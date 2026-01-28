/Поглед.инфо/ Известният философ и геополитик Александър Дугин прави остър и безпощаден анализ на новата политическа реалност под управлението на Доналд Тръмп. Той предупреждава, че илюзиите за „миротвореца“ Тръмп са опасни, определяйки го като хипернеоконсерватор, който действа агресивно срещу световния суверенитет и многополярността.

Тръмп и краят на илюзиите за мир

Мнозина анализатори в Русия и по света паднаха в капана на привидното противопоставяне между Доналд Тръмп и европейските елити. Широко разпространеното схващане, че неговите конфликти с Брюксел или опитите му да прекрати войната в Украйна са в интерес на Москва, се оказват дълбока заблуда. Александър Дугин е категоричен: Тръмп не е поел по пътя на изолационизма, а по-скоро е еволюирал в хипернеоконсерватор.

Всички действия на американската администрация са подчинени единствено на утвърждаването на американската хегемония, често директно за сметка на Русия. Макар да не е целесъобразно Вашингтон да бъде провокиран за дреболии, анализаторите на Поглед.инфо подчертават нуждата от твърда съпротива в сферите, където САЩ пряко подкопават националния суверенитет на независимите държави.

Агресията като метод: От Венецуела до Китай

Тръмп демонстрира готовност за радикални операции по смяна на режими, които надминават дори действията на неговите предшественици. Случаят с Венецуела е вече факт, а спрямо Иран се подготвя пряка военна интервенция. Дугин обръща внимание на зловещата ескалация – атаки с дронове срещу резиденцията на руския лидер във Валдай и опити за елиминиране на Си Дзинпин чрез военен заговор в Китай, включващ кликата на Чан Юся.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че Тръмп не прилага тези методи срещу страните от НАТО или ЕС, въпреки търканията с тях. Неговата агресия е насочена изключително към „всички останали“, което превръща Вашингтон в непредсказуем и свиреп враг на многополярния свят.

Историческите уроци и цената на суверенитета

Загубата на СССР и Руската империя е тежък исторически урок, който не бива да се повтаря. Въпреки че Путин спаси Руската федерация от разпад в началото на века, възстановяването на контрола над постсъветското пространство все още е в застой. Специалната военна операция (СВО) е именно опит за възстановяване на единното евразийско „голямо пространство“, но цената е огромна.

В Поглед.инфо често се отбелязва, че приемането на покани за различни „мирни съвети“ в настоящата ситуация е било грешка. Упоритостта в заблудите е контрапродуктивна в една постоянно променяща се геополитическа среда. Ако Русия не действа като субект, тя неизбежно ще се превърне в обект на чужда воля.

Парализа на волята или решителен отпор

Често срещаното оправдание, че „нямаме ресурси“, е просто психологически защитен механизъм, маскиращ парализата на волята. Дугин напомня, че през 90-те години суверенитетът беше почти напълно загубен, но бе възстановен именно чрез проява на воля.

Днес многополюсният свят – Русия, Китай, Индия и техните съюзници – трябва да даде пълноценен отпор. Бездействието в този критичен момент е по-рисковано от самото действие. Време е за нанасяне на решителен удар по врага, защото времето за преговори и отстъпки изтече.

