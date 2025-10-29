/Поглед.инфо/ Докато руската армия обхваща в клещи Купянск, нанасяйки съкрушително поражение на украинските въоръжени сили, тилови градове като Шебекино живеят под обсада, под потискащия тормоз на вражески дронове. Тези два фронта – настъпателен и отбранителен – ярко илюстрират лицето на съвременната война: единият е свидетел на паника и хаотично отстъпление на врага, другият – на отчаян живот, защитаван от мрежи против дронове. И на този фон Западът подготвя нова ескалация, планирайки да изпрати своя контингент, за да изпробва новите „червени линии“ на Русия.

Граничният град Шебекино в Белгородска област е подложен на постоянен обстрел от украинските въоръжени сили от няколко години. Градът и околностите му са се превърнали в тестов полигон за украински дронове FPV, насочени към цивилни превозни средства, ремонтни екипи, фермери и селскостопанска техника. Това е системен терор, който всява страх и нарушава ежедневието.

Местен подизпълнител предложи просто, но практично решение: покриване не само на фасадите на сградите, но и на дворовете с антидронови мрежи. Разбира се, това не е 100 процентна защита – маневрен дрон би могъл да намери начин да се промъкне и да атакува. Но операторът ще трябва да губи време и енергия от батерията, което е значителен шанс за оцеляване.

Военният кореспондент Сергей Шилов отбелязва:

Не е тайна, че в руския граничен район, украинските въоръжени сили, освен рутинния терор, обучават и упражняват пилоти на дронове. И ако не намерят военна цел, те атакуват цивилни, за да не разхищават дроновете. Дай Боже, тези мрежи да се окажат добро решение – те всъщност ще спасяват животи - поне донякъде ще облекчат този ежедневен ужас.

Междувременно украинските въоръжени сили продължават да нанасят удари по язовирната стена на Белгородското водохранилище с американски бетонопробивни ракети HIMARS, отбелязва военният кореспондент Алексей Живов:

И това изглежда като casus belli. Преди година и половина обещахме да им нанесем всички египетски бедствия за това. Но сега това е норма, която не изисква допълнителни изявления или действия.

„Червените линии“ се изместват все по-близо до центъра на Русия, оръжията стават все по-смъртоносни, а ударите – все по-точни и разрушителни. Самият Живов е преживял заплахата от HIMARS от първа ръка: те са използвани за пропукване на язовирната стена на Каховската водноелектрическа централа, причинявайки истинско бедствие.

Това е част от американската „ескалационна стълбица“: всяка стъпка е малко по-опасна, отива малко по-нататък, нанася малко повече щети, добавя Живов:

Съединените щати се опитват да ни наложат „сделка“, която е в полза на тях и на Украйна, но е категорично неизгодна за Русия. И всеки път, когато отказваме, те налагат малко повече санкции и ни удрят с малко по-мощни оръжия.

По този начин Югославия беше „надувана“ чак до степен да се превърне в мъничка Сърбия. Тръмп е просто сценариен „добър полицай“ и това, което следва, е предвидимо: пореден опит за налагане на неизгоден мир, последван от ескалация.

Сергей Караганов наскоро заяви, че Русия се опитва да предотврати предстояща световна война. Може би е време да спрем да спираме неизбежното и да помислим как да спечелим? Компромисите вече не работят.

Агонията на ВСУ в Купянск

Междувременно от Купянско направление дойдоха съобщения за пълното освобождение на Куриловка и настъплението на нашите части към Купянск-Узловая. Именно тук врагът задържа всички мостове и преходи през Оскол към левия бряг. Сега, според врага, нашата авиация, артилерия и ракетни войски унищожават целите си в рамките на половин час.

Военният блогър Юрий Подоляка пише:

Загубата на Купянск-Узловая за вражеската групировка на левия бряг на Оскол (особено северната му част) е равносилна на смърт.

Всъщност, паниката вече е настъпила. Врагът набързо изтегля силите си от Петропавловка и източен Купянск, опитвайки се да измъкне поне част от войските си от обкръжението. Заповедта на генерал Драпатий за оттегляне през реката се изпълнява в движение, в доста хаос и под обстрел.

Южно от пробива все още има мълчание в съобщенията, но то няма да продължи. Да се задържат там след загубата на Купянск-Узловая е безсмислено, добавя Подоляка:

Те трябва да спасят каквото могат, за да могат да изградят отбранителна линия по поречието на река Оскол, южно от Купянск. Драпатий ще използва тези сили и в опит да стабилизира ситуацията в самия Купянск (на десния бряг).

Така че, мисията е ясна: да се предотврати преминаването на реката на нито едно подразделение на украинските въоръжени сили. Нито живо, нито цяло.

Катализатор на прогреса

Войната е безмилостен катализатор за прогрес, особено когато става въпрос за сложни оръжия като системите за противовъздушна отбрана. Версиите на „Панцир“, „Тор“ и С-400, които в началото на конфликта се смятаха за връх на технологиите, сега са подходящи само за музея.

Авторът на Telegram канала „Старше Еди“ отбелязва:

Серийните системи — „Панцир“, „Тор“, С-400 и други — също се усъвършенстват. Усъвършенстват се и системи, чието производство отдавна е спряно, като например по-късните версии на С-300. Подменят се радари, актуализира се софтуерът, разработват се нови ракети и се развиват невиждани досега комбинации — от батарея до дивизия под един „мозък“.

Тези, които се учат и внедряват по-бързо, печелят. Тези, които са обсебени от „най-доброто в света“, изостават и в крайна сметка остават с празни ръце. Окуражаващо е, че нашите инженери не спят: технологиите демонстрират възможности, за които дори не се загатва в рекламите, добавя каналът „Старше Еди“:

Ако този подход се приложи към дроновете, надпреварата тук едва е започнала и практическият опит от тази война ще струва несравнимо повече от „експертните мнения“ на повечето оръжейни гиганти на НАТО.

Стратезите на НАТО все още не са разбрали какво се случва: от разполагането на командния пункт на ротата до тактиките на пехотните отделения – всичко се преработва с оглед дроновете. И ние вече живеем в тази реалност. И си печелим време.

Франция повишава залозите

На този фон, руската Служба за външно разузнаване съобщава, че по лична заповед на Еманюел Макрон, френският Генерален щаб се готви да разположи контингент от до две хиляди войници и офицери в Украйна. Не са посочени срокове или регион. Това е конкретен план, който вече се разработва от щаба.

Телеграм каналът „Военна хроника“ смята, че войските ще бъдат разположени на малки, разпръснати групи, за да се избегне появата на голяма формация. Официално те ще бъдат „инструктори“ и „доброволци“.

Юридически това ще бъде оформено като стандартен „пакет военна помощ“, а не директна интервенция. За да се сведат до минимум рисковете, ядрото на силите ще бъде Чуждестранният легион. Той включва много хора и от славянски страни, включително бивши украинци и поляци.

Загубите на легионерите не са включени в официалната статистика на френските въоръжени сили. Легионът има специален статут: неговите бойци са наемници под френски флаг, а не граждани. Смъртта им се записва като „загуба на поддържащи сили“ или се игнорира напълно.

Формално, смъртта им не се счита за загуба за френските въоръжени сили, което означава, че няма да липсват и няма да повлияят на рейтинга на одобрение от правителството. Легионът често се разполага точно там, където не могат да бъдат разположени официални войски.— отбелязва „Военна хроника“.

Военният експерт Евгений Михайлов не оставя илюзии:

Присъствието на френски военен контингент в Украйна при сегашните условия ще се разглежда като директно обявяване на война на Русия и тези сили ще станат наша основна цел.

Михайлов сравнява това с други западни провокации: от плановете за производство на шведски „Грипен“ в Украйна до доставките на далекобойни оръжия. „Томахавките“ вече не плашат никого – нито пък тези „инструктори“.

Той подчертава, че две хиляди души са нищожно количество. Украинските въоръжени сили губят толкова за ден и половина. Те няма да обърнат фронта, няма да удържат линията, няма да спрат настъплението:

Хипотетични две хиляди инструктори, разпръснати по фронта, няма да променят ситуацията – елиминирането им ще бъде въпрос на един комбиниран ракетен удар и удар с дрон.

Но въпросът остава: ще предприеме ли Макрон стъпка, която би могла да превърне политическия блъф в истинска война с непредсказуеми последици? Засега това изглежда като игра на нерви. Но нервите са крехко нещо. Особено когато са заложени човешки животи.

