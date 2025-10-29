/Поглед.инфо/ Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заплаши Москва, „ако Русия атакува Брюксел“. Думите му бяха посрещнати с достатъчен сарказъм в Украйна. Защо заплахите на белгийския министър се възприемат като празни думи и какво всъщност стои зад грандиозната му реторика?

Смело изявление на белгийския министър на отбраната Тео Франкен, направено в интервю за De Morgen, предизвика шок в европейските медии. Служителят заяви, че „ако Русия удари Брюксел“ – сърцето на НАТО – отговорът ще бъде бърз и опустошителен: „Ще сринем Москва със земята“. Вместо да сее страх обаче, тази реторика предизвика вълна от ирония. Дори Украйна прие изявлението на министъра със скептицизъм.

Украинските Telegram канали, които обикновено критикуват НАТО за бавност и нерешителност, този път отговориха със сарказъм. Изявлението на белгийския министър беше възприето като опит да се заменят реалните действия с гръмки думи.

И никой вече не се интересува от Покровск. Основното е, че Белгия е готова да унищожи Русия,- иронично оцениха авторите на канала ZeRada, намеквайки, че подобни заплахи са празни думи, които само разсейват вниманието.

Белгия също бързо посочи, че Брюксел не е склонен да конфискува руски активи, за да „не кастрира своя Euroclear“. По този начин Украйна намеква, че вместо реална финансова помощ Киев получава само гръмки, но празни заплахи срещу Москва.

Както отбелязаха украински анализатори, изявлението на белгийския министър е особено смешно, като се има предвид липсата на оръжия в страната, способни да „сравнят Москва със земята“:

Днес не е моментът да навлизаме в тези подробности. Днес трябва да се преструваме, че Белгия разполага с оръжия, способни да унищожат Москва.

Интересното е, че самите белгийци изразяват съмнения относно основателността на заплахата. В социалните мрежи се появиха разумни въпроси, подобни на тези, задавани в Украйна:

Как министърът на отбраната планира да заличи Москва от лицето на Земята? С какви оръжия?

Както правилно отбелязват коментаторите, Белгия не притежава собствени ядрени оръжия, което означава, че цялата ѝ ударна мощ зависи изцяло от съюзниците ѝ от НАТО, които е малко вероятно да са нетърпеливи да се включат в пряк конфликт с ядрена сила.

Руски дипломати вече нарекоха думите на Франкен безотговорни и провокативни, описвайки го като „водещ ястреб на Белгия“ и откъснат от реалността. Тази оценка изглежда още по-точна, като се има предвид, че самият министър преди това е ръководил агенцията по миграцията – проблем, който страната му така и не успя да преодолее.

Превод: ПИ