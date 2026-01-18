/Поглед.инфо/ Брифинг на АБВ: Румен Петков разкри какво е договорено в Мароко и защо София може да стане ключов европейски „вход“ към африкански икономически проекти. Той очерта меморандум за образование, наука и културен обмен, но и по-големи залози: афроатлантически икономически съюз и мегапроект за газопровод по атлантическото крайбрежие от Нигерия до Мароко. Във вътрешнополитически план Петков обвини ГЕРБ, че хвърля държавата в хаос заради партиен интерес, алармира за административен срив след еврото и настоя да не се пипа Изборният кодекс „в 12 без 5“. Най-острите му думи бяха за „коалицията на желаещите“ и за идеята България да ремонтира скъпо „дарени“ миночистачи, които превръщат страната в „минната тоалетна“ на Европа.



Поглед.инфо винаги разглежда как външната политика, икономическите сделки и изборните правила се срещат в една обща битка за суверенитета и интереса на България.

Румен Петков (АБВ) представя резултатите от посещение в Мароко: меморандум за сътрудничество, образование и култура; перспектива за африкански икономически съюз и енергиен коридор по Атлантика. Втората част е силно политическа: критика към ГЕРБ, предупреждения за хаоса след еврото, позиция за изборните правила, атака срещу „коалицията на желаещите“ и сделките за „дарени“ кораби, които ще струват десетки милиони за ремонт.

#АБВ #РуменПетков #БългарскаПолитика #ЧерноМоре #НационалнаСигурност