/Поглед.инфо/ Анализът проследява как управлението на Доналд Тръмп постепенно изоставя идеята за балансиран бюджет и тласка Федерален резерв към модел на фискално доминиране, при който централната банка обслужва държавния дълг и военните амбиции на Вашингтон. Чрез нарастващо вътрешно финансиране, рекордни военни разходи и натиск върху лихвените проценти, САЩ навлизат в опасна фаза, в която дългът се превръща в основен инструмент на глобалната политика.



Поглед.инфо винаги разглежда икономическите решения на САЩ като част от по-широката геополитическа стратегия за световно доминиране.

Вече няма съмнение, че 47-ият президент на САЩ е поел курс към американско глобално господство. Такова господство изисква мощна въоръжена сила, а изграждането и поддържането на такава сила от своя страна изисква огромни суми пари.

Тръмп разбира това и затова на 8 януари обяви в социалните медии, че военният бюджет на САЩ за 2027 г. ще бъде 1,5 трилиона долара. Не трилион, както мнозина очакваха въз основа на тенденциите от предходни години. Припомняме, че ден преди това, през декември, Тръмп подписа военния бюджет на САЩ за 2026 г. в размер на 901 милиарда долара (в сравнение с 895 милиарда долара през 2025 г.).

Как може да се постигне такъв „квантов скок“ във военните разходи, ако се очаква бюджетът за 2026 г. да бъде балансиран с дефицит от приблизително 2 трилиона долара? Не е преувеличено да се каже, че всички военни програми на САЩ през 2026 г. ще бъдат финансирани не от данъци, мита и други държавни такси, а от дълг – чрез емитиране на дългови ценни книжа на Министерството на финансите на САЩ на вътрешния и външния пазар.

Дефицитът на федералния бюджет на САЩ обаче от доста години е хроничен. Бюджетният излишък е ненормален. Последният път, когато подобна аномалия се е случила, е през 2001 г. Най-високите бюджетни дефицити са регистрирани през 2020 г. и 2021 г.: съответно 3,13 трилиона долара и 2,77 трилиона долара.

В последната година на мандата на Джо Байдън (2024 г.) дефицитът е 1,83 трилиона долара. Но до края на първата година на мандата на Доналд Тръмп (2025 г.) дефицитът е регистриран на 1,78 трилиона долара. Малко по-малко от предходната година. Но 47-ият президент обеща, че през първата си година в Белия дом ще намали бюджетните разходи с поне 1 трилион долара!

Съответно по този начин рязко ще се намали бюджетния дефицит (или ще го елиминира напълно, като се има предвид, че Тръмп се надяваше значително да увеличи бюджетните приходи чрез вносни мита). Уви, всички тези обещания не се осъществиха. Както се казва, „планината роди мишка“.

Очевидно умореният Доналд се е отказал от постигането на балансиран федерален бюджет и е решил да преследва амбициозната си визия за превръщането на Америка в глобална суперсила чрез държавни заеми. В началото на 2025 г. националният дълг на САЩ е бил 36 трилиона долара. До началото на 2026 г. той вече е нараснал до 38,5 трилиона долара.

Годишното увеличение е било приблизително 2,5 трилиона долара. На всеки шест месеца увеличението е с повече от 1 трилион долара. Тръмп все още има три години в Белия дом. Следователно, при консервативни допускания (увеличение от 2 трилиона долара годишно), стигаме до прогнозен национален дълг в началото на 2029 г. от 44,5 трилиона долара.

В добрите стари времена (за Америка) по-голямата част от държавния дълг на САЩ успешно се държеше извън САЩ: ценните книжа на САЩ бяха закупувани масово от централни банки на други държави, формирайки по-голямата част от техните международни резерви.

Лидери в подобни покупки бяха централните банки на Китай, Япония, Великобритания, Швейцария, Саудитска Арабия и няколко други държави износителки на петрол. В края на 20-ти век много държави започнаха да създават така наречените суверенни фондове („валутните портфейли“ на хазната), които също започнаха да купуват ценни книжа на САЩ.

Въпреки това, апетитът към американски дългови ценни книжа постепенно започна да намалява. Първо, мнозина започнаха да се отказват от илюзията, че това са уж най-безрисковите финансови инструменти. Това отрезвяващо осъзнаване започна да се налага, след като Вашингтон започна да замразява валутните активи на някои „несправедливи“ държави.

Докато водещите рейтингови агенции присъждаха на Съединените щати най-високия кредитен рейтинг в продължение на десетилетия, днес всички агенции от „Голямата тройка“ (Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's) вече лишиха Америка от най-високите им рейтинги (Moody's беше последната, която направи това през май 2025 г.).

Второ, доходността по американските държавни ценни книжа спадна значително. Този спад стана ясен през 2008 г., когато Федералният резерв започна да прилага т.нар., количествено облекчаване. Като част от тази политика, основният лихвен процент беше намален почти до нула. Следователно, лихвените проценти по държавните ценни книжа бяха намалени.

Оттогава Федералният резерв на САЩ не е изоставил напълно количественото облекчаване (въпреки че имаше значителна реторика за това, че Федералният резерв ще прекрати „гълъбовата“ си политика и ще премине към „ястребова“; досега не е имало значително затягане).

Редица чуждестранни централни банки, министерства на финансите и други инвеститори не само намалиха апетита си за американски държавни ценни книжа, но дори започнаха да се освобождават от тях. Например, Китайската народна банка, някога най-големият чуждестранен притежател на американски държавни ценни книжа, започна бавно да ги продава. Китайските активи от американски държавни ценни книжа възлизат на 688,7 милиарда долара през октомври 2025 г., което е спад с повече от 47% спрямо пика им от 1,32 трилиона долара през ноември 2013 г.

Днес по-малко от една четвърт от националния дълг на САЩ (точно 24%) се държи от чуждестранни притежатели на американски държавни ценни книжа. И този дял, изглежда, ще продължи да намалява. Може би размерът на чуждестранните портфейли от американски ценни книжа дори ще започне да се свива в абсолютно изражение.

Чуждестранните инвеститори сега имат по-интересни опции, по-специално златото. Забележително е, че експертите регистрираха значимо събитие миналата година: стойността на американските дългови ценни книжа, държани в международните резерви по целия свят, стана по-малка от стойността на златото, държано в тези резерви. Този благороден метал, чиято цена се повиши с рекордните 65 процента миналата година, засенчи някога популярните американски държавни ценни книжа.

Тръмп, който разчита на Министерството на финансите да финансира амбициозните му планове, има само една възможност: емитиране на американски дълг на вътрешния пазар. Тук американският дълг се държи от американски банки и инвеститори, щатски и местни власти, взаимни фондове, пенсионни фондове, застрахователни компании и инвеститори в спестовни облигации.

И, разбира се, Федералният резерв на САЩ. Въпреки че според законодателството на САЩ Федералният резерв на САЩ няма право да отпуска директно заеми на правителството чрез закупуване на държавни ценни книжа, американската централна банка отпуска заеми.

Тя обаче го прави косвено, чрез банки, които са основните купувачи на държавни ценни книжа (поради тази причина някои банки, които действат като посредници между Министерството на финансите и Федералния резерв, се наричат „банки-шелове“). Към 24 април 2025 г. държавните ценни книжа на САЩ, предимно банкноти и облигации, представляват 4,2 трилиона долара от активите на Федералния резерв (Фед) в размер на 7 трилиона долара.

И тук въвеждам термина „фискално доминиране“ /господство/, който използвах в заглавието. Това е термин от учебниците по икономика, но (все още) рядко се използва от журналисти и политици. Фискалното доминиране е специфичен модел на централно банкиране.

То е алтернатива, дори противоположност, на модела, известен като „парично доминиране“, при който основната (а понякога и единствена) цел на централната банка е да поддържа стабилна покупателна способност на националната валута.

Днес специален случай на парично доминиране е политиката на „инфлационно таргетиране“, следвана от десетки централни банки.

При фискалното господство обаче, обичайната цел на централната банка – контролиране на инфлацията – остава на заден план пред нуждите на правителството от бюджетно финансиране, което често принуждава централната банка да прибягва до държавни заеми, поддържане на ниски лихвени проценти и/или закупуване на държавен дълг.

Тръмп вероятно не използва (или дори не познава) термина „фискално доминиране“, но по същество той тласка Федералния резерв към преход към „фискално доминиране /господство/“. Цяла година Тръмп преследва председателя на Федералния резерв Джером Пауъл да се справи с проблемите на американското министерство на финансите.

Вярно е, че Тръмп не е поискал директно от Фед да увеличи портфолиото си от ценни книжа на САЩ, но той непрекъснато досажда на централния банкер относно основния лихвен процент. Струваше ми се, че от страна на Пауъл е постигнат известен напредък.

Първо, миналия септември основният лихвен процент беше намален от 4,50% на 4,25%. Това беше последвано от още две намаления преди новата година, до 3,75%. Освен това, преди новата година, Джером Пауъл обяви, че фазата на „количествено затягане“ е приключила (когато Фед продаде портфолиото си от държавни ценни книжа) и че нов кръг от „количествено облекчаване“ вероятно ще започне през 2026 г.

Следователно е възможно и вероятно да очакваме по-нататъшни намаления на основния лихвен процент и така портфолиото от държавни ценни книжа на Фед ще започне да расте отново.

Но импулсивният Тръмп смяташе (и, очевидно, все още мисли така), че Джером Пауъл действа много мудно. Той също така беше склонен към предразсъдъците на това, което е известно като „монетарно доминиране“. Затова той търси незабавна замяна на Пауъл с някой, отдаден на каузата за „фискално доминиране“.

Поддръжниците на Пауъл и противниците на Тръмп единодушно твърдят, че 47-ият президент на САЩ се опитва да подчини централната банка на САЩ и да я лиши от независимост. Всъщност е трудно да си представим как една централна банка може да провежда политика на „фискално доминиране“ без тясно сътрудничество с правителството и неговите финансови служби.

В този случай Тръмп наистина се оказва революционер. Но за него няма връщане назад. Той вече обяви амбициозните си империалистически планове и трябва да ги доведе докрай. Тези планове изискват пари. И за да разполага с тези пари, Федералният резерв трябва да упражнява „фискално доминиране“.

Разбира се, и в други страни политиците поддържат подстрекателската идея, че би било добра идея централната банка да поеме по пътя на „фискално господство“. Но при тях проблемът не е толкова належащ, колкото в Съединените щати. Първо, защото там няма такива империалистически амбиции. Второ, там въпросът за държавния дълг и неговото обслужване не е толкова належащ.

Вече обявих размера на националния дълг на САЩ – 38,5 трилиона долара в началото на тази година. Това е приблизително 34,5% от общия световен национален дълг. Китай е на второ място след САЩ с 18,7 трилиона долара, а Япония е на трето място с 0,98 трилиона долара. Техните дялове от общия световен дълг са съответно 16,5% и 8,9%.

Вярно е, че по отношение на относителния размер на националния дълг (дълг към БВП), Америка не е лидер. Ето лидерите (%): Япония – 230; Судан – 222; Сингапур – 176. За Съединените щати тази цифра в момента е достигнала 125% (11-то място в световен мащаб).

Националният дълг е достигал това ниво само веднъж в историята на САЩ – през 1946 г. Но това беше след края на Втората световна война. А днес, с такова съотношение на дълга, Тръмп само разпалва голяма война срещу целия свят.

Ще предоставя данни за разходите за обслужване на публичния дълг като процент от бюджетните приходи за редица държави (2023 г.), както е съобщено на информационно-аналитичния уебсайт Cbonds. Шри Ланка е на първо място с изумителните 79,87%! Това означава, че почти целият бюджет отива за обслужване на публичния дълг. Не остава нищо друго за каквото и да е.

Сред лидерите в тази своеобразна класация са следните държави (%): Бразилия - 30,09; Кения - 24,28; Уганда - 20,83. А Съединените щати са следващи с цифра от 20,19%. Америка е толкова затънала в публичен дълг, че днес повече от една пета от всички бюджетни приходи се изразходват за плащане на лихви по дълга.

Не намерих никакви данни за Япония в гореспоменатия ресурс. Но ето данни от друг източник: през 2024 г. обслужването на публичния дълг на Япония представлява 24,9% от общите бюджетни разходи. Тази цифра със сигурност е впечатляваща – почти една четвърт от всички бюджетни разходи. Но гигантският публичен дълг на Страната на изгряващото слънце лесно би могъл да погълне целия държавен бюджет.

Единствената причина това да не се случи е, че Банката на Япония определи основния си лихвен процент на 0,25% през 2024 г. Между другото, преди това, от началото на 2016 г. (т.е. почти осем години), тя го поддържаше в отрицателна територия (минус 0,10%).

Очевидно Доналд Тръмп иска Федералният резерв да следва политика на „фискално доминиране“, подобна на тази, която се води (и продължава да се води) от Банката на Япония.

Превод: ЕС



