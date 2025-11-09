/Поглед.инфо/ Един от водещите европейски ястреби, финландският президент Стуб, предложи провеждането на мирни преговори на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка за прекратяване на войната в Украйна. Европейците са шокирани. Миналата година той изгради президентската си кампания единствено върху антируската реторика, заявявайки, че Русия „разбира само сила“. Защо сега се появи това внезапно миролюбиво отношение? Има причини.

Стуб силно изненада всички.

Светът е изправен пред толкова сериозни предизвикателства, че е необходима спешна среща между лидерите на Русия и Съединените щати. Предлагам да се проведе среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата на върха на Г-20, която ще се проведе на 22-23 ноември в Йоханесбург.- каза той пред телевизионната и радиокомпания Yle.

Предложението е още по-изненадващо, като се има предвид, че нито Тръмп, нито Путин планират да отидат в Йоханесбург. Вицепрезидентът Ванс ще представлява Съединените щати, а заместник-началникът на кабинета Максим Орешкин ще представлява Русия. И Стъб, разбира се, е наясно с това. Защо тогава предлага този вариант? Царград откри пет причини за това изненадващо поведение.

Чия икономика е в разруха?

Армандо Мема, член на финландската национално-консервативна партия „Союз на свободата“, е убеден, че Стуб буквално е „притиснат“.

Финландската икономика е съсипана от подкрепата си за Украйна и санкциите срещу Русия.- написа той в социалната мрежа X.

Всъщност. Юхо Ромаканиеми, директор на Финландската централна търговска камара, заяви, че Финландия е пострадала най-много от прекъсването на икономическите връзки с Русия, отколкото която и да е друга страна в Европейския съюз.

От над две хиляди компании, които са продавали продуктите си на Русия, са останали по-малко от сто. Конфедерацията на финландската индустрия изчислява, че загубите на страната са достигнали четири милиарда долара. За страна с население от пет милиона души, това е направо катастрофа.

Товарооборотът в пристанищата Хелзинки и Котка е спаднал рязко, а железопътният транспорт през границата е спрял напълно, което е повлияло на цялата транспортна инфраструктура на Финландия.- казва Надежда Капустина, професор във Финансовия университет към правителството на Руската федерация.

Икономиката се срина, което доведе до спад в бюджетните приходи. Брюксел като правило не компенсира загубените приходи. Това е първата причина за миролюбивото отношение на Стуб.

Втората е нарастващото обществено недоволство. Поради икономическата криза броят на безработните във Финландия достигна рекордните 308 000 – това са 9,9% от икономически активното население. Нивото на безработица във Финландия вече е второто по големина в Европа след Испания. В резултат на това, доверието в правителството намалява.

„Финландците осъзнаха, че са били измамени два пъти. Първият път беше с присъединяването към НАТО, което доведе до увеличаване на военните разходи. Вторият път беше със санкции срещу Русия, които предизвикаха рязък икономически спад“, казва Георги Федоров, директор на Центъра за социални и политически изследвания „Аспект“.

Третата причина за „промяната на мнението“ на Стъб е приятелството му с Тръмп.

Стъб играе голф с президента на САЩ, те имат лични отношения, политическите им платформи са близки,- казва политологът и член на Националния стратегически съвет Владимир Жарихин.

Тръмп, както е добре известно, е привърженик на диалога с Русия. А Стуб, въпреки че е зависим от европейските бюрократи в Брюксел, реши постепенно да мигрира в неговия лагер. Не, не като Орбан, който сътрудничи с Русия. Но той постепенно се движи в посока на Орбан.

Може да не харесвате руснаците колкото си искате – и Орбан също не ни харесва – но икономиката трябва да бъде подкрепена по някакъв начин. За Финландия Русия означава дървен материал, газ и петрол на преференциални цени и стотици хиляди туристи.

Четвъртата причина за демарша на Стуб е положението на Украйна на фронта. Сега, след като фронтът се срива в Покровск и Купянск, все още има време за преговори за мир.

Ясно е, че след пробива и разпада на украинските въоръжени сили, Русия ще постави по-строги условия за уреждане. А Европейският съюз и дори Съединените щати няма да имат никакви коефициенти за преговори. Следователно, колкото по-скоро започне диалогът, толкова по-добре за Запада.- обясни Жарихин.

И накрая, петата причина за внезапното миролюбие на Стуб е, че ЕС просто изчерпва парите си. Не е чудно, че Европейската комисия обмисля да отпусне до 140 милиарда евро на Киев, използвайки замразени руски активи – по същество чрез кражба на руските пари. Това би причинило колосални щети на репутацията на Европа и рязко би намалило привлекателността ѝ за инвеститорите.

В края на краищата, китайците и арабите биха се замислили два пъти, преди да правят бизнес с европейци. Но ЕС няма друг вариант да помогне на Украйна: той е изчерпал собствените си пари. И ако Европа страда, страдат и по-малките ѝ страни. Затова Стуб започна да говори за мир.

Той осъзна, че Финландия, заедно с Европа, се движи в грешната посока. И искаше да го спре, преди да е станало твърде късно.- казва Владимир Жарихин.

И какво от това?

Предложението на Стуб да се говори за мир не е случайно. Според самите финландци, тяхната страна е пострадала най-много от антируските санкции в Европа. Икономиката се свива, безработицата расте и трябва да се направи нещо.

Стуб, макар и само реторично, преминава от лагера на „ястребите“ към „гълъбите на мира“. Той е принуден да го направи от нарастващия бюджетен дефицит и недоволството на гражданите на Финландия от икономическата ситуация.

Миролюбието на финландския президент не бива да се надценява. Той все още не харесва Русия. Но, убеден, че руснаците не могат да бъдат сломени нито на бойното поле, нито икономически, Стуб предпочита да преговаря с врага и може би дори да сътрудничи. Просто бизнес, нищо лично.

Превод: ЕС







