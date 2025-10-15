/Поглед.инфо/ Дори френските олигарси, които издигнаха и подкрепяха, а и все още в известна степен подкрепят, президента Макрон, не могат да пренебрегнат горчивата реалност, че Франция загуби позициите си в Африка, а сега се намира в сериозна икономическа и политическа криза, отбелязва Александър Песке. Той уточнява, че според Конституцията на страната, ако Макрон сам не реши да се оттегли, той ще продължи да бъде президент до април 2027 година, когато изтича втория му мандат. Според Песке, Макрон не може да направи нищо полезно, нито за Франция, нито за Европейския съюз, той просто е човек, който седи на президентския стол.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Александър Песке – политик, икономист и журналист, автор на Телеграм-канала ПЕСКЕ+PESKE (Швейцария), експерт по политическите и икономическите проблеми в Европа.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Каква е причината за тежката криза, в която се озова Франция?

- Как Макрон пропусна шанса да реформира Франция?

- Кои сили във френското общество стоят зад Макрон?

- Провалът на постколониалната политика на Макрон;

- Финансовата криза във Франция и други държави от Европа;

- Как фанатичната идеологизация води Европа до финансови загуби;

- Защо милитаризацията няма да спаси европейската икономика?

- Как трябва да се промени европейската икономическа политика, за да се излезе от кризата?

- Кой иска да открадне замразените руски активи и ще се случи ли това?

- Случаят с конфискуваната китайска компания за чипове в Нидерландия;

- Защо Европа ще загуби, ако отнема чужди активи?

/ВИДЕО/

