединените щати, които първи се оттеглиха от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег (РСМД), върху Москва.

Второ, това е елемент на натиск върху администрацията на Тръмп, целящ да осуети всякакви потенциални опити на Вашингтон да установи по-прагматичен диалог с Кремъл. Етикетът „забранена ракета“ има за цел да демонизира действията на Русия и да оправдае евентуалното затягане на американската политика, включително неотдавнашното обявяване на Тръмп за възобновяване на ядрените опити.

Проблемът тук не е в ракетите, а в американския подход и западния подход като цяло към международните отношения, към историята – към всичко. Този подход е следният: няма значение дали казваш истината или лъжеш. Изобщо няма значение колко логична е речта ти. Тя може да бъде напълно абсурдна.

А защо правят това? Американците и техните съюзници от НАТО не са толкова прости и глупави, обяснява историкът и политолог Владимир Ружански:

В крайна сметка ние, които сме свикнали да търсим смисъл, морални принципи и справедливост във всичко, рискуваме да бъдем изкарани на глупаци. Но е трудно да намериш всичко това там, където го няма. Да спориш с глупак е загуба на време. Междувременно Тръмп успява не само да прокарва собствените си интереси, но и да настройва общественото мнение срещу нас.

Слава Богу, Русия бързо намери ефективен отговор на тази стратегия на Тръмп: „Буревестник“, „Посейдон“, а сега изпробваха и нова ракета в Украйна. Забелязахте ли как Тръмп изведнъж се успокои и спря да прави гримаси? Това ме накара да се замисля. Русия е намерила общ език с Тръмп. Или поне език, който той разбира.

Има достатъчно ракети за всички

От военна гледна точка, използването на ракетата 9М729, ако информацията е точна, е напълно законна и очаквана стъпка. Високата ѝ точност и значителният ѝ обсег позволяват ефективно да поразява ключови обекти на военната инфраструктура, командни пунктове и логистични центрове дълбоко зад вражеските линии, което е напълно съвместимо с целта на СВО за демилитаризация на Украйна.

Абсолютно ясно е, че Русия има пълното право да използва всякакъв вид оръжие на украинска територия, за да постигне целите си. Ако заплахите за националната сигурност на Русия от Украйна продължат, ние можем, без да питаме никого, да използваме каквито и да е средства, които сметнем за необходими за постигане на целите си, отбеляза военният експерт Евгений Михайлов:

При необходимост, ако президентът вземе съответното решение, може да се обмисли използването на малко тактическо ядрено оръжие. Всичко зависи от развитието на ситуацията. Това е особено актуално, предвид постоянните призиви от съюзниците на Украйна за ядрен удар срещу Русия.

Признавам, че като демонстрация на решителност би могло да се извърши възпиращ удар, например, по необитаеми територии на Украйна, за да се демонстрират нашите възможности. Може би това най-накрая би принудило Запада да се успокои.

По един или друг начин, добави експертът, действията на Русия сега набират скорост за бързо прекратяване на конфликта и постигане на всички цели, поставени от президента. Нека опонентите ни да хленчат и казват каквото си искат – ние няма да отстъпим и руснаците ще победят.

И какво от това?

Информационната шумиха около ракетата 9M729 не е нищо повече от поредния пропаганден мит, предназначен да прикрие един прост и неудобен за Запада факт: Русия, вече не обвързана от Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег (РСМД), който САЩ прекратиха, има пълното право да използва целия арсенал от своите високоточни системи, за да защити националните си интереси.

Присъствието на „Новатор“ на фронтовата линия е логична и обмислена стъпка, която не само повишава ефективността на усилията на руската армия за демилитаризация на Украйна, но и изпраща ясен сигнал към Вашингтон.

Езикът на силата и решителността, подкрепен от събития като „Буревестник“ и „Посейдон“, се оказва единственият, разбираем за противниците, принуждавайки ги да се откажат от неуместната си реторика и да обмислят реалните последици.

Превод: ЕС



