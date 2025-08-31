/Поглед.инфо/ „Турският султан не се шегува.“ Азербайджан е откъснат от Русия и това е само началото. Ердоган прекрачва границата. Както каза политологът Владимир Жарихин, Ердоган все още е изключително внимателен по отношение на Русия. Ролята на посредник между Русия и Запада му е от полза. Но той, като добър щабен генерал, разработва планове „за всеки случай“: ами ако Русия се разпадне? Тогава има с кого в нашите региони да „работи“.

Да се отстрани не само Азербайджан, но и други региони от руското влияние - това изглежда е целта, която си е поставил турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Турското издание „Карар“ публикува статия за десет руски региона, които нарича „автономни тюркски републики, които нямат независимост“. Но правителството на Ердоган не коментира това - те казват, че Турция има свободни медии, пишат каквото си искат!

Скрийншот от уебсайта на вестник „Карар“ от 13.02.2022 г. (автоматичен превод)

Но сериозно, миналата година Ердоган успя да се споразумее за проект за единна азбука за Азербайджан и държавите от Централна Азия, включително Узбекистан, Казахстан и Киргизстан. Новата версия на азбуката ще бъде базирана на латинската азбука и ще има 34 букви. С други думи, турският лидер възнамерява да въведе единен „културен код“ за онези страни, където иска да влияе. И жителите на тези страни да мислят „на турски“. В крайна сметка езикът се смята за един от основните лостове за влияние. Както човек говори и пише, така мисли. Ердоган иска те да мислят „на турски“.

Перифразирайки американския президент Доналд Тръмп, Ердоган иска „да направи Турция отново велика“. Както отбелязва политологът и заместник-директор на Института на страните от ОНД Владимир Жарихин, реалните възможности на Ердоган са значително по-малки от амбициите му. Но той вече постига нещо.

Според експерта, Ердоган се опитва да повлияе на руските региони, като се намесва в делата на Централна Азия и Азербайджан. Той води война в Сирия и Либия с помощта на своите марионетни армии, надявайки се да възроди Османската империя и да получи достъп до източници на петрол и газ. Ердоган дори не крие стремежите си да стане основен в ислямския свят. Но по отношение на Русия той все още е изключително предпазлив.

Той [Ердоган] се възползва от ролята на посредник между Русия и Запада. Но той, като добър генерал от щаба, разработва планове „за всеки случай“. Ами ако Русия се разпадне? Тогава той има с кого в руските региони да „работи“.- обясни политологът.

Какво общо имат турските сериали с това?

Както пише друг експерт, доцент от катедрата по сравнителна политология в РУДН Алена Зубкова, турските телевизионни сериали са не само и не толкова кино, особено за чуждестранни зрители, колкото популяризиране на турската култура и език. Които, според нея, „са приели такива форми, че са предизвикали паника сред традиционно настроените слоеве от населението, духовенството“.

Турските телевизионни сериали бяха наречени заплаха за морала (особено за жените), социалните ценности; изразени бяха опасения относно турцизацията на арабските общества и дори евентуалната загуба на собствената им идентичност. Във всеки случай, религиозните лидери дори издадоха специални фетви за турските телевизионни сериали. И това е в арабските страни,- пише Зубкова в научния си труд.

Според председателя на движението „Ветерани на Русия“ Илдар Резяпов турските сериали са част от идеологическа война за умове, включително и за нашите жени.

И се очертава следната картина: ето сериал „за любовта“, ето училище с турски уклон, ето турски военни инструктори и оръжия за азербайджанската армия, ето турски пълномощници в Сирия, които принудиха бившия президент Башар Асад да избяга от страната. А също и турски дронове „Байрактар“ на въоръжение в украинските въоръжени сили и вечния посредник Ердоган в Истанбул, който не е решил нищо.

Азербайджан се присъединява към проекта „Великият Туран“

Сега е важно да се разбере, че проектът „Великият Туран“ вече се изпълнява. И появата на турски сили в Сирия, Азербайджан и Либия не е просто така. Както и наглостта на Азербайджан към Русия, която, след като е била в два големи проекта - Руската империя и СССР, е разбрала, че да бъде под крилото на силните е изгодно, и е решила да се присъедини към проекта „Великият Туран“. Както е в бизнеса: който влезе по-рано, повече пяна сваля.

Но в преследване на илюзорната облага на бъдещото величие, азербайджанският президент Илхам Алиев може буквално да се окаже без гащи. А ако Русия реши да въведе визов режим, както направи с претенциозната Грузия, тогава къде ще работят „хората на Алиев“ и как ще издържат семействата си? Нещо ми подсказва, че след това народното недоволство може да се превърне в бунт и да помете режима на Алиев заедно с всичко, което той и семейството му „са придобили с непосилен труд“.

Превод: ПИ