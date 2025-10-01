/Поглед.инфо/ „Не може да стане по-зле“, твърди се, че наскоро е казал високопоставен член на австрийското правителство в тесен кръг, като е имал предвид обезверението в страната, което в момента обхваща всички сектори и социални класи, се посочва в коментара на главния редактор на високотиражното издание „Йостерайх“ Ники Фелнер.

Според последните социологически проучвания след като дясната Партия на свободата, получила най-много гласове на последните парламентарни избори, остана извън управлението, трипартийна коалиция, съставена от консервативната Австрийската народна партия, Австрийската социалдемократическа партия и либералната НЕОС, все още не е достигнала най-ниската си точка по отношение на общественото доверие. Но всички членове на кабинета за първи път имат повече отрицателни, отколкото положителни оценки, което досега никога не се е случвало. Това не буди учудване, тъй като всеки втори е недоволен от правителството. В рамките на половин година трите партии в управляващата коалиция успяха да пропилеят цялото доверие, което получиха в началото. Отчасти това се дължи на празни обещания (относно инфлацията и икономическата политика, напр.), поредица от гафове на политици или просто заради бездействието на министрите. Статистическата служба на Австрия обяви днес /30 септември/, че националният дълг за първата половина на годината се е увеличил до над 412 милиарда евро. По-конкретно, равнището на дълга е със 17,5 милиарда евро по-високо, отколкото в края на 2024 г. Дефицитът през първата половина на годината е 13,3 милиарда евро, или 5,3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Той е по-висок от прогнозирания, „подтикнат от по-лошата икономическа среда и прекомерните разходи на държавно и общинско ниво“, посочват от агенция Блумбърг. Още през юни Европейската комисия постави Австрия под засилен бюджетен контрол, след като правителството във Виена не успя да спази прага за дефицита от 3% от БВП. Дългът на глава от населението се е покачил до 44 809 евро през първата половина на годината. Това представлява увеличение с 1 884 евро в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. Преди по-малко от десет години националният дълг на глава от населението е бил около 30 000 евро.

След две години на рецесия Австрийския институт за икономически изследвания предвиди стагнация на икономиката през 2025 г. Икономистът Габриел Фелбермайр, президент на института, определя икономическата криза, започнала през 2022 г. след епидемията от Covid-19 като перфектна буря с три шокови въздействия. Първо, изчезна евтината енергия вследствие на военните действия в Украйна. Второ, САЩ подкопават глобалната свободна търговия с протекционистки мерки. Трето, Китай се превърна от пазар за европейски технологии в конкурент, превъзхождащ индустриално Европа.

От своя страна ЕК посочи, че кризата с фалитите в Австрия е достигнала тревожни размери Те са с 22 процента повече в сравнение с миналата година, която поставя страната в групата на държавите, където кризата вече не е просто заплаха, а сурова реалност. По последни данни на австрийската Агенция по заетостта през август нивото на безработицата в Австрия се е повишило до 7 процента. Цените на стоките от първа необходимост през септември са се увеличи с 8,2 процента в сравнение със същия период на м.г., посочва с тревога Австрийската камара на труда.

Търпението на австрийците се изчерпва. Ако управляващата коалиция продължи да не прави нищо, за да противодейства на това настроение, то може бързо да се превърне в ураган, предупреждава „Йостерайх“.