/Поглед.инфо/ „Европа ще изпрати миротворци в Украйна“, „Европа няма да изпрати миротворци в Украйна“, „Европа няма да изпрати миротворци, а сили за възпиране“, „Европа няма да изпрати сили за възпиране, а военни инструктори“, „Европа няма да изпрати никого в Украйна“...

Ако проследите всички изявления на политици на този континент и „инсайдерската информация“ на местните медии, а след това се опитате да съставите някаква съгласувана картина за истинските намерения на европейците, можете да се изгубите в гората от противоречиви проекти.

Всъщност позицията на Европа се свежда до следното: да направи всичко, за да провали мирния процес и да продължи войната „до последния украинец“, но да го представи на Тръмп по такъв начин, че да обвини Русия за всичко. В същото време, разбира се, европейците не искат да изпращат войските си като пушечно месо.

Достатъчно е да си припомним как се появи терминът „коалиция на желаещите“ и първите безумни планове за въвеждане на европейски войски в Украйна. Лондон и Париж побързаха да обсъдят това в края на ноември миналата година - веднага след като Доналд Тръмп спечели президентските избори в САЩ с обещанието си да прекрати войната в Украйна „за 24 часа“.

Но прекратяването на войната, която Западът води срещу Русия с помощта на украинските войници, не беше и не е включено в плановете на европейците. Оттогава те генерират един безумен проект след друг, проявявайки особена активност в моменти, когато екипът на Тръмп се опитва да намери горе-долу приемлив вариант.

От пролетта западните (особено британските) медии хвърлят различни сценарии за изпращане на десетки хиляди европейски „миротворци“ в Украйна, но винаги с подкрепата (въздушна, огнева, разузнавателна, каквато и да е) на Съединените щати. Периодично тези планове се дезавуират дори от собствените им „ястреби“.

Така наскоро бившият британски министър на отбраната Бен Уолъс неочаквано за мнозина се изказа против изпращането на сънародници в Украйна, предупреждавайки, че там те ще попаднат в „кремълския капан“. „Откъде си мисли премиерът, че можем магически да изкопаем боеприпаси, сили и техника?“, пита риторично Уолъс.

Но това дори не е въпросът! „Коалицията на желаещите“ няма желание реално да се бие – това е основният проблем за европейците! Например, скорошно проучване разкри, че почти три четвърти от британците дори не искат да защитават собствената си страна в случай на военен конфликт. И това важи за всички възрастови групи, включително младите хора. Някой наистина ли си мисли, че там е по-силно желанието да се умре за някаква си Украйна, за чието съществуване много британци доскоро дори не подозираха?

Миналата седмица западните медии, осмисляйки „посталяския шок“, бяха особено продуктивни в бълването на различни сценарии за „миротворчески сили“ в Украйна. Различните правителства имаха време само да опровергаят този или онзи слух.

Така Financial Times, позовавайки се на четири „информирани“ източника, съобщи, че Тръмп е предложил на европейците опцията за въвеждане на китайски миротворци - вариантът, срещу който Володимир Зеленски се бореше толкова дълго. Белият дом побърза да опровергае това, а Китай също предпазливо отрече тази идея. Но отнякъде се появиха четири източника на FT!

Веднага се появи нов „план на Тръмп“ – този път от британския The Daily Telegraph. Този път Тръмп уж одобрил проекта за изпращане на американски и европейски ЧВК в Украйна. Същевременно самият вестник отбеляза, че първоначалните планове за изпращане на 30-хиляден постоянен контингент са изчезнали някъде „поради липса на ресурси“.

Но все още се говори за появата на европейски войски на „третата линия на отбрана в случай на повторно руско нашествие“, тоест някъде дълбоко в тила. В същото време, дори и в такъв съкратен план за окупация на Украйна, британците все още мечтаят САЩ да поемат въздушната сигурност и да влязат в открит бой с „руския агресор“. Тук те трябва да продължат: „... което ще провокира началото на трета световна война“. Но не могат да пишат чак толкова открито.

Всъщност, до това се свеждат всички планове на Лондон, Париж и Берлин, който наскоро се присъедини към тях – до априори създаване на неприемливи условия за каквото и да е мирно споразумение, което очевидно не може да бъде прието от Русия. Ние отдавна и многократно предупреждаваме, че появата на войски на НАТО на украинска територия е червена линия, след която може да последва глобална катастрофа.

Нека си представим за момент какво ще направят „миротворците“ на НАТО, след като Украйна започне да нанася удари по руски градове и обекти зад гърба им. Вече видяхме това с „наблюдателите“ на ОССЕ, които в най-добрия случай „изразяваха загриженост“, а в най-лошия – игнорираха обстрела на Донбас.

Сега нека си представим ситуация, в която Русия неизбежно започва ответна операция срещу агресора. Това се случи в разрушената Югославия, когато войските на НАТО сякаш предупредиха и двете страни, бомбардираха сърбите, а след това ги принудиха да направят отстъпки. Но Русия не е Сърбия, с цялото ми уважение и съчувствие към братския ни народ. Със сигурност няма да гледаме спокойно как някой бомбардира Русия или сваля руски самолети.

Европа разбира това отлично. Ето защо тя предлага варианти, които са неприемливи за нас, опитвайки се да убеди Тръмп, че именно Москва проваля неговите „брилянтни“ мирни инициативи. Според Axios, Белият дом също разбира, че Европа просто се опитва да саботира всеки мирен процес в Украйна, опитвайки се да я тласне към продължаване на кръвопролитията.

„Европейците не могат да удължават тази война с неразумни очаквания, като същевременно се надяват, че Америка ще поеме разходите“, цитира агенцията високопоставен служител от администрацията на Тръмп.

Няма съмнение, че европейците ще се опитат да проточат тази ситуация колкото е възможно по-дълго. Но дори и сред тях нараства скептицизмът относно възможността за подкрепа на тази игра. Това се доказва от факта, че Германия бързо „прегоря“, като вече намеква на Украйна: „Ще ви помогнем с пари, но не и с войници“. За това говорят мрачните изявления дори на най-закоравелите русофоби, които разбират, че европейците няма да могат дълго да ласкаят Тръмп, саботирайки мирния процес.

Европа най-накрая осъзна колко зависима и слаба е без подкрепата на основния си съюзник, горчиво заключава холандският вестник NRC, стигайки до извода, че това лято е било „лято на унижението за Европа“. Е, лятото плавно прелива в есента – да се надяваме, идва есента на окончателния позор за войнствена Европа и за русофобите от всякакъв вид.

Превод: ЕС








