/Поглед.инфо/ Анастасия Гешева прави мащабен и безпощаден разрез на света, който се пропуква пред очите ни – от кризата в ЕС и цензурата на Запада до ролята на БРИКС, поведението на Моди, войната срещу Иран, изтощението на САЩ и политическата безизходица в България. Разговор за разпада на стария модел, за лъжата на официалните медии и за онзи исторически момент, в който цели елити започват да губят почва под краката си.

Във втората част от разговора с Владимир Трифонов геополитическият анализатор, историк и издател Анастасия Гешева очертава картина на свят, който вече не може да бъде обясняван със старите клишета. Темите в разговора минават през будните хора на Запад, цензурата в Европа и САЩ, смесването на източни и западни интелектуални среди, кризата в БРИКС и въпросителните около ролята на Индия и Нарендра Моди.

Разговорът навлиза и в най-горещите геополитически полета – войната срещу Иран, стратегическото изтощение на САЩ, връзката между Близкия изток и Украйна, отслабването на западния военен и политически ресурс, както и възможните нови условия, при които ще се пренарежда светът.

Специално място е отделено и на България – на разминаването между официалната пропаганда за „успехите“ и реалното състояние на обществото, на кризата на политическото представителство, на фалшивите месии, на изчерпаната евроинтеграционна реторика и на нуждата разумните хора да разрушат магията на наложения модел.

Това е разговор не просто за политика, а за края на една епоха и за търсенето на изход от историческия капан.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=2MrAQxNfhbo&t=3s



