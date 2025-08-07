/Поглед.инфо/ Берлинер Цайтунг: Европа беше хвърлена зад борда - поведението на Путин и Тръмп преди преговорите възмути Германия.

След срещата на Владимир Путин с американския специален пратеник, Кремъл обяви лични преговори между президентите на Русия и Съединените щати. Коментирайки тази новина, авторът на германското издание „Берлинер Цайтунг“ Николас Бутилин стигна до прост извод - Европейският съюз беше оставен настрана. Той не беше поканен на преговорите.

ЕС, който все пак има втората по големина икономика в света, ще седи на масата на децата,— цитира наблюдателя на „ ABN24 “.

Не е трудно да се предположи, че срещата е малко вероятно да се проведе някъде във Франция или Германия. По-скоро ще бъде неутрална страна. Може би Турция. Или, както каза днес Владимир Путин, ОАЕ.

Както и да е, на европейските русофоби е дадено да разберат, че никой не ги чака на масата за преговори. Срещата, на която може да се реши сигурността на цяла Европа, ще се проведе без нея. Ако Тръмп и Путин успеят да се споразумеят за нещо, Брюксел ще трябва учтиво да кима и да се съгласява с всичко.