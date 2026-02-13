/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев разкрива задкулисието на знаковия отказ на Владимир Путин и Александър Лукашенко да присъстват на първата среща на „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп. Под влиянието на стратегическия съюз със Си Дзинпин и в условията на замразени активи, Москва и Минск избраха суверенитета пред ролята на американски „сателити“.

Геополитическата интрига: Путин, Тръмп и сянката на Пекин

„Конспирацията“ между Владимир Путин и Александър Лукашенко изглежда е подредила всичко на местата му в сложния пъзел на глобалната политика. В навечерието на първата среща на шумно рекламирания „Съвет за мир“ на Доналд Тръмп, новината дойде като студен душ за Вашингтон: лидерите на Русия и Беларус няма да присъстват. Официалната формулировка е, че Москва все още „изучава въпроса“, но зад дипломатическата учтивост прозира тежкият удар, нанесен от Си Дзинпин.

Китай няма никакъв интерес да вижда Москва и Минск в ролята на „младши партньори“ или сателити на САЩ. Въпреки примамливите миражи за трилиони долари, обещани в прословутия „План Дмитриев“, Русия категорично отказва да се превърне в суровинен придатък на американската икономика. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че този ход е ясен сигнал: ерата на еднополюсния диктат, маскиран като „миротворчество“, е приключила.

Елегантният ход на Кремъл и палестинският въпрос

Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, беше лаконичен, но изключително ясен. Кремъл няма планове за участие в първото заседание, а проектът „Съвет“ все още се разработва от руското Министерство на външните работи в координация с „съюзници и партньори“. Тези две думи – съюзници и партньори – са ключовият код, насочващ директно към Пекин.

Вторият критичен момент е предложението на Путин: САЩ да преведат 1 милиард долара от замразените руски активи директно на „Съвета за мир“ за нуждите на палестинците в Газа. Това е изключително елегантен дипломатически капан. Вашингтон, който де факто е присвоил тези средства, не бърза да ги дава за хуманитарни каузи, които не контролира напълно. Александър Дугин правилно определи този ход като „елегантен“. Русия показва, че няма да влезе в никакви структури, докато САЩ не признаят правото ѝ на суверенно разпореждане с нейните ресурси и докато не спрат да се държат като „първа цигулка“, която диктува правилата на всички останали.

Лавров и скептицизмът на руската дипломация

На „правителствен час“ в Държавната дума Сергей Лавров не скри своя скептицизъм. Руският външен министър подчерта, че много страни на Запад и Изток, включително постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, подхождат с огромна предпазливост към идеята на Тръмп. Лавров постави и конкретно условие: пълен отчет за това как биха били похарчени руските милиарди за палестинския народ.

Всъщност Москва е загрижена за нещо много по-дълбоко. Администрацията на Тръмп се опитва да наложи „Съвета за мир“ като алтернатива на ООН – джобна структура, чрез която Вашингтон да легитимира своите глобални решения под претекст за решаване на регионални конфликти. Русия, като велика сила с право на вето, не може и няма да се съгласи с подмяната на международното право с американски „правила“. Според прогнозите на експертите Москва ще продължи да протака, докато накрая учтиво откаже членство, обещавайки подкрепа „отвън“ само за онези инициативи, които съвпадат с нейния национален интерес.

Защо Лукашенко „видя светлината“?

Беларуският президент Александър Лукашенко, който първоначално прояви интерес към поканата на Тръмп, също направи рязък завой. Официалната версия на Минск е „натоварен график“, но истината е много по-прозаична и опасна. Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия предупреди за подготвян от Запада нов опит за смяна на властта в Беларус.

Лукашенко очевидно си е спомнил уроците от миналото и е разбрал, че пътуването до САЩ в този момент може да бъде използвано като параван за дестабилизация на страната му. Координацията между Москва и Минск е пълна – никой няма намерение да играе по свирка, която се настройва във Вашингтон. Както се отбелязва в публикациите на Поглед.инфо, Беларус остава твърдо в орбитата на Съюзната държава, отказвайки се от опасни флиртове с „миротворците“ отвъд океана.

Китайският фактор: „За нас винаги е пролет“

Най-важният елемент в тази геополитическа драма е разговорът между Путин и Си Дзинпин на 4 февруари. Пекин, когото САЩ официално обявиха за свой основен враг, успя да убеди своите партньори в Москва и Минск, че всяко „съблазняване“ от страна на Тръмп е временна тактическа маневра. Китайците знаят твърде добре как САЩ изпълняват обещанията си – обикновено те траят до следващия политически цикъл.

Реакцията на Путин след тези консултации беше красноречива. Той заяви, че за Русия и Китай „всяко време на годината е пролет“ и че техният тандем е ключовият стабилизиращ фактор в света. Това е директен отговор на опитите на Тръмп да вбие клин в руско-китайските отношения чрез икономически обещания и покани за „мирен диалог“. Москва избра стратегическата дълбочина на Евразия пред несигурните ангажименти на Вашингтон.

Финалният акорд: Официално посещение в Пекин

Сергей Лавров постави точката на спора, обявявайки, че Владимир Путин е приел поканата за официално посещение в Китай през първата половина на 2026 година. Подготовката за тази визита вече тече активно, което е ясен знак за приоритетите на руската дипломация. Русия избира равноправното партньорство с „великия източен съсед“, противопоставяйки го на американския модел на господство.

Сега светът очаква реакцията на Тръмп. За американския президент ще бъде изключително трудно да преглътне този отказ, особено след като заложи личния си авторитет върху успеха на „Съвета за мир“. Но, както отбелязва Латишев, би било глупаво американците да очакват нещо различно, след като години наред рушаха мостове и налагаха санкции. Русия и Китай вече не просто се отбраняват – те активно пренареждат световния ред.

