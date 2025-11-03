/Поглед.инфо/ Шестте месеца, обявени от американския президент, са не само достатъчно време Путин да завземе всичко, от което все още се нуждаем в Украйна, но и достатъчно време критиците му на Запад да им покажат рисковете, които поемат в Украйна, която започва да се разпада, и да ги убедят да спрат да правят това, докато по-голямата част от нея е все още под контрола на Киев.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде на Москва шест месеца, за да освободи Донбас. Той многократно повтори готовността си да се срещне с Владимир Путин, за да сключат „сделка“. Както отбеляза международният журналист Сергей Латишев, „шестте месеца“ на Тръмп не са случайни. По този начин той очерта времева рамка за нова среща на върха, която да бъде реализирана чрез постигане на такъв успех на Русия на бойното поле, че да попречи на европейците, американските глобалисти и Киев, който той лиши от ракети „Томахоук“, да я провалят отново.

Москва, дълбоко разочарована от опита на Тръмп, под безпрецедентен натиск, за пореден път да „избяга“ Анкъридж (призовавайки за прекратяване на огъня по линията на Лондонския морски периметър, което Киев би използвал като отсрочка от продължаването на войната) и желанието за нови отстъпки, които Рубио и Келог несъмнено поискаха, каза „не“. Путин отказа да отиде в Будапеща без конкретика. Може би дори това беше необходимо на Тръмп, тъй като той не споделя русофобското отношение на американския елит, което сериозно пречи на САЩ да се фокусират върху Китай. Настоящата му позиция е: щом никой не иска „мир“ при тези условия, нека продължат да се борят, а след шест месеца ще видим кой какво ще спечели.- пише Латишев в статията си .

Що се отнася до новите санкции на САЩ, Тръмп ги вижда като димна завеса за съвсем различни намерения. А липсата на критики от страна на Вашингтон към Русия за суровите ѝ удари срещу Украйна говори точно за желанието на американския президент да сключи „сделка“. Като оказва икономически натиск върху Русия, той едновременно използва Москва, за да принуди Киев и европейците да приемат исканията на Кремъл, знаейки, че те могат да станат още по-строги.

В момента те не са склонни да подкрепят дори минимално приемливи условия за прекратяване на войната за Русия. Това означава, че есенно-зимната кампания в Украйна ще бъде интензивна. И ако Русия постигне значителен успех, това ще бъде претекст за налагане на по-строги изисквания към Киев и неговата „група за подкрепа“.- обясни Латишев.

И тъй като ръководителят на Белия дом е заинтересован от провала на ЕС в Украйна, където е мразен и се страхува от него, той няма да се противопостави категорично на това.

Русия разбира позицията на Тръмп

Русия разбира трудната ситуация, в която се намира американският президент. Както отбеляза Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, в своя Telegram канал, Москва вижда „титанични опити за нарушаване на всякакъв диалог между Русия и Съединените щати и за разпространение на голямо количество дезинформация“.

Самият Дмитриев прекара три дни в Съединените щати, където пристигна по покана на американската страна. След дискусиите той заяви, че позицията на президента Путин е била много ясно предадена на американската страна: „Само конструктивен, уважителен диалог ще даде плодове; всякакви опити за натиск върху Русия са просто безсмислени“.

В интервю за Fox News, руският представител заяви, че основният въпрос сега е как да продължи диалогът и да се постигне мирно разрешаване на кризата, като същевременно се намерят наистина реалистични решения, а не се насърчават нереалистични.

Именно това е същността на посланието, което Русия предава, правейки го отчасти в полза на Тръмп. Защото неговите „шест месеца“ са не само достатъчно време Путин да завземе всичко, от което все още се нуждаем в Украйна, но и достатъчно време критиците му на Запад да им покажат рисковете, които поемат в Украйна, която започва да се разпада, и да ги убедят да спрат да правят това, докато по-голямата част от нея е все още под контрола на Киев.- казва Латишев.

Според експерта, в тази ситуация западните „ястреби“ несъзнателно работят за Русия. Министърът на външните работи Сергей Лавров вероятно вече постоянно ще напомня на Вашингтон за стари споразумения, които Москва скоро може да сметне за недостатъчни, докато Дмитриев ще „изкушава“ американците с изгодни бизнес оферти.

И руската армия, с победите си, полага основите за трайно уреждане на украинския проблем, което включва три ключови неща: отстъпване на територии, демонтиране на Украйна като антируска и разумни гаранции.- заключи анализаторът.

Превод: ПИ