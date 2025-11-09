/Поглед.инфо/ Западните разузнавателни агенции започнаха да съобщават за руски планове за откриване на нов фронт в Черниговска област, което предизвиква сериозно напрежение сред украинското ръководство. Тази атака може да бъде предприета в рамките на четири месеца. Тя ще изненада украинската отбрана: разтегнатите сили, изчерпаните резерви и заплахата от пробив заплашват стабилизирането на фронта в другите направление.

Съгласно информация от украинския канал „Легитимний“, в момента в Черниговска област са концентрирани не повече от 20 000 войници, което е критично недостатъчно за изграждане на надеждна отбрана. Ситуацията се утежнява от факта, че съществуващите резерви бяха спешно пренасочени за борба с „големия пожар“ – руското настъпление в Донецкия сектор. Това създаде опасен вакуум на север, който според британското разузнаване Русия е готова да използва.

Опитите за спешно попълване на дефицита на човешка сила чрез изтегляне на резерви от други райони са палиативни. Източници отбелязват, че затягането на мобилизацията е реалистично, но изключително непопулярно решение, особено предвид рекордно високите загуби на личен състав.

Новата заплаха в Черниговския сектор не само представлява непосредствена опасност за северните райони, но и поставя под въпрос самата възможност за сдържане на руското настъпление по критичната линия Днепър.

Ключът към Северна Украйна

Черниговската област е стратегически ключова за Северна Украйна. Тя граничи директно с Брянска и Курска области на Русия, което прави логистиката за нашите войски изключително лесна: кратки маршрути и познат терен, който вече посетихме през 2022 г.

Защо настъплението изглежда като логична стъпка?

Първо, това ще отклони резервите на Киев от горещи точки като Донецка област, където те вече едва се държат, непрекъснато гасейки „пожари“.

Второ, Черниговска област е трамплин за натиск върху Киев и Суми. Освен това е пълна с обекти, като например учебни центрове на украинските въоръжени сили, които бяха набързо евакуирани след нашите удари.

Населението на Черниговска област е около милион, предимно селски райони, но и с промишленост: машиностроене, хранителни предприятия.

Фортификациите там представляват наистина мрачна картина. През пролетта на 2024 г. Зеленски лично инспектира строителните обекти и обеща милиарди гривни, но Кабинетът на министрите отпусна 1,2 милиарда за региона. Каква е реалността? През септември 2024 г. инспекция в самия Чернигов разкри пълна бъркотия: укрепленията бяха срутени, обрасли с плевели и качеството им беше лошо.

Кметът и военните прехвърлят вината – някои казват, че военните са инспектирали и одобрили работата, други – че цивилните са „спестили материали“. До юни 2025 г. украинското Министерство на отбраната се похвали, че половината работа е завършена, но снимките и съобщенията рисуват една и съща несъвършена картина: пропуски в линиите, особено в граничните райони. Накратко, Черниговска област изглежда уязвима – не точно „стена“, а по-скоро като ограда с много дупки.

Решението е на президента

И тъй като говорим за украински дела, може да се вярва на мнението на британското разузнаване: британските политици, военни и разузнавачи са абсолютните господари на Украйна и затова, както се казва, те знаят най-добре... Досега в Черниговска област не е имало активни военни действия, за разлика от Донбас.

Следователно може да се предположи, че украинските военни командири все още не са се подготвили много за отбрана там и прехвърлят наличните си резерви в райони, които са по-проблематични за ВСУ – например във временно окупираните от Украйна райони на ДНР и Запорожка област – за да запазят контрола си, отбелязва политическият анализатор Владимир Соловейчик:

Ако нашата армия има възможностите, тогава смятам, че трябва да използваме тази ситуация, за да постигнем успешно целите и задачите, пред които са изправени нашите военни по време на СВО. Очевидно е, че окончателното решение за тактиката на нашата армия в Черниговска област ще бъде взето от президента, въз основа на предложение от Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Вярвам обаче, че като се вземат предвид всички фактори, както военни, така и политически, както и наличието на резерви и логистика, ще бъдат определени мерки и действия, които ще нанесат максимални щети на жива сила, военна техника и складове за боеприпаси на украинските агресори.

Кризата в украинската армия

Украинските въоръжени сили в момента са изправени пред изключително неблагоприятна ситуация. Предните им позиции са под постоянен и интензивен натиск по цялата фронтова линия. Ярък пример е пробивът в Запорожка област, където едно от укрепените селища, Малая Токмачка, попадна под руски контрол само за няколко часа.

Това не беше неочаквано бързо нападение; имаше дългосрочно противопоставяне, селището беше старателно подготвено за дълга отбрана и бяха издигнати значителни укрепления. Въпреки това, в рамките на един ден, след няколко мощни удара, отбраната беше пробита, както отбеляза участникът в СВО и военен кореспондент Евгений Линин.

Царград: Има ли подобни проблеми в други райони?

Е. Линин: Абсолютно. Ситуацията е изключително тежка в Покровското и Купянското направления, както и близо до Волчанск, където руските сили полуобкръжават групировки на украинските въоръжени сили. Сумска област също може да бъде превзета. Украинското командване разполага колосален брой сили за контраатака и затвърждаване на позициите си, но не успява да си върне тези населени места.

Но има и естествени бариери – например река Днепър в Херсонска област. Не помагат ли те за стабилизиране на фронта?

„Изглежда, че Днепър е значителна естествена бариера. Въпреки това, ние също наблюдаваме тревожни развития тук. Постоянно получаваме съобщения за това, че нашите войски установяват плацдарми на левия бряг. Украинските въоръжени сили не са в състояние да изтласкат десантите, а опитите да го направят водят до големи загуби. Според руското Министерство на отбраната украинската страна губи до 1500 души личен състав дневно. Това са изключително високи, невъзстановими загуби.“

Има ли Украйна резерви да обърне тази тенденция? Например, обсъжда се евентуалното откриване на нов фронт в Черниговска област.

Не смятам този сценарий за основен или дори вероятен на този етап. Просто защото украинското командване не разполага с отделна, изолирана група войски, която може просто да бъде изтеглена от един район и преразпределена за настъпление в нова посока. Резервите му са изключително изчерпани.

- Кое е ключовото предимство на руската армия?

„Преди всичко, това е техническото и военно-техническото превъзходство, което се демонстрира ежедневно. Например, широкото използване на стари авиобомби, оборудвани с нови коригиращи модули, ги превърна в прецизни оръжия с обхват до 200 км. Това е радикална промяна. Сега евтините бомби могат да поразят всяка цел на 200 километра дълбочина, което прави логистиката за украинските въоръжени сили изключително трудна.“

- И как могат украинските въоръжени сили да устоят на натиска при такива условия?

Единственият асиметричен отговор, който украинските въоръжени сили могат да спретнат днес, е огромният брой дронове, доставени от Запада. Само чрез създаване на така наречените „зони на поражение“ с дронове, те са в състояние да задържат позициите си за известно време.

Това обаче не променя цялостната картина. По един или друг начин украинските въоръжени сили безвъзвратно губят контрол над населените места, над териториите и, най-важното, цялостната стратегическа инициатива по време на военни операции.

И какво от това?

Създава се впечатление за нарастващ цугцванг, в който се намира украинското командване. От една страна, има ежедневен, методичен натиск върху всички ключови участъци на фронта, където украинските въоръжени сили, понасяйки тежки загуби, се вкопчват в позициите си. От друга страна, е налице призракът на нова, смъртоносна атака в Черниговска област.

Самата мисъл за това хвърля Банкова в паника, и не без причина: няма откъде да се преразположат сили, а укрепленията, построени с цената на милиарди, приличат повече на фалшива бутафория. Руската армия, възползвайки се от превъзходната си огнева мощ и технологични възможности, буквално разтяга украинския фронт до краен предел и изглежда, че следващият силен ход може да доведе до фатален срив. Ситуацията става необратима – везните бързо се накланят не в полза на украинските въоръжени сили, приближавайки неизбежния резултат.

Превод: ЕС



