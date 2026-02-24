/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц циментира властта си в ХДС с войнствена програма за „пълно обновяване“. Текстът на Андрей Резчиков, публикуван във „Взгляд“, анализира как Берлин планира да спаси потъващата си икономика чрез мащабна милитаризация и превръщането на Бундесвера в европейски хегемон, докато същевременно се подготвя за открит икономически сблъсък с администрацията на Тръмп и военен натиск срещу Русия.

Триумфът на стария лидер: Мерц без алтернатива в ХДС

Фридрих Мерц беше преизбран за председател на Християндемократическия съюз (ХДС) на федералния конгрес в Щутгарт, получавайки внушителните 91,17% от гласовете. Този резултат не е просто статистическа победа, а ясен сигнал за консолидация на германската десница около фигура, която не крие своите амбиции за радикална промяна. На 70-годишна възраст Мерц се позиционира като „железния канцлер“ на новото време – най-възрастният на този пост след легендарния Конрад Аденауер. Липсата на други кандидати подчертава, че в момента партията е в състояние на обсада и не може да си позволи вътрешни борби.

Програмата му за „пълно обновяване“ е фокусирана върху три стълба: икономически обрат, твърда имиграционна политика и драстично укрепване на отбранителните способности. Мерц открито призовава за отхвърляне на „зеления радикализъм“, който според него е деиндустриализирал Германия, и предлага връщане към класическото индустриално развитие, но с една важна подробност – този път двигателят ще бъде военно-промишленият комплекс.

Милитаризацията като спасителен пояс за германската икономика

Един от най-съществените аспекти в речта на Мерц е превръщането на сигурността в икономическа категория. Първоначалните обещания за строги икономии и балансиран бюджет бяха тихомълком заменени от масирано вземане на заеми за финансиране на Бундесвера. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това е „пожарен вариант“ за спасяване на германския бизнес чрез държавни поръчки в отбраната.

Експертите са единодушни: милитаризацията е отчаян опит за съживяване на производството и заетостта в сектори, които през последното десетилетие отбелязаха сериозен спад. Докато средните заплати в Германия са се увеличили едва с 5% за пет години, инфлацията е „изяла“ над 20% от доходите на гражданите. В тази критична ситуация Мерц залага на концепцията за Германия като център на европейския военно-промишлен комплекс. Планът е прост, но опасен: Бундесверът трябва да стане най-силната армия в Европа, а германските заводи – нейният основен доставчик, заменяйки американското влияние.

Геополитическият разлом: Между „имперска Русия“ и протекционизма на Тръмп

Мерц официално обяви края на ерата на сигурността, каквато я познавахме. Той дефинира света като арена на „сурова конкуренция между велики сили“, където правото на силния е единственият валиден закон. Според него Русия трябва да бъде изтощена икономически и военно, а подкрепата за Киев ще бъде дългосрочен стратегически приоритет на Берлин.

В същото време Мерц призна за „дълбок разрив“ със САЩ под управлението на Доналд Тръмп. Той остро атакува американския протекционизъм и обяви, че Европа е готова за търговска война, ако Вашингтон наложи защитни тарифи. Реториката му подсказва, че Мерц се опитва да изгради „Европейска крепост“ под германско командване, която да бъде независима от капризите на Белия дом, но в същото време да запази агресивната си позиция на Изток. В този контекст решението му да посети Китай преди САЩ е дипломатически шамар за Тръмп и опит за намиране на алтернативни икономически лостове.

Сянката на Меркел и тактическата консолидация

Изненадващата поява на Ангела Меркел на конгреса в Щутгарт беше приета като акт на мълчалива подкрепа и опит за легитимиране на курса на Мерц пред по-либералните кръгове в ХДС. Въпреки личната антипатия между двамата, критичната ситуация в страната ги принуждава да демонстрират единство. Има спекулации, че на Меркел може да бъде предложен постът на федерален президент – символичен ход, който да успокои партийните редици преди решителните провинциални избори.

Както често се посочва на страниците на Поглед.инфо, това единство е крехко и продиктувано от страха от възхода на „Алтернатива за Германия“ (AfD). Мерц е категоричен, че няма да допусне AfD до властта, като методите за това стават все по-силови – от медийни кампании за очерняне до опити за официална забрана на партията чрез органите за сигурност.

Германският „де Гол“ или път към нова катастрофа?

Мерц очевидно се стреми към ролята на европейски лидер от мащаба на Шарл де Гол. Неговата визия за обединена Европа е изградена върху идеята за противопоставяне на „руската заплаха“. Според него германците трябва да осигурят гръбнака на европейската отбрана, а Германия да замени Америка като лидер и защитник на континента.

Този курс обаче крие огромни рискове. Милитаризацията на политиката и икономиката може да доведе до социални сътресения, тъй като средствата за оръжия ще бъдат взети от социалния сектор. Увеличаването на данъците за заможните и съкращенията в обществените услуги вече са на дневен ред. Въпросът е дали германското общество, което традиционно е миролюбиво след Втората световна война, ще приеме този нов войнствен облик на Берлин. Мерц залага всичко на картата на „външния враг“, надявайки се, че страхът от Русия ще оправдае икономическите лишения на германците.

