/Поглед.инфо/ Икономиката на ЕС рязко тръгна надолу, след като бяха замразени руските активи и особено след като започна обсъждането за тяхното конфискуване, смята Александър Песке. Той обръща внимание, че това е причината корпорации от държави извън Европа да се замислят сериозно, дали си струва да влагат парите си във финансови организации от Стария континент, при положение, че няма гаранция за тяхната сигурност. Песке обръща внимание на порочната икономическа политика на Германия и поредицата от грешни решения, които доведоха до сериозни проблеми и липсата на растеж вече няколко години.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Александър Песке – политик, икономист и журналист, автор на Телеграм-канала ПЕСКЕ+PESKE (Швейцария), експерт по политическите и икономическите проблеми в Европа.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Защо животът в Германия става по-лош?

- Защо канцлерът Мерц не оправда очакванията да стабилизира икономиката?

- Ще продължи ли кризата в Германия и Европа?

- Защо ЕС направи груба грешка като започна публично да обсъжда възможното конфискуване на замразените руски активи?

- Какъв е изходът за Европа от създалата се ситуация?

/ВИДЕО/

