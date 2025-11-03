/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с Недялко Дедялков, в която той коментира заробващата и абсолютно неизгодна за България частна сделка на Бойко Борисов с Райнметал и последствията, които ще има за страната ни от нея. Недялков е на мнение, че правителството на България, подписало тази сделка, ще отиде на трибунал!

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=BEMTMH3Pz8c