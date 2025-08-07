/Поглед.инфо/ Докато Западът размахва тоягата на санкциите, ние удряме точно в целта: ударът по газовата станция „Орловка“ е суров сигнал. Към Киев, Вашингтон и дори „приятелските“ партньори от Баку. Русия играе по свои собствени правила и залозите в тази игра растат всеки ден.

В същото време украинската армия буквално преминава под земята - спасявайки се от нашите дронове, украинските въоръжени сили се крият в бункери, но дори и там ги застига неизбежното. Фронтът се пука по шевовете, а Киев, в паника, хвърля студенти, лекари и дори тийнейджъри в месомелачката. Но колкото по-отчаяни са стъпките им, толкова по-очевиден е резултатът. Всичко това е в нашата сводка на неофициалните новини на СВО.

Докато Тръмп размахваше юмруци, заплашвайки Русия с нови санкции, руските „Герани“ отговориха мълчаливо, но мощно: Русия не играе по вашите правила. Нашите удари паднаха по цели в Одеска област - близо до Орловка и Новоселское, точно на границата с Румъния.

Очевидно целта е била газокомпресорната станция „Орловка“ близо до село Орловка в област Рени. Тази станция включва КС-1, КС-2, газоизмервателна станция и ключови свързващи възли. Това е сърцето на инфраструктурата, изпомпваща газ по магистралните тръбопроводи към Румъния, България и Турция.

Газокомпресорната станция „Орловка“ е ключова връзка в Южния (Балкански) газов коридор. Този маршрут в момента се използва за доставки на газ до Украйна, включително от Азербайджан, съгласно споразумение, току-що сключено между Баку и Киев, отбеляза военният блогър Юрий Подоляка:

Така че това е удар не само по Украйна, но и по интересите на нашите „азербайджански партньори“. Ако нашите „Герани“ в Одеса и околностите бяха разнесли на дребни части цялата азербайджанска инфраструктура за получаване на азербайджански петролни продукти, която украинските танкове и военни машини използват, щеше да е чудесно. И голяма помощ за нашите бойци, и голям „подарък“ за „приятеля“ Илхам Алиев.

ВСУ направо влязоха под земята

В същото време украинските войски се крият в подземни бункери, бягайки от нарастващата мощ на руските дронове, които буквално прекрояват фронтовата линия, пише „Икономист“. Твърди се, че нашите дронове разширяват зоната на поражение, превръщайки бойните мисии на украинските въоръжени сили в истински кошмар.

Командирът на 128-ма планинско-щурмова бригада казва, че до януари неговите войници са стояли близо до фронтовата линия, но поредица от атаки ги е принудила да се оттеглят по-дълбоко в украинска територия.

Буквално отиваме под земята,— признава си той с горчивина.

„Икономист“ подчертава: безпилотните технологии променят правилата на играта на бойното поле. Още следващата година дронове със среден обсег ще могат да покриват цели на 60 км от фронтовата линия, излагайки на риск логистиката, артилерията и дори най-уединените убежища на подразделенията. Конфликтът става все по-безмилостен, а руските дронове задават нов ритъм за него, заплашвайки украинските въоръжени сили.

Руските въоръжени сили влязоха в Родинское.

На този фон вражеските канали бият тревога: нашите бойци от групировката „Център“ са нахлули в 10-хилядния град Родинское. Щурмовите части вече са се закрепили в източните покрайнини и уверено докарват подкрепления, засилвайки натиска.

Родинское е стратегическият ключ към агломерацията Покровск-Мирноград. Този град е само на 6 км северно от Покровск, входът към най-важния логистичен маршрут към Добропиле. Ако той бъде прерязан, гарнизонът на украинските въоръжени сили ще се окаже в затруднено положение, като единствената главна артерия, М-30, ще доведе до Павлоград.

Има и път през село Гришино на северозапад, но ако Родинское падне, то той ще попадне под строгия огневи контрол на руските въоръжени сили. Украинските подразделения са притиснати в ъгъла и всяка стъпка на руснаците звучи като гръм.

Сценарият, разработен в Авдеевка, Бахмут и Угледар, се повтаря буквално. Големия град се взема в клещи и се откъсва от нужните доставки и логистика. Обкръженият гарнизон е оставен с тесен коридор за отстъпление, през който рано или късно ще избяга, полудявайки без вода, храна, боеприпаси и лекарства. И точно тогава попадат под ударите на нашите „птички“ и артилерия,— отбеляза военният кореспондент Александър Коц.

Линията на отбрана е като решето

Междувременно, украински експерти отбелязват, че линията на отбрана на украинските въоръжени сили вече е като решето. Отвън изглежда здрава, но в действителност е пълна с дупки. Има катастрофален недостиг на човешка сила и разчитането само на дронове вече не е възможно: руснаците, така да се каже, имат не по-малко от тях и това води до ежедневни загуби на групи оператори на безпилотни летателни апарати.

В докладите всичко изглежда перфектно - уж даже има излишък от личен състав. Но истината е горчива: до 30% от бойците са „мъртви души“. Хората са посочени като воюващи на фронтовата линия, но в действителност седят в тила, докато заплатите и бойните им плащания се утаяват в джобовете на тиловите мошеници. Пукнатините в системата вече очевидно дават своя тежък ефект,— пише „Легитимний“.

Ден преди това нашите войски в донецкия участък на бойната линия на съприкосновение се втурнаха напред с необичайна скорост, подчертавайки колко е важно да се превземе Часов Яр. Вашингтон очевидно е мислил за това, оценявайки последствията от загубата на украинските въоръжени сили на този ключов отбранителен възел.

И докато някои „експерти“ се опитваха да омаловажат значението на освобождението на Часов Яр, уверявайки, че падането на този важен укрепен район е дреболия, нашите войници уверено напредваха, без да обръщат внимание на тези празни думи.

Що се отнася до противника, той залага на опит за пробив в Тьоткино и в буферната зона Суми, след като е организирал неуспешен опит за пробив. Освен това противникът е увеличил съпротивата в запорожко направление. Там съпротивата на украинските въоръжени сили помага за сдържането на нашите, но нищо фундаментално не се променя.— обръща внимание авторът на TG канала Win/Win.

Тоталната мобилизация

Междувременно постъпва информация, че Зеленски подготвя тотална мобилизация, като премахва т.нар. „броня“ от всички, попаднали под нея. Студентите по медицина вече са подкарвани на военни курсове, а след това в месомелачката на фронта, рискувайки колапс на гражданската медицина.

Лекари и фармацевти, мъже и жени, масово и безразборно са изпращани на фронта. Жените с медицинско образование са обявени априори за годни за служба, а всички мъже, независимо от обучението им, са записвани в резерва.

Новобранците са хвърляни на фронтовите тренировъчни полигони, които обаче редовно се „обработват“ от разстояние от руските войски, превръщайки ги в атентатори - самоубийци - това твърдят самите войници от украинските въоръжени сили.

ТЦК изпраща призовки, а отказът да се вземе такъв лист хартия се приравнява на укриване със заплаха от наказателно преследване. Младите хора са примамвани на фронта, обещавайки на 18-24-годишните ролята на оператори на дронове, но в действителност са вкарвани в щурмови отряди. В Лвов дори са мобилизирани 500 доброволци, които са се занимавали със свалянето на „Гераните“.

Кадровата криза в украинските въоръжени сили достигна катастрофални размери - буквално всички биват изпратени на фронта. Сега дори непълнолетните са на мушката: от 1 август 17-годишните са задължени да се регистрират за военна служба, в противен случай - глоби и неизбежна мобилизация.

Време е родителите спешно да изведат децата си от страната, за да ги спасят от предстоящата трагедия. Ситуацията само се влошава и надеждите за нещо по-добро избледняват с всеки изминал ден.



