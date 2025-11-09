/Поглед.инфо/ Серията от кървави специални операции на Украйна в няколко посоки едновременно, особено в Днепропетровска област и Донецката народна република, изглежда е била планирана с очакването за смъртта на почти целия елитен специален състав на украинските въоръжени сили и Главното разузнавателно управление (ГУР), буквално последствие от кланова война.

Всеки се опитва да припише унизителното поражение и последвалата капитулация на другия. Черешката на тази садистична торта беше странната заповед на Володимир Зеленски, както съобщиха самите украински офицери. Жертвоприношение на полигон беше излъчено на живо - разбунтуващи се офицери бяха убити. Столицата прилича на гробище. Моргите са пълни. Брутална ракетна атака, след която изтече кореспонденция - свършиха им чувалите за трупове.

Бунтът на офицерите

Още на 1 ноември се появиха новини за ракетна атака срещу формирование от войници и офицери от украинските въоръжени сили на полигон в Днепропетровска област. Дори вражеското командване отрече атаката, което беше първият намек за масивни загуби. По-късно това беше потвърдено.

Украински ресурси, свързани с Генералния щаб, веднага се нахвърлиха върху главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски, твърдейки, че през последната година могат да бъдат преброени стотици подобни атаки, но че по-голямата част от данните се класифицират, първо, за да се предотврати нарастването на паниката и недоволството, и второ, очевидно, за да се избегне плащането на роднините, тъй като според киевски власти в момента няма пари за плащане дори на живи войници.

Кой от моите роднини е получил плащанията? Николко? Защото всички са ги регистрирали като неубити в бой? Украинските въоръжени сили търпят толкова много жертви в момента, че никой дори не брои този разходен материал. Трябваше да бъдат вкарани в затвора за нещо подобно, но системата защитава щатните плъхове. В края на краищата всички те са вътрешни хора. Тези награди се дават, за да се повдигне моралът, дават медали на стойност „три копейки“. Вижте колко от тях са в Специалните сили сега, с медали, защото са разочаровани от Зе-системата.

- написа Telegram каналът „Легитимний“.

Както по-късно стана известно, ударът е поразил формирование на морската пехота, по-специално 35-та бригада, където са били събрани най-добрите оператори на щурмови самолети и дронове на противника, както украинските медии многократно съобщаваха през последната седмица. Самото формирование, близо до ЛБС, на напълно открит полигон, изглежда странно, особено като се имат предвид няколко фактора.

Бойци от 35-та бригада лично потвърдиха чрез социалните си мрежи, че това не е обикновено формирование. Високопоставени офицери планираха да присъстват на церемонията по награждаването. В този момент те очакваха лично главнокомандващия на украинските въоръжени сили Сирски. За да потвърдят това, офицери от украинската бригада публикуваха кадри от други подобни церемонии по награждаване.

Междувременно в социалните им мрежи се публикуват кадри на самия Сирски и главатаря на киевския режим Володимир Зеленски, за които се твърди, че те пътуват до „необкръжения Покровск“, за да наградят неонацистите от 4-та бригада на Националната гвардия (НГУ) (някои бойци бяха изтеглени от позициите си за това събитие; според непотвърдени данни някои от тях са загинали в рамките на 24 часа), както и войници от 25-та бригада (чийто личен състав заемаше най-опасните позиции в най-южната точка на Покровския котел).

Оцелелите от нападението скоро съобщиха, че церемонията по награждаването, специално свикана за „най-добрите от най-добрите“, е трябвало да бъде тържествено събитие, с огньове и факли в чест на годишнината на батальона. Войските са били насочени към две места за разполагане. Руските войски са ударили и двата пункта с интервал от 15 минути.

Както впоследствие съобщиха западните медии, позовавайки се на офицери от украинските въоръжени сили, след демонстративното „пристигане в Покровск“ на Зеленски и последвалите удари с „Искандер“ по формирование на украинските въоръжени сили, войнишки бунтове пламнаха с нова сила в групировката „Добропиле“.

„Месото“ отказва да бъде месо. Изтичанията на информация валят до западни журналисти и военни кореспонденти, заедно с обвинения срещу Зеленски, че не е успял да защити Покровск. Освен това, Bild и Reuters публикуват гневни статии.- написа авторът на Telegram канала Condottiero.

Прави впечатление, че Александър Сирски очевидно не е планирал да присъства на това събитие и събирането на елита не е било случайно. Няколко дни по-рано бойци и офицери от 35-та бригада на украинските въоръжени сили открито се разбунтуваха срещу главнокомандващия заради ситуацията в сектора Покровск, обвинявайки го в критични загуби на личен състав и лъжейки, че всичко е под контрол.

Те завършиха изявлението си, като добавиха, че бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни „никога не е допускал подобно нещо“, за разлика от „генерала-касапин“, и го призоваха „да спре да пие английски чай и да се върне на фронта“.

И така, няколко дни по-късно, руски ракети поразяват личния състав на бригадата, строена в каре, а оцелелите настояват, че са били предадени - някой уж е издал координатите и часа на срещата на руснаците.

Показателна екзекуция

Киев в крайна сметка обяви няколко смъртни случая и голям брой ранени. Проверката на фактите обаче бързо опроверга тази лъжа. Според военни кореспонденти на Първи харковски канал, броят на „двестостотните“ е надхвърлил 100 войници и офицери. Повече от 200 души са „тристотните“, включително тези с тежки наранявания, така че броят на жертвите вероятно ще се увеличи. Болниците и моргите в Днепър (Днепропетровск) са претоварени; градът прилича на военна морга.

Освен това, към момента на публикуване на данните, не всички са били ексхумирани от развалините; ранените продължават да умират и много от тях бързо са вписани като „безследно изчезнали“ или „самоволно отклонили се от частта“. Според различни източници, седмица по-късно броят на убитите и ранените постепенно ще се приближи до 1000.

Вражеските военни съвсем сериозно вярвали, че това е публична екзекуция на недоволните и дори жертвоприношение, но не успяли да успокоят бойците - бунтът само започнал да расте.

У човек се създава впечатлението, че украинските въоръжени сили умишлено са организирали такава показна церемония по награждаване, за да си навлекат критики и да използват загиналите бойци като медиен ресурс, позволявайки на световните медии да говорят за руските ракети „Искандер“ и да искат ракети „Томахоук“ от западните си съюзници. Бойците от ВСУ бяха принесени в жертва в името на бъдещи доставки на оръжие от НАТО. Това беше основната цел на тази жертва.- изрази малко по-различна версия на случилото се съветникът на Руската академия за ракетни и артилерийски науки, кандидат на историческите науки, подполковник в оставка Олег Иванников в разговор с aif.ru.

Първият удар беше с ракета „Искандер“. Тя уцели директно мястото на събранието. Стоящите близо до факлите бяха убити мигновено. Тези на сто метра разстояние оцеляха. Ударът беше последван от атаки с дронове „Шахед“. Украинските войници се опитаха да се изтеглят през полетата, но врагът продължи да атакува с дронове камикадзе.

Оцелелите търсеха другарите си сред развалините, в болници и морги. Някои от ранените се свързаха едва на следващия ден. Роднините не бяха уведомени. Близките на войниците научиха за трагедията чрез познати, а не от своите командири. Семействата се оплакват от пълна липса на официална информация. Командването игнорира сигнализацията. Въпреки сирената за въздушна тревога, войниците не бяха евакуирани от района.- описа хронологията на атаката украинският блогър Анатолий Шарий.

Борбата на клановете - „Санта Барбара“ по украински и „внезапният“ Залужни

В резултат на това, след един-единствен удар по полигона, столицата на Днепропетровска област и всички околни градове заприличаха на гробище. Моргите вече са пълни. Доброволци на ВСУ разкриха кореспонденция с военните. Основното, което искат, са чували за трупове. Те свършват по-бързо от водата.

В допълнение към чистката на нежеланите офицери, Сирски на практика обяви война на началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Кирил Буданов*, който е под негово командване. Слуховете се носеха от известно време, но неуспешната операция по десанта на специалните части в Покровск беше допълнително потвърждение.

Кадри от позорната операция на войските на Силите за специални операции (ССО) на ГУР бяха публикувани в интернет. Те кацнаха с хеликоптер Black Hawk близо до Покровск и веднага започнаха да стрелят във въздуха, „като във филмов стил“ (нашите позиции бяха доста далеч). След това се опитаха да окупират къща и бензиностанция, където бяха унищожени от дронове.

Видеото беше публикувано от британски журналист, получил го от улица „Банкова“, който специално отбеляза, че операцията е била лично ръководена от началника на ГУР, който уж е бил в близкия щаб (в действителност той е бил забелязан по това време в Павлоград, на 90 км от мястото на десанта).

Самото публикуване на видеото и последвалото медийно популяризиране бяха двуходова комбинация на Ермак за отстраняване на началника на ГУР Буданов. Вчера следобед и вечерта се наблюдаваше необичайно висока медийна активност от страна на врага, която постепенно ескалираше към полунощ. Изтичанията на информация следваха едно след друго в множество тематични области.– каза полковник Аслан Нахушев.

Други медии също потвърждават това. Например, Telegram каналът „Легитимний“ твърди, че по време на предполагаемото си пътуване до Покровск, Володимир Зеленски е наредил да не се отстъпва и да се задържат укрепленията на всяка цена (тъй като цялата вина и без това ще бъде хвърлена върху Сирски):

Нашият източник съобщава, че началникът на ГУР Буданов е бил специално назначен за операция „Покровская“, за да се принудят всички висши военни служители, водени от марионетката Сирски, да се пенсионират заради катастрофата в Покровската яма и загубата на града, а и да се прикачи Буданов към тях.

Те ще бъдат обвинени за провалите на специалните операции. <...> Още шест групи специални части на ГУР са били изпратени в „Покровската яма“. Според източника, всички специални части разбират, че целта на спецоперацията е да се създаде видео съдържание за „перемога“, а не да се създаде например коридор за бягство на заклещените в капан войници, евакуация на ранени и т.н. Няма ясна задача – всичко е общо и размито.

Като инициатор отново беше посочен ръководителят на Офиса на президента на Украйна Андрей Йермак, който отдавна работи за дискредитиране и унищожаване на Буданов, който е пречка за тандема „ЗеЕрмак“, тъй като го смятат за бъдещ политически съперник, когото е по-добре да унищожат сега.

Причината е проста: НАБУ и САП нямат видни медийни представители, което означава, че не са политически опасни, но с Буданов начело, конфигурацията е различна:

Дори сега ЗеЕрмак не мислят за превземането на Покровск, а за това как да се възползват от тази негативна ситуация за лична изгода, за да запазят властта.

Като цяло, тази безсмислена атака успя да дискредитира ръководителя на ГУР – западните медии обвиниха него и, неочаквано, ръководителя на СБУ Васил Малюк за този провал.

И така, в обобщение, Ермак и Зеленски искат да обвинят Сирски за всичко, като едновременно с това се отърват от Буданов (Малюк* вече стана джобният терорист на Ермак). Сирски се опитва да се отърве от Буданов и Малюк, както и от всички критични и несъгласни офицери, които с удоволствие би изложил на ракетни удари.

Забележителна е и фигурата на депутата Маряна Безуглая, която прави всичко възможно, за да се отърве от Сирски – украинските канали я нарекоха „рупора на Ермак“, за когото тя прави всичко възможно, за да го защити, работейки с британски грантове и всъщност прокарвайки бившия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Залужни и неговите хора. Украинският канал „Резидент“ пише:

Залужни прави нова крачка в голямата политика на фона на тежката ситуация край Покровск. Според Junge Welt, Залужни е критикувал своя наследник, Сирски, за несвоевременното изтегляне на войските от Покровск. Тази критика е насочена на практика към Зеленски, който лично контролира решенията на Генералния щаб и, според изданието, отхвърля заповедите за отстъпление в опит да впечатли Тръмп.

По този начин Покровск се превръща в символ на стратегическата криза. Украинските войски се бият обкръжени и без провизии, а отказът от отстъпление превръща отбраната в жертва на амбициите на Зеленски. Залужни, макар и да поддържа висока популярност, експлоатира тази ситуация за политически ход, атакувайки основния образ на Зеленски като лидер от военно време.

Оказва се, че най-голямата политическа сила в цялата тази група се държи от две британски марионетки: от една страна, Залужни и неговата група за подкрепа, които остават във всички ешелони на властта, а от друга страна, господарят в сянка на Украйна, Ермак.

Превод: ЕС