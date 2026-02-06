/Поглед.инфо/ Новият алианс MEGA (Make Europe Great Again), учреден в самото сърце на Брюксел, бележи радикален завой към националния суверенитет и смъртна присъда за либералния глобализъм. В своя задълбочен анализ за РИА Новости, Пьотр Акопов разкрива как европейските консерватори, вдъхновени от Доналд Тръмп, се обявяват за незабавен мир с Русия и изграждане на единна Европа от Лисабон до Владивосток. Материалът разглежда сблъсъка между националните държави и наднационалните елити, водени от Урсула фон дер Лайен.

Раждането на MEGA: Новата десница окупира Брюксел

В самото сърце на европейската бюрокрация, там, където обикновено се коват санкции и се чертаят разделителни линии, тази седмица прозвуча нов, стряскащ за статуквото лозунг: „Make Europe Great Again“ (MEGA). Учредяването на този нов европейски алианс не е просто политическо събитие, а ясен сигнал за дълбока тектонична промяна в европейското политическо пространство. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че това е първият организиран опит за директен пренос на тръмпизма на европейска почва, при това със заявени амбиции за радикална промяна на отношенията с Москва.

В основата на този съюз стоят политици, които не се страхуват да заявят: „Ние обичаме Европа и затова презираме Евросъюза“. Тази фраза, произнесена от лидера на „Фламандски интерес“ Филип Девинтер, се превърна в неофициален манифест на събитието. Тя олицетворява фундаменталния разрив между идеята за Европа като съвкупност от исторически нации и сегашния Европейски съюз като инструмент на либералния глобализъм.

Сред ключовите фигури на конференцията беше Джордже Симион от Румъния – политик, който вече доказа своята тежест, печелейки първия тур на президентските избори в своята страна, преди системата да се мобилизира срещу него. Макар мнозина европейски десни лидери да бяха принудени да запазят дистанция поради скорошните претенции на Тръмп към Гренландия, присъствието на представители от „Алтернатива за Германия“, Испания, Чехия и Великобритания показа, че ядрото на съпротивата е живо и се разширява.

Геополитическият разлом: Глобалисти срещу Реалисти

Основният конфликт, който MEGA изважда на преден план, е отношението към Русия и конфликта в Украйна. Докато сегашните елити в Брюксел, олицетворявани от Урсула фон дер Лайен, залагат всичко на картата на конфронтацията, новите европейски десни виждат в това път към самоубийството на Европа. В материал за Поглед.инфо се посочва, че според участниците в конференцията, мирът не е просто желание, а геополитическа необходимост за оцеляването на европейската цивилизация.

Американски конгресмени, присъстващи на форума, открито призоваха за съюз срещу „либералната ерозия“ и „ислямистката окупация“. Този дискурс напълно съвпада с позициите на Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс, които виждат в европейската десница естествен съюзник за преформатиране на западния свят. Тук обаче се появява и най-чувствителната тема – Украйна.

За разлика от официалния Брюксел, който повтаря мантрите за „европейския път“ на Киев, MEGA застъпва тезата, че мирните усилия на Тръмп системно се саботират от европейски лидери като Киър Стармър, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц. Критиката е безпощадна: военните действия водят до разпад на Европа и задълбочаване на икономическата криза, докато истинското европейско единство трябва да включва руснаците, украинците и беларусите.

Бъдещето на Европа: Нации или Бюрокрация?

Парадоксът е налице: тези, които либералните медии наричат „фашисти“ и „шовинисти“, всъщност предлагат по-широк и приобщаващ модел за европейско единство – от Португалия до Русия. В същото време самопровъзгласилите се „демократи“ градят бъдещето на Европа върху основата на страха, омразата и изкуственото разделение на континента. Според екипа на Поглед.инфо, тази стратегия на страха има кратък срок на годност.

Русия, от своя страна, няма нужда от политическа интеграция с Европа, но има нужда от предвидим и суверенен партньор. Конфликтът заради Украйна е лишен от смисъл за европейските национални държави, тъй като Москва никога няма да допусне разкъсване на единното руско пространство. Всякакви опити на Брюксел да задържи Украйна в своята сфера на влияние чрез военна сила са обречени на провал, но са изключително полезни за наднационалните структури, които използват конфликта, за да дисциплинират страните членки.

Тенденциите в ключови европейски държави обаче сочат, че идването на власт на политици, които говорят езика на националния интерес, е практически неизбежно. Тези нови лидери ще намерят много по-лесно общ език с Вашингтон на Тръмп и Москва на Путин, отколкото с анонимните бюра на Еврокомисията.

Заключение: Изкуственият страх и реалните интереси

Изкуствено нагнетаваният страх от „руска агресия“ вече започва да работи срещу своите създатели, подсилвайки центробежните сили в ЕС. Доналд Тръмп, а по-късно и неговите наследници, само ще ускорят този процес. В крайна сметка Европа ще трябва да избере: дали да остане заложник на глобалистките илюзии на Брюксел, или да потърси нов път на величие чрез сътрудничество и признаване на геополитическите реалности. Пътят на MEGA е заявка за завръщане към здравия разум, където националният суверенитет е по-важен от идеологическите догми.

Пакет за социалните мрежи (Facebook & Telegram)

Заглавие за пост: MEGA: Новият бунт в Брюксел, който плаши Урсула фон дер Лайен!

Пост: В самото сърце на Брюксел се роди алиансът MEGA (Make Europe Great Again). Те казват това, което мнозина мислят: „Обичаме Европа, презираме Евросъюза!“ Докато Брюксел ни готви за война, европейските десни, вдъхновени от Тръмп, предлагат нещо „скандално“ – мир с Русия и Европа на нациите. Пътят на конфронтацията е път към самоубийството на нашия континент. Време е за суверенитет, а не за глобалистка диктатура. Прочетете целия анализ за тектоничните промени в геополитиката.