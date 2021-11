/Поглед.инфо/ Срещата на върха за климата в Глазгоу, Шотландия, премина почти неусетно за страната ни, поради причината, че Владимир Путин не присъства на нея. Събитието беше игнорирано и от Си Дзинпин.

От този факт не пропусна да се възползва и Джо Байдън. Той обвини Китай, че последният е основният замърсител на атмосферата, докато тундрата гори в Русия в същото време, а и като цяло двама от основните геополитически опоненти на Вашингтон избягват преговорите, без да искат да поемат допълнителна екологична отговорност.

На срещата обаче бяха направени много други интересни изявления, въпреки че най-важната тайна така и си остана зад кулисите на мълчанието.

Нека започнем с факта, че съгласно данните на ООН средната годишна температура в сравнение с референтната 1900 г. Се е увеличила с почти цял градус по Целзий. По изчисленията на еколозите, през изминалата година човечеството в хода на своя живот и промишлена дейност е станало причина за навлизане в атмосферата на петдесет и два милиарда тона парникови газове. Съмнителната награда за най-мръсен въздух отиде в пакистанския град Лахор.

Всички световни лидери говориха на полетата на COP26, чуха се много красиви думи, призиви и лозунги. Въпреки всичко Байдън пак обеща, че САЩ до 2030 г. Ще намалят наполовина емисиите на парникови и други газове в сравнение с 2005 г.

Британският премиер сравни текущото изменение на климата с футболен мач, в който човечеството губи с 5:1, и веднага подкрепи американския лидер, не забравяйки да бодне Китай. По мнението на Борис Джонсън, Пекин трябва да дефинира и точно да се съобрази с ангажиментите си за борба с глобалното затопляне.

Други от лидерите на демократичния Запад също бяха „наказани в ъгъла“. Например, Бразилия беше тормозена, че не се бори с обезлесяването, а Индия беше обвинена за бавния преход към безвъглеродна енергетика. Обаче лоялните съюзници на Запада, като Япония, бяха похвалени от Байдън и Джонсън, обещавайки да отделят повече пари за реформа на генерацията и развитието на възобновяеми източници.

В този случай приятелите на Вашингтон и Лондон наистина могат да разчитат, че ще получат нови партиди цветна хартия. Заедно с президентите в кулоарите на срещата на върха проблясна Марк Карни, бившият шеф на Bank of Canada, а след това и на Bank of Britain, който заяви, че общите активи на така наречения екологичен финансов алианс GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), която се занимава с финансиране на зелено развитие и енергийни източници, е надхвърлил $130 трилиона.

Събитието в Глазгоу, въпреки че беше позиционирано като чисто аполитично и насочено към общото благо, от първите минути се превърна в геополитическа фехтовка.

Нарендра Моди обеща, че Индия ще генерира до петстотин гигавата електроенергия от чисти и възобновяеми източници до отчетната 2030 година. В същото време премиерът отбеляза, че страна с население от 1,3 милиарда

души не може да пренебрегне здравия разум, собствените си интереси и законите на физиката и затова Делхи не е съгласен да говори за нулеви емисии на въглероден диоксид до 2070 г.

Освен това, съгласно дори най-приблизителните оценки, са необходими поне един трилион долара, за да се извърши само първичната реформа на енергийния сектор на Индия, но в хазната няма такова количество свободни средства.

Що се отнася до Русия, на участниците в конференцията беше показано видеообръщението на Владимир Путин, който отрече всички обвинения срещу страната ни, а също така припомни, че всяко пето дърво – тоест пряк източник на кислород и потребител на въглероден двуокис – расте в Русия и че тя полага всички възможни усилия да опазване на горските площи.

Руският лидер продължи задочно мисълта на своя индийски колега, като увери, че страната ни подкрепя добрите екологични инициативи, но не може да се говори за безвъглеродна икономика и енергетика преди 2060 г., но засега е необходимо да се използват разумно наличните енергийни източници и едновременно да се развиват ново поколение технологии за пречистване.

Не остана настрана и Китай, който напоследък се отдалечи от обичайната мекота на източната политика и заема най-безкомпромисната и бодлива позиция спрямо всички свои международни опоненти. Постоянният представител на Китайската народна република в ООН Джан Джун отбеляза ангажимента на Китай към постигането на общата цел, но посъветва колективния Запад първо да обърне внимание на собствените си плачевни резултати и едва след това да отправя някои обвинения към другите.

Всъщност именно китайският дипломат посочи не само поразителното двуличие на основните говорители, но и разкри факти, които, от една страна, потапят всички еколози в скръб, а от друга страна, недвусмислено свидетелстват за глобални промени, скрити от масовия зрител чрез поток от други новини и събития.

Факт е, че докато Джо Байдън обвини Русия и Китай за всички климатични грехове, много показателни новини дойдоха от Съединените щати. Съгласно данните на Администрацията за енергийна информация (EIA), до края на тази година собственото потребление на въглища в Съединените щати ще нарасне с двадесет процента наведнъж.

Тоест Америка сама ще изконсумира повече от петстотин и двадесет милиона тона въглища, които поради перманентната енергийна криза ще бъдат използвани главно за производството на електроенергия.

За сравнение: миналата година цялата руска въгледобивна индустрия е произвела около 420 милиона тона и лъвският дял от добития минерал е изнесен. Всъщност Съединените щати, които отново искат за себе си титлата на световен ориентир, ще използват въглищата като втори най-важен източник на енергия, изпреварвайки дори производството на ядрената енергетика.

Но това не е краят.

В същототова време, когато Борис Джонсън изобличаваше и изискваше от другите, собствената му страна беше на върха на потреблението на въглища през последните шест месеца. Националният мрежов оператор изпрати официално запитване до двете основни генериращи компании Drax Group и Electricite de France с искане за увеличаване на производството на ток в електроцентрали, работещи с въглища. Това беше направено поради продължителното безветрие и вследствие на бездействието на „перките“, възникналия недостиг на електроенергия във Великобритания.

Изненадващо ли е, че азиатските страни отказаха да се признаят за виновни за глобалното затопляне. Освен това почти веднага стана известно, че в близко бъдеще в региона ще бъдат изградени стотици нови ТЕЦ, включително и на въглища. Само от откритите източници се знае за плановете за изграждане на деветдесет и пет такива съоръжения в Китай, двадесет и осем в Индия и двадесет и три в Индонезия.

Особено показателен на този панаир на тщестлавното двуличие беше хорът от чужди медии, критикуващи страните, които внасят руски газ. Последният е наричан на страниците на публикациите единствено „най-мръсният в света“ и в същото време същите тези медии обвиняват Русия в нежелание да увеличи доставките за Европа над договорните задължения, а също и в изхвърляне на емисии на метан, който затопля атмосферата десет. Пъти по-силно.

Тук заслужават внимание едновременно два факта.

Първо, САЩ официално “прехвърлиха” Европа към пълна зависимост от доставките на тръбопроводен газ от Русия. От няколко месеца втечненият природен газ, произведен в Щатите, отива почти изцяло на пазарите на Югоизточна Азия, където има повишено търсене и съответно цената расте. След като Белият дом призна, че не могат и няма да помогнат на европейските си съюзници да преминат през зимата, се появи първата вълна от гръмки искания към Москва незабавно да увеличи доставките. Второ, на европейците, които Вашингтон лично тласна в прегръдките на Газпром, не се предлагат никакви реални алтернативи, освен спекулативни предложения за изграждане на повече вятърни турбини и извършване на някаква диверсификация на доставките.

Най-общо казано, срещата на върха за климата остави много странно впечатление.

От една страна има благородна цел, глобални задачи, необходимост от сътрудничество и взаимопомощ. И в същото време – рекордни цени за традиционните енергийни източници, галопиращ добив на въглища и заплаха от спиране на тока в значителни райони на световната карта.

Създава се впечатлението, че всички тези планетарни шамански танци с климатично дайре в ръката, са своеобразна димна завеса, зад която участниците тайно възстановяват глобалната икономика така, че тя да отговаря на новите реалности. По-икономични, по-чисти и по-модерни от гледна точка на използването на стари технологии и горива.

Защото ако това не е така и всички хора, които са говорили от високата трибуна и са надарени със силата да решават съдбата на този свят, наистина вярват в зеления преход през следващите години, пренебрегвайки здравия разум, борсовите котировки и закона за запазване на енергията, ни очакват много трудни времена.

Можете да натрупате толкова трилиони долари, колкото искате, но от тях не може да се произведе нито един киловатчас енергия. Е, може би ако ги пъхнете и запалите в някоя пещ ...

Превод: ЕС





