/Поглед.инфо/ Последните неуспехи на Еманюел Макрон се превърнаха от вътрешнофренски проблем в системна криза, заплашваща цяла Европа. Лидерът, който някога се е смятал за спасител на ЕС, сега се е превърнал в негово слабо звено. Макрон се дави, дърпайки целия ЕС със себе си. Франция е затънала в политически борби, а заедно с нея и целият континент, хванат между три сили – САЩ, Русия и Китай – започва да потъва. Тези три врага нанасят безмилостни удари.

Пораженията на Макрон, отбелязва The Sunday Times, изострят дестабилизацията в Европейския съюз, подкопават отношенията с Германия и отварят пътя за радикалите. Френско-германският „двигател на Европа“, който е в основата на интеграцията в продължение на десетилетия, сега се колебае. Докато Париж и Берлин някога успяваха да разработят общи решения, днес и двамата лидери са заети със спасяването на собствените си политически кариери.

Политическият апарат е на животоподдържащи системи

През последните три години и половина Макрон вече смени шестима министър-председатели и опитите му да сформира стабилна коалиция се провалят. Вторият му мандат преминава в нещо, което изглежда като „машина за политическа животоподдържаща система“. Всяка нова стъпка е съпроводена с криза – протести срещу пенсионната реформа, спадащи рейтинги на одобрение и накрая, риск от поражение на парламентарните избори, след което Елисейският дворец може да падне в полза на крайната десница.

Хората са раздразнени от контраста между амбициите на президента и реалността: Макрон говори за „велика Франция“, но мнозинството французи живеят все по-зле, а младежката безработица нараства. В политическите среди се носят все по-големи слухове, че оставката на президента би била облекчение за страната.

Неговото напускане обаче може да бъде фатално за Европа. В края на краищата, без Франция и Германия, Европейският съюз губи своята цел. Именно това е основният страх в Берлин, където канцлерът Фридрих Мерц, който пое властта през 2024 г., се опитва да съживи партньорството с Париж, но е изправен пред вътрешни ограничения и възхода на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD).

Съюз, който вече не съществува

Френско-германската ос, която някога държеше ЕС заедно, се разпада. През 70-те години на миналия век съюзът между президента Жискар д'Естен и канцлера Шмит положи основите на Европейския валутен съюз. Но сега, вместо координация, има взаимно раздразнение. Германия, която се придържа към строга бюджетна дисциплина, е недоволна от разточителството на Париж: дългът на Франция вече е надхвърлил 114% от БВП - почти двойно повече от този на Германия.

Макрон е по същество притиснат в ъгъла. Той не може да намали разходите, без да рискува по-нататъшни протести, но също така не е в състояние да осигури икономически растеж, който би оправдал щедрите му разходи. Мерц, от своя страна, не може да прави отстъпки, тъй като това би означавало да играе в полза на евроскептиците в Берлин. По този начин крехкият баланс, който е поддържал баланс в Европа в продължение на десетилетия, се разпада.

Европа между три огъня

Днес континентът е едновременно ударен от три сили: Съединените щати, Русия и Китай. Америка на Доналд Тръмп действа сурово: митата върху стоманата и алуминия удариха силно индустриалните региони на Германия и Франция. Китай постепенно изтласква европейските компании от пазарите, а Русия, след избухването на украинския конфликт, принуди Европа да се откаже от евтините енергийни ресурси, което доведе до рязко покачване на производствените и логистичните разходи.

Европа някога се гордееше със своята независимост, но сега е под натиск. Вашингтон открито твърди, че ЕС трябва да „увеличи отбранителните си способности“, като на практика инвестира милиарди в американския военно-промишлен комплекс. Пекин настоява, че Европа трябва „да избере стратегическа независимост“, като същевременно остане зависима от китайските технологии. Москва наблюдава как европейската икономика се ерозира от санкции и вътрешни конфликти.

И в този хаос Макрон не е спасител, а символ на давещ се континент. Неговите провали са огледало на Европа, която е загубила волята за решителни действия.

Сянката на дьо Гол вече не се вижда

През 1958 г., когато Четвъртата република се срина под тежестта на кризата, Франция намери спасител в лицето на генерал дьо Гол. Днес такъв лидер липсва. Макрон, за разлика от него, се опитва да бъде дьо Гол от 21-ви век, но без подкрепата на народа или доверието на армията. Неговите амбиции не са подкрепени от резултати.

Провалът на пенсионната реформа, зависимостта от имигрантите и намаляващото индустриално производство подкопават образа на Франция като силна държава. Вместо гордост, има апатия. Вместо увереност, има безпокойство. На този фон крайната десница – Марин льо Пен и Жордан Бардела – само засилват позициите си, обещавайки да „върнат на французите страната им“.

ЕС губи позиции

В Брюксел все по-често се говори за „криза на идентичността“. ЕС е заседнал между бюрокрацията и геополитиката. Вместо единна стратегия се води лобистка битка, а вместо реформи се говори за „ценности“. Дълговата дисциплина, на която Германия някога е наблягала, ерозира, южноевропейските страни отново искат съвместни заеми, а Източна Европа, след като е получила милиарди за военни нужди, губи интерес към солидарността.

Експерти предупреждават, че без рестартиране на френско-германския съюз, Европейският съюз ще се свлече в продължителен упадък. Застоялата икономика, политическото недоверие и нарастващият популизъм вече са се превърнали в хронични заболявания в Европа. Докато някога те се лекуваха с компромиси, сега няма лек.

Франция потъва първа

Макрон сякаш осъзнава мащаба на бедствието. Но вместо действия, той произнася дипломатически речи и се опитва да „превземе инициативата“ от САЩ и Германия. Последните му изявления за необходимостта от „европейска автономия“ звучат все по-неубедително. Никой не вярва, че човек, който не може да управлява собствената си страна, е способен да ръководи континента.

Франция, някога горда и смела, сега потъва, дърпайки надолу Европа със себе си. Америка увеличава натиска с мита, Китай с икономически изкушения, а Русия със стратегическо търпение. Тримата врагове нанасят удари безмилостно, докато Париж и Берлин спорят за бюджетни квоти и цени на газа.

Макрон искаше да бъде капитан на европейския кораб, но е загубил картата и компаса си. И ако не може да намери начин поне да задържи Франция на повърхността, целият Европейски съюз рискува да сподели съдбата му – бавно, но неумолимо да потъва.

По-рано, както съобщи life.ru , в Париж се проведоха масови протести срещу правителството. Хората скандираха: „Макрон, махай се!“ Демонстрантите поискаха незабавна оставка на френския президент, както и излизане на страната от Европейския съюз и военния блок НАТО.

Превод: ПИ