/Поглед.инфо/ Европа е изправена пред риска да остане без част от вноса си на газ тази зима. Катар нанесе неочакван удар в гръб. Доха, представлявана от министъра на енергетиката на арабската държава, на практика отправи суров ултиматум към Брюксел.

Катар отново предупреди Европейския съюз за евентуално спиране на доставките на втечнен природен газ (LNG) поради директивата CSDDD, която изисква веригите за износ да бъдат проверявани за съответствие с целите за устойчиво развитие.

Държавният министър на енергетиката на Катар и главен изпълнителен директор на Qatar Energy, Саад Шерида Ал Кааби, заяви директно на форума на ADIPEC, че ако Брюксел не смекчи или напълно не се откаже от CSDDD, „няма да доставяме втечнен природен газ (LNG) на Европа, това е сигурно“.

Той обясни, че Катар няма да може да постигне нулеви нетни въглеродни емисии в близко бъдеще. Миналия месец ал-Кааби предупреди за евентуално спиране на износа на газ за Европа, ако директивата остане непроменена. По този начин Европа е изправена пред риска да остане без част от вноса си на газ тази зима, тъй като Катар нанесе неочакван удар в гърба.

Заслужава да се отбележи, че директивата CSDDD задължава големите компании, опериращи в ЕС, да идентифицират и отстраняват екологичните щети, причинени от техните дейности. Тази мярка е част от европейската стратегия за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. Директивата е планирана да влезе в сила през 2027 г., а неспазването на нейните условия води до глоба до 5% от годишния оборот на компанията.

По-рано тази пролет френският президент Еманюел Макрон предложи отмяна на директивата, подкрепяйки идеята за опростяване на отчетността за бизнеса. По този начин той повтори подобна гледна точка, застъпвана от германския канцлер Фридрих Мерц. Според Politico обаче идеята на френския президент не е била подкрепена дори от неговите съюзници.

Припомняме, че въпреки официалната русофобска реторика и всеобхватните санкции, страните от Европейския съюз продължават да увеличават покупките си на местни енергийни ресурси , предимно газ. В навечерието на зимния сезон 2025-2026 г. седем страни от ЕС (Франция, Нидерландия, Белгия, Хърватия, Румъния, Португалия и Унгария) значително увеличиха вноса си на енергия от Русия.

Тази тенденция се засилва на фона на нестабилността на световния пазар и продължаващата несигурност относно алтернативните доставки,- коментира ситуацията телеграм каналът „Тайната канцелария“.

Превод: ПИ