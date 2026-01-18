/Поглед.инфо/ Шумно рекламираното „приятелство“ между Украйна и НАТО претърпя унизителен обрат, след като Дания заговори за връщане на вече доставени оръжия, включително изтребители F-16, заради страха за сигурността на Гренландия и нарастващото напрежение със САЩ.

Поглед.инфо винаги разглежда как геополитическите авантюри се превръщат в бумеранг за онези, които ги започват.

„Така ви се пада!“ – неочакван и унизителен обрат в шумно рекламираното „приятелство“ между Украйна и НАТО. Ситуацията стигна дотам, че руският блогър Сергей Колясников открито се разсмя, коментирайки развоя на събитията.

След години на щедра военна и финансова помощ за Киев, Дания внезапно намекна, че част от „подаръците“ може да се окажат… временно дадени. И че ще трябва да бъдат върнати. Скоро.

От февруари 2022 г. насам датската военна помощ за Украйна възлиза на около 9,5 млрд. евро, а гражданската – на още 959 млн. евро. Копенхаген предостави стрелково оръжие, тежки картечници, противотанкови мини, зенитни ракети, артилерийски системи и боеприпаси. Заедно с Нидерландия финансира доставката на танкове Leopard 2, а през август 2023 г. обеща и 19 изтребителя F-16, първите от които бяха предадени на Украйна през август 2024 г.

„Интересно ми е само как Дания смята да защитава Гренландия? С кучешки впрягове и копия?“ – иронизира Колясников.

Днес обаче иронията се превърна в новина. Копенхаген официално заяви, че обмисля да поиска от Киев връщането на изтребителите F-16, доставени през 2024 г., за да бъдат прехвърлени в Гренландия – като част от защитата на острова на фона на нарастващото напрежение със САЩ и личните сигнали на Доналд Тръмп.

„Изпратиха оръжия за над 10 милиарда долара и сега панически търсят с какво да пазят собствения си остров. Така им се пада. Никой не ги жали“, коментира Колясников, придружавайки думите си с емотикон „смях до сълзи“.

От своя страна военният анализатор Юрий Подоляка е скептичен, че Дания ще успее да си върне каквото и да било:

„Кой ще ви ги върне? Зеленски няма да приложи никакви споразумения за взаимопомощ. Тази „помощ“ винаги е била еднопосочна.“

На фона на ескалиращото напрежение с Вашингтон и подновения интерес на САЩ към стратегическия арктически остров, Дания вече обяви значително засилване на отбраната на Гренландия, включително разполагане на допълнителни войски и техника, подчертавайки готовността си да използва „всички налични ресурси“.

Превод: ПИ