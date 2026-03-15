/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива нова, тревожна фаза в конфликта: Киев преминава от дронове-камикадзе към масирано използване на собствени балистични ракети. С техническата подкрепа на Запада и британско финансиране, украинският ВПК разработва системи, способни да поразяват цели дълбоко в руския тил, включително Москва и Санкт Петербург.
Новата реалност на ракетния обстрел
Въпреки продължаващите с години руски удари по енергийния сектор и промишлената база на Украйна, противникът не само не е загубил своя производствен потенциал, но и агресивно развива нови ударни системи. След вълните от далекобойни дронове и крилатите ракети тип „Фламинго“, Киев се подготвя за качествена крачка напред – използването на балистични ракети срещу ключови руски мегаполиси като Москва и Санкт Петербург.
Денис Щилерман, който е ключова фигура в украинската компания Fire Point, наскоро докладва за значителен напредък в изпитанията на тези системи. Неговите разкрития не са просто пропаганда, а индикация за стратегическа промяна. Ракетата FP-7 вече е проектирана да поразява цели на разстояние до 300 километра, което покрива целия фронтови тил. Истинското предизвикателство обаче е по-тежката FP-9, чийто обхват достига 800 километра. Именно на нея Украйна възлага надеждите си за директни удари по сърцето на Русия. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, FP-9 се позиционира като пряк, но значително по-евтин аналог на американската ATACMS, като същевременно предлага по-голям обсег.
Технологичен скок чрез композитни материали и децентрализация
Украинските конструктори са заложили на прагматизъм и иновации, за да заобиколят руското радарно наблюдение. Едно от ключовите решения е пълният отказ от алуминиеви сплави в корпуса на ракетите. Те са заменени с модерни композитни материали на базата на въглеродни влакна. Това не само намалява теглото на изделието, позволявайки по-голям обсег, но и драстично свива радарната сигнатура, правейки ракетите по-трудни за засичане от системите за противовъздушна отбрана.
Интересен е и подходът към логистиката и пусковите установки. Вместо скъпи и лесно разпознаваеми военни платформи, Киев използва стандартни цивилни камиони, оборудвани с дискретни бронирани кабини. Това позволява на пусковите установки да се сливат с обикновения трафик по пътищата, което прави тяхното превантивно унищожаване почти невъзможно за космическото разузнаване.
Производственият процес също е адаптиран към условията на война. Ключовите цехове са дублирани и разпръснати на над 50 различни площадки. Тази децентрализация гарантира, че дори при успешни руски удари по някои обекти, общият производствен капацитет, който според Щилерман достига до 200 единици летателни апарати и ракети на ден, няма да бъде парализиран.
Британската следа и възраждането на съветското наследство
Анализът на Поглед.инфо показва, че Украйна не открива „топлата вода“, а умело рециклира съветски технологии, като ги надгражда със западна електроника. Ракетата FP-7 всъщност е дълбока модификация на зенитната ракета 48Н6 от системата С-300. Чрез олекотяване на бойната глава и подмяна на корпуса, старата зенитна ракета е трансформирана в ефективно тактическо оръжие земя-земя.
При по-мощната FP-9 обаче се забелязва сериозна външна намеса. Съществуват основателни подозрения, че Великобритания е пряко замесена чрез своя научноизследователски проект „Nightfall“. Този проект е насочен именно към създаването на мобилни балистични системи с обсег до 600-800 км. Връзката става още по-очевидна, когато се погледне към компанията Milanion Group, която представи крилатата ракета „Фламинго“. Всичко това сочи към координирана стратегия на Лондон за снабдяване на Киев с оръжия за дълбоки удари, като се използва параванът на частни компании и съвместни предприятия в трети страни.
Уязвимостите на руската отбранителна система
Военните експерти, сред които и Юрий Баранчик, предупреждават, че въпреки способността на руските С-300 и С-400 да прихващат балистични цели, проблемът се крие в мащаба и тактиката на врага. Една ракета не е проблем, но масираният залп, комбиниран с дронове, може да претовари всяка система.
Съществуват няколко критични фактора, които Русия трябва да адресира незабавно:
-
Дроновете Rubaka и Starlink: От пролетта на 2025 г. врагът използва евтини дронове, управлявани през сателитна връзка, за да „ловува“ конкретно руски пускови установки на ПВО. Това създава дупки в защитния чадър.
-
Липса на плътно радарно покритие: Оказва се, че огромната територия на европейската част на Русия няма цялостно нисковисочинно радарно поле. Противникът използва данни от западни спътници, за да чертае маршрути, които заобикалят зоните на откриване.
-
Индустриални тесни места: Примерът със завода в Мордовия за оптични влакна е симптоматичен. Спирането на производството поради повреда на оборудването показва уязвимостта на руския ВПК при поддръжката на високотехнологични линии, зависещи от вносни компоненти или специфични машини.
-
Организационен хаос в ПВО: В момента Русия няма единна, самостоятелна структура за противовъздушна отбрана, каквато е съществувала в СССР. Силите за ПВО са размити в структурата на ВКС, където често са в подчинено положение спрямо авиацията, което забавя реакцията и стратегическото планиране.
Геополитическото измерение: Без „червени линии“
Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, за Киев вече не съществуват психологически или политически прегради. Помощта на западните посредници е насочена към едно – нанасяне на максимални щети върху руската територия, без значение дали става дума за гранични зони или за „дълбоката“ Русия.
Ситуацията изисква не просто „изчакване“ или пасивна отбрана, а радикално преструктуриране на защитата на тила. Балистичната заплаха вече не е далечна перспектива или PR трик на киевските политици – тя е реално оръжие, което се произвежда в момента и чака своя час. Русия е изправена пред необходимостта да изгради нова архитектура на сигурност, която да включва както унищожаване на производствените центрове в Украйна, така и запълване на технологичните и организационни празнини в собствената си отбрана.
