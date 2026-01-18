/Поглед.инфо/ Това не е анализ на „кризата на Запада“, а диагноза за неговия съзнателен отказ от социалния договор, от отговорността към собствените общества и от самата идея за бъдеще. От демонтажа на демокрацията през войната като управленски инструмент до Европа като империя на безразличието и България като предвестник – текстът проследява как властта се еманципира от гражданите и започва да управлява разпада.

Поглед.инфо винаги разглежда глобалните процеси не като поредица от събития, а като цивилизационен избор с дългосрочни последици.

Има думи, които в определен момент престават да описват действителността и започват да я прикриват. Те се употребяват толкова често, че загубват съдържанието си и се превръщат в параван, зад който може да се скрие почти всичко. „Криза“ е точно такава дума. Казваме, че Западът е в криза – икономическа, политическа, морална, ценностна, демографска – и с това сякаш приключваме разговора. Криза звучи като нещо временно, като отклонение от нормалния ход на нещата, като болест, която рано или късно ще бъде преболедувана. Само че онова, което се случва днес, не прилича на болест. Прилича на решение, взето хладно, методично и без угризения.

Западът не се събуди една сутрин изненадан от света. Не беше хванат неподготвен. Не беше изпреварен фатално от историята. Напротив – това, което днес се представя като „неизбежно“, е резултат от дълга поредица от съзнателни избори, вземани далеч от обществото, но за негова сметка. Избори, при които хората не бяха питани какво губят, а само информирани какво трябва да приемат. И тук възниква въпросът, който упорито се избягва, защото е неудобен и разрушителен: от какво точно Западът реши да се откаже, за да запази властта си такава, каквато я разбира днес.

Защото ако се вгледаме внимателно, ще видим, че не става дума за липса на ресурси. Капиталът не е изчезнал. Технологиите не са унищожени. Военната мощ не е изпарена. Финансовите потоци не са пресъхнали. Това, което изчезва, е не материално, а фундаментално – обещанието, че обществото съществува, за да защитава хората си. Не да ги прави щастливи, не да ги изравнява, не да гарантира справедливост в абстрактен смисъл, а да им осигурява рамка, в която животът не е постоянна борба за оцеляване.

Това обещание беше лицемерно, често нарушавано, често предавано. Но то съществуваше. Имаше хоризонт. Имаше идея за утре. Имаше усещане, че колкото и да си слаб, системата няма да те смаже напълно. Днес тази идея е демонтирана не поради катастрофа, а поради излишност. Тя пречи.

Новият Запад не обещава бъдеще. Той предлага управление. Не предлага стабилност, а „гъвкавост“. Не предлага сигурност, а „адаптивност“. Не говори за смисъл, а за „устойчивост“. Това са думи, които звучат модерно и рационално, но зад тях се крие едно просто и жестоко послание: не очаквайте защита – научете се да издържате. Не планирайте – реагирайте. Не изисквайте – приспособявайте се.

Тук се случва голямата подмяна. Несигурността престава да бъде проблем за управление и се превръща в основен инструмент на управлението. Човекът, който не знае какво го чака след шест месеца, не планира семейство. Човекът, който не знае дали ще има работа след година, не задава въпроси. Човекът, който живее в постоянен страх от срив, няма време за гражданско съзнание. Той оцелява. И точно това е целта.

Стабилните общества са неудобни. Те искат отчет. Те задават въпроси. Те очакват баланс между власт и отговорност. Те имат памет и сравнение. Обществата в перманентна несигурност нямат нищо от това. Те са разпаднати на индивиди, затворени в лични стратегии за спасение. Те не се обединяват, защото нямат общ хоризонт. И когато обществото престане да бъде общност, властта престава да се страхува от него.

Това е моментът, в който Западът направи своя ключов избор. Той реши, че повече няма нужда да бъде оправдаван пред собствените си граждани. Че моралният договор може да бъде заменен с административна легитимност. Че отчетността е тежест, а не необходимост. Оттук нататък властта вече не търси съгласие. Тя търси подчинение, облечено в езика на ценностите.

И тук трябва да кажем нещо ясно и без илюзии: това не е грешка, не е отклонение, не е временно изкривяване. Това е нова философия на управление. Философия, в която човекът не е цел, а фактор. Не е субект, а променлива. Не е носител на смисъл, а носител на риск.

От този момент нататък думата „криза“ започва да служи не за описание, а за алиби. Всичко може да бъде оправдано с нея – обедняването, несигурността, разпадането на социалните системи, изчезването на перспективата. „Временни трудности“. „Неизбежни процеси“. „Нова реалност“. Но когато временните трудности продължават десетилетия, когато неизбежните процеси винаги удрят надолу, когато новата реалност винаги означава по-малко защита и повече риск за обикновения човек – тогава вече не става дума за криза. Става дума за избор на страна.

И този избор не е в полза на обществото.

Западът не се разпада, защото не може да се справи. Той се разпада, защото не иска да се връща към модел, който го задължава. Модел, в който властта трябва да обяснява, да убеждава, да носи вина. По-лесно е да управляваш хора, които не очакват нищо. По-лесно е да контролираш общество, което е загубило представа за бъдещето.

Това е началото. Не най-шумното, не най-драматичното, но най-важното. Началото на отказа. Отказ от отговорност. Отказ от обещание. Отказ от самата идея, че властта дължи нещо на онези, върху които упражнява властта си.

Когато властта престане да се страхува от народа, демокрацията не умира изведнъж. Тя не се отменя с декрет, не се забранява със закон, не изчезва с гръм и трясък. Тя се изпразва. Остава формата, но съдържанието бавно се източва, докато накрая думата продължава да се използва, а смисълът ѝ вече не съществува. Именно това се случи в Запада – не като инцидент, а като целенасочен процес.

Изборите останаха. Те дори станаха по-чести, по-добре организирани, по-технологични. Но престанаха да бъдат опасни за властта. Резултатите вече не застрашават стратегическия курс. Независимо кой печели, посоката остава същата. Разликите се свеждат до интонация, до стил, до културни знаци. Сменят се лица, но не се променят решенията. И когато това стане очевидно, изборът се превръща от акт на суверенитет в ритуал на легитимация.

Това е решаващият момент. Не когато хората престанат да гласуват, а когато започнат да усещат, че гласът им няма значение. От този момент нататък демокрацията започва да тежи не като право, а като задължение. Тя вече не дава усещане за участие, а за безсилие. И тогава властта прави следващата стъпка – тя се изнася там, където гласът на обществото не достига.

Реалните решения започват да се вземат в пространства, които са принципно недостъпни за граждански контрол. Наднационални структури, регулаторни органи, комисии, агенции, експертни мрежи. Там няма избори. Няма смяна. Няма наказание. Там има само процедури и „правилност“. Ако нещо се обърка, никой не носи вина – просто „обективните условия“ са били такива. Това е идеалната власт: власт без отговорност.

В този момент народният суверенитет престава да бъде източник на легитимност и се превръща в риск. Гласът на обществото започва да се възприема като нещо опасно, непредсказуемо, дори вредно. Хората „не разбират сложността“. Те „се поддават на емоции“. Те „гласуват неправилно“. Тази реторика не е случайна. Тя подготвя моралното оправдание за ограничаване на самия избор.

Тук се ражда новият образ на врага – не външният противник, а собственият гражданин. Онзи, който не споделя „правилната позиция“. Онзи, който задава неудобни въпроси. Онзи, който не приема, че няма алтернатива. От този момент нататък всяко несъгласие може да бъде обявено за заплаха – за демокрацията, за стабилността, за ценностите. И колкото по-абсурдно звучи това, толкова по-настойчиво се повтаря.

Така демокрацията започва да се защитава от демокрацията. Цензурата вече не е цензура, а „борба с дезинформацията“. Ограничаването на избора не е ограничаване, а „отговорно лидерство“. Моралният натиск не е принуда, а „грижа“. Всичко се преобръща. Езикът се превръща в инструмент за подмяна на реалността.

В този нов ред властта не търси съгласие. Тя търси подчинение, облечено в чувство за вина. Ако не си съгласен, значи си безотговорен. Ако се съпротивляваш, значи застрашаваш общото благо. Ако искаш избор, значи не разбираш колко е сложен светът. Това е изключително ефективна форма на управление, защото тя не изисква репресия. Хората започват сами да се цензурират, сами да се съмняват в правото си на мнение, сами да приемат, че „може би не са достатъчно компетентни“.

И тук демокрацията окончателно се превръща в технология за управление, а не във форма на народна власт. Тя вече не служи, за да изразява волята на обществото, а за да я коригира, филтрира и в крайна сметка неутрализира. Процедурите остават, защото са полезни. Те създават усещане за нормалност. Но съдържанието е изпразнено.

Най-циничното в този процес е претенцията за морално превъзходство. Властта не просто управлява – тя поучава. Тя не просто взема решения – тя възпитава. Тя не просто налага – тя „спасява“. И когато една власт започне да се възприема като морално по-висша от обществото, което управлява, всяка форма на отчетност изчезва. Защото как се търси отговорност от онзи, който твърди, че действа „за твое добро“, независимо от цената.

Това е моментът, в който демокрацията престава да бъде договор и се превръща в монолог. Властта говори, обществото слуша. Ако роптае – значи не е дорасло. Ако отказва – значи е опасно. Това не е временна деформация. Това е устойчива система, в която страхът от народа е заменен с презрение към него.

И тук се затваря кръгът, започнал в първата част. Когато властта вече не се страхува от обществото, тя няма нужда да му обещава бъдеще. Достатъчно е да го управлява в настоящето – чрез несигурност, чрез вина, чрез постоянен натиск да бъде „отговорно“. А отговорността в този нов език означава едно: да не задаваш въпроси.

Има моменти, в които войната престава да бъде трагично изключение и се превръща в работещ модел. Не като случайност, не като катастрофа, а като инструмент. Именно това е най-страшното в начина, по който Западът прие и интегрира войната в своята нова управленска логика. Тя вече не е провал на политиката, а нейно продължение с други средства – и то не толкова срещу външен враг, колкото като средство за дисциплиниране на собствените общества.

Войната има едно изключително удобно свойство: тя суспендира въпросите. Във време на война не се пита „защо“, а „на чия страна си“. Не се обсъждат социални последици, а се броят „необходимите жертви“. Не се търси отчетност, а лоялност. Войната изисква подчинение и го получава не чрез насилие, а чрез морален натиск. И точно затова тя се превърна в толкова привлекателен инструмент за елити, които вече не желаят да обясняват.

Трагедията на Украйна в този смисъл не е просто регионален конфликт, а прецедент. Там видяхме в концентриран, почти лабораторен вид как изглежда общество, поставено изцяло в услуга на абстрактна геополитическа цел. Държава, в която човешкият живот постепенно се превърна в ресурс, а бъдещето – в залог. И най-страшното – това беше представено не като трагедия, а като морално превъзходство.

В Украйна беше извършено нещо много по-дълбоко от военна мобилизация. Там беше нормализирана идеята, че цялото общество може да бъде пожертвано, ако каузата е формулирана достатъчно високо. Че разрушението на икономиката е допустимо. Че демографската катастрофа е второстепенна. Че милионите хора, напуснали страната, са „част от цената“. Всичко това беше облечено в езика на ценностите и по този начин обезвредено като морален проблем.

Това е моментът, в който моралът престава да бъде граница и се превръща в оръжие. Колкото повече жертви, толкова по-висок става тонът. Колкото повече разруха, толкова по-малко пространство остава за съмнение. Всеки въпрос започва да звучи като предателство. Всяко колебание – като слабост. Така войната не просто унищожава, тя възпитава. Тя създава нов тип подчинение, много по-ефективно от класическата репресия.

И тук е голямата илюзия, която Западът старателно поддържа – че този модел е уникален, че е „само там“, че е продукт на специфични обстоятелства. Това не е вярно. Историята показва, че щом веднъж бъде прието, че едно общество може да бъде пожертвано в името на „по-висша цел“, този принцип започва да се разлива. Не механично, не навсякъде еднакво, но логиката му остава същата.

Защото ако е допустимо да се жертва чуждо общество, рано или късно става допустимо да се жертва и собственото – макар и по-бавно, по-цивилизовано, по-тихо. Не с бомби, а с обедняване. Не с фронт, а с несигурност. Не с открито насилие, а с постоянно износване на социалната тъкан.

Войната в Украйна показа още нещо, което рядко се изрича на глас: че обществата могат да бъдат доведени до състояние, в което самите те да настояват за собственото си изтощение, стига то да бъде представено като морално необходимо. Това е новият връх на управленската техника – когато жертвата започне да се възприема като добродетел, а оцеляването като подозрително.

И тук Западът направи следващата си крачка. Той не просто прие този модел. Той започна да го използва като аргумент за вътрешна дисциплина. „Вижте какво се случва там“, „Вижте какво е истинска жертва“, „Вие още имате избор, не се оплаквайте“. Така войната се превърна в средство за заглушаване на социалното недоволство. Всяко искане за защита започна да изглежда като егоизъм. Всяко настояване за стабилност – като морална слабост.

Това е дълбоко разрушителен процес. Защото той изтрива границата между външната политика и вътрешното управление. Войната престава да бъде нещо, което засяга само армията и дипломацията. Тя се превръща в постоянен фон, в аргумент, в оправдание. И когато обществото живее дълго време в този фон, то започва да възприема извънредното като нормално.

Най-страшното обаче е не самата война, а липсата на цивилизационен шок. Липсата на онзи момент, в който обществата да кажат „стоп“. Напротив – войната беше интегрирана, рационализирана, превърната в част от политическия език. Това означава само едно: границата вече е премината. И когато една цивилизация приеме разрушението като допустим инструмент, тя започва да руши и себе си.

Тук войната вече не е средство за победа. Тя е средство за управление. И когато управлението се научи да работи с разрушение, мирът престава да бъде необходим. Той дори става неудобен, защото мирът връща въпросите. А въпросите са нещо, от което този нов Запад се страхува повече от всичко.

Ако войната в Украйна е мястото, където новият модел на управление беше показан в крайна, почти безсрамна форма, то Европа е пространството, в което същият този модел започна да се налага тихо, цивилизовано и с претенцията за морално превъзходство. Без взривове. Без фронтове. Без драматични жестове. И точно затова – много по-опасно.

Европейски съюз не преживява внезапен срив. Той преживява бавна подмяна на смисъла. Европа престана да бъде проект за защита на общества и се превърна в проект за управление на процеси. Това е фундаментална промяна, която не се вижда веднага, защото не се изразява в катастрофи, а в постепенна ерозия. Не в колапс, а в изтощение.

Европейските институции говорят непрекъснато. Те произвеждат думи, документи, стратегии, директиви. Но този говор все по-малко има връзка с реалния живот на хората. Европа говори за ценности, докато стандартът на живот пада. Говори за устойчивост, докато цели отрасли се закриват. Говори за солидарност, докато социалните системи се свиват. И никъде в този говор не се появява въпросът: каква е цената за обществата и кой я поема.

Тук е ключовият момент. Европа престана да мисли за себе си като за съвкупност от конкретни народи, с конкретни страхове, слабости и нужди. Тя започна да мисли за себе си като за нормативен механизъм. А механизмът не съчувства. Той работи или не работи. Ако някой бъде смазан в процеса – това е „страничен ефект“.

Деиндустриализацията не се признава като провал, а се преименува в „преход“. Обедняването не е социален проблем, а „неравенство“. Несигурността не е криза, а „нова реалност“. Това не са просто думи. Това е систематично изчистване на отговорността чрез език. Когато не назоваваш болката, ти не си длъжен да я лекуваш.

Европа вече не обещава по-добър живот. Тя обещава правилно поведение. Не обещава защита, а съответствие. Не обещава сигурност, а адаптация. От човека не се очаква да живее стабилно, а да бъде гъвкав. А гъвкавостта в този контекст означава едно: да понесе загубата без съпротива.

Това е дълбоко антисоциална философия, представена като прогрес. Европа не казва „ще ви защитим“, а „ще ви научим как да издържате“. И когато хората започнат да усещат, че губят повече, отколкото получават, реакцията не е корекция, а морално поучение. Ако протестираш – значи си неинформиран. Ако искаш стабилност – значи си ретрограден. Ако се страхуваш – значи не си разбрал ценностите.

Така Европа постепенно се превръща в империя без демос. Империя не на територии, а на регламенти. Не на завоевания, а на директиви. Не на сила, а на безразличие. Това безразличие не е жестоко, не е злобно, не е агресивно. То е по-лошо – то е хладно. То не мрази хората. То просто не ги смята за централни.

Когато една политическа конструкция престане да се интересува от социалната цена на собствените си решения, тя започва да се разпада отвътре, без това да се вижда веднага. Европа изглежда стабилна, защото конфликтите ѝ са разтеглени във времето, разпределени по държави, обеззвучени чрез бюрокрация. Но под тази повърхност не се натрупва бунт, а празнота – празнота от принадлежност, от доверие, от смисъл.

Все повече хора не могат да отговорят на въпроса „защо съществува тази система“. Не „как функционира“, а „защо“. И когато този въпрос остане без отговор, обществата започват да се отчуждават. Европа се превръща в нещо, към което се приспособяваш, а не в нещо, което защитаваш. А конструкция, която не е защитавана от собствените си общества, може да се задържи само чрез инерция и принуда.

Особено показателно е отношението към социалния разпад. Той не се разглежда като опасност, а като шум. Като нещо, което може да бъде заглушено с още регулации, още комуникационни кампании, още морални апели. Но обществата не се лекуват с апели. Те или получават перспектива, или се разпадат.

И тук Европа започва да прилича на Украйна не по мащаб, а по логика. Логиката, че обществото е вторично спрямо целта. Че хората са средство. Че бъдещето може да бъде жертвано, ако настоящето изглежда морално правилно. Това е цивилизационна слепота, която не изисква външен враг. Тя подкопава системата отвътре.

Европа не се срутва с трясък. Тя се изпразва – от индустрия, от солидарност, от доверие. И когато този процес стигне точката, в която вече няма какво да се изпразва, ще стане ясно, че не става дума за временна криза, а за край на един исторически модел, който отказа да защитава собствените си общества.

Ако дотук можеше да се говори за Запада, за Европа, за войната и за моделите на управление с известна аналитична дистанция, то тук тази дистанция изчезва. Защото има едно място, където всички тези процеси не се наблюдават, а се живеят. Място, където новият ред не е теория, а ежедневие. Това място е България.

България не е изключение. Тя не е аномалия. Тя не е „специален случай“. Тя е концентрат. Тук процесите, които в центъра на Европа се разгръщат бавно и под благовидни предлози, се случиха рано, грубо и без анестезия. Затова и картината е по-ясна, по-болезнена и по-честна. България показва как изглежда обществото, когато социалният договор е не просто нарушен, а изоставен.

Това, което се случи тук през последните десетилетия, често се описва като преход, като труден, но необходим път, като цена за „връщането в Европа“. Но зад този език се крие нещо много по-дълбоко и по-разрушително. Българската държава постепенно престана да носи отговорност за собственото си общество. Не формално, не с декларация, а на практика. Тя престана да обещава. А когато една държава престане да обещава, тя престава и да бъде държава в класическия смисъл.

Бедността сама по себе си не е уникална. Историята е пълна с бедни общества, които оцеляват, защото имат хоризонт. В България проблемът не е просто бедността. Проблемът е липсата на перспектива, превърната в норма. Младите не напускат страната, защото искат повече. Те напускат, защото не виждат защо да останат. Старите не живеят в достойнство, а в търпение. Средното поколение се разкъсва между оцеляване и вина, че не може да осигури бъдеще.

Тук държавата не се възприема като защита, а като препятствие. Институциите не са коректив, а формалност. Политиката не е пространство за избор, а сцена за имитация. Изборите се провеждат, но не пораждат очакване. Те не отварят бъдеще, а затварят цикъл. И когато хората престанат да очакват нещо от политиката, тя престава да бъде легитимна, независимо от процедурите.

Особено показателна е демографската катастрофа. Тя не е просто резултат от икономически трудности. Тя е вот на недоверие, изразен не с бюлетина, а с куфар. Цели региони се изпразниха не защото хората не обичат родината си, а защото родината престана да им предлага място в бъдещето. Това е най-тежката присъда за всяка държава – когато собствените ѝ граждани не виждат смисъл да останат.

България преживя много рано това, което днес започва да се случва в центъра на Европа: разпад на солидарността, атомизация на обществото, превръщане на всеки човек в самостоятелен проект за оцеляване. Тук почти няма общи каузи. Няма илюзии. Няма и доверие. И когато тези три неща изчезнат, обществото престава да бъде общество и се превръща в територия.

Точно затова България е толкова важна за разбирането на новия Запад. Тя показва как изглежда крайният резултат, когато държавата се откаже от ролята си на защитник и приеме ролята си на администратор на упадъка. Когато управлението не се стреми да промени посоката, а да управлява последствията. Когато политиката не предлага решения, а обяснения защо решенията са невъзможни.

И тук се случва най-опасното – нормализирането на разпада. Хората свикват. Свикват с ниските очаквания. Свикват с отсъствието на перспектива. Свикват с мисълта, че „така е навсякъде“ и „няма как“. Това свикване е смъртоносно за всяко общество, защото убива самия импулс за промяна.

България не е предупреждение заради мащаба си, а заради логиката си. Тя показва какво се случва, когато обществото бъде оставено само да се справя, докато елитите се интегрират другаде – в наднационални структури, в чужди мрежи, в абстрактни проекти. Тук разделението между управляващи и управлявани не е политическо, а екзистенциално. Те живеят в различни реалности, с различни хоризонти и с различна отговорност.

И ако в България този процес изглежда груб и циничен, то в Европа той тепърва ще се разгръща. По-меко, по-красиво опакован, но по същата логика. Затова България не е изключение от правилото. Тя е предвестник. Това, което тук се случи рано и без маска, в центъра ще се случи по-късно и с морална реторика.

И най-тежкото в тази картина е не бедността, не корупцията, не институционалната слабост. Най-тежкото е усещането, че държавата и обществото са се разделили завинаги. Че вече няма общ проект, няма общо бъдеще, няма дори общ език. А когато това стане, възстановяването е почти невъзможно, защото няма към какво да се върнеш.

В този момент вече може да се каже ясно и без заобикалки: това, което наблюдаваме, не е криза на Запада, а край на една негова самозаблуда. Край на илюзията, че властта може да се откъсне от обществата си, без да разруши самата основа, върху която стои. Край на убеждението, че управлението е достатъчно само по себе си, че не се нуждае от доверие, от смисъл, от морален договор. Край на представата, че хората могат да бъдат третирани като фактор, без това да има последствия.

Западът, който познавахме, беше противоречив, често лицемерен, често несправедлив. Но той имаше едно ключово качество – вярваше, че трябва да се оправдава пред собствените си общества. Дори когато лъжеше, дори когато манипулираше, дори когато провеждаше жестоки политики, той го правеше с усещането, че дължи обяснение, че трябва да убеждава, че легитимността не е даденост. Днешният Запад вече не вярва в това. Той управлява.

Тази промяна е дълбока и необратима. Властта вече не се възприема като служба, а като функция. Обществото не е партньор, а среда. Човекът не е цел, а ресурс. И когато тази логика стане доминираща, всяка форма на социален договор губи смисъл. Защото договор предполага взаимност. А тук взаимност няма.

Новият ред не обещава нищо. Той не предлага визия, не формулира бъдеще, не изгражда разказ, в който хората да се разпознаят. Той изисква адаптация, гъвкавост, търпение, жертви – но не дава насреща нищо, освен морално превъзходство и административна стабилност. Това не е обществен проект. Това е управление на разпада.

И тук стигаме до най-важното. Обществата могат да търпят много. Могат да търпят бедност. Могат да търпят неравенства. Могат да търпят дори поражения. Но има едно нещо, което не могат да търпят дълго – пълно безразличие. Усещането, че никой не се интересува дали ще оцелееш, дали ще имаш бъдеще, дали децата ти ще живеят по-добре от теб. Това усещане разяжда не бавно, а отвътре.

Точно това виждаме днес. Не бунт, не революция, не масов гняв. Виждаме оттегляне. Хората се оттеглят от политиката, от институциите, от общите каузи. Те престават да вярват, престават да очакват, престават да участват. Това е най-опасната форма на разпад, защото тя не създава видими конфликти. Тя създава празнота.

В тази празнота демокрацията се превръща в ритуал без съдържание. Изборите се провеждат, но не пораждат надежда. Политиката съществува, но не предлага избор. Обществото формално е там, но реално отсъства. А властта, лишена от нуждата да се оправдава, започва да се самовъзпроизвежда, затворена в собствените си структури и език.

Исторически това винаги е завършвало по един и същи начин. Не с внезапен срив, а с изчерпване. С момент, в който системата продължава да функционира, но вече няма какво да управлява, освен самата себе си. В този момент вече няма значение дали я наричаме демокрация, либерализъм или ред. Формата оцелява, съдържанието е изчезнало.

Най-голямата ирония е, че Западът сам унищожава онова, което го направи силен – връзката между власт и общество. Не външен враг, не конкурентна цивилизация, не военен удар. Само отказът да се поеме отговорност към собствените хора. Само убеждението, че управлението е достатъчно, че смисълът е излишен, че бъдещето може да бъде отложено безкрайно.

Но бъдещето не се отлага безкрайно. То или се изгражда, или се губи. И когато обществата усетят, че нямат място в него, те не се вдигат непременно на бунт. Те просто престават да бъдат общества.

Това е истинският край на Запада, който познавахме. Не като география, не като култура, не като институции, а като цивилизационно обещание. И когато това обещание изчезне, не остава нищо, което да оправдае властта, освен самата власт.

А тя никога не е била достатъчна.

*** Споделяйте такива текстове сред приятели и близки в социалните мрежи, защото Фейсбук ги ограничава по понятни причини!? От всички нас зависи да стигнат до повече хора и да променят ситуацията.